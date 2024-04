Visszatért egy régi, jól bevált fazonhoz.

Egyfajta időutazásnak is tekinthetjük Keanu Reeves új frizuráját, akit az utóbbi pár évben hosszabbra hagyott, vállig érő loknikkal szokhattunk meg. A színész most megszabadult már-már ikonikusnak számító John Wick-hajától, és visszatért egy másik karaktere jól bevált fazonjához, a Mátrix-korszakot idéző rövid, tüsi tincseihez – többeket össze is zavarva ezzel, hiszen Reeves nem úgy néz ki, mintha sokat öregedett volna Neo karakterének megformálása óta.

Azt egyelőre nem tudni, hogy a színész egy készülő új projektje, vagy szimplán csak esztétikai okok miatt döntött a fodrászolló mellett, mindesetre a Los Angelesben tartott MOCA Gálára már megújult külsővel érkezett a hétvégén.