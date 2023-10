Nem mindegyik kisgyerek rajong különösebben a zöldségekért, pedig rost-, vitamin- és ásványi anyag tartalmuk miatt az egészséges étrend nélkülözhetetlen részét képezik. Az ősi zöldségutálat azonban szerencsére nem érint minden csemetét. Egy kisfiú például él-hal a nyers brokkoliért – pontosabban csak azért –, őérte pedig az internet rajong e jó tulajdonsága miatt.

Ha nem is a világ, de legalábbis Nagy-Britannia legnagyobb brokkoliimádójának tartja a kis Harrison Mullinst az édesanyja. A hároméves kisfiú, aki az angliai Rossendale-ben nevelkedik, legjobb barátjaként tekint a zöld karfiolként is becézett zöldségre, csak éppen ezért nem hajlandó azt megenni. Plüssét mindenhová magával viszi, és egy puha mackó helyett azzal is alszik.