Hat cseh turista Asztanában alig valamit takaró gatyára, jobban mondva mankinire vetkőzött, majd így pózolt néhány fotóhoz. A helyi rendőrség pedig fejenként 22 500 tengére (18 ezer forint) büntette őket. Hogy milyen indokkal, arról nem számolt be a BBC, azt viszont ismertette, hogy sokan még börtönbe is dugták volna az alulöltözött cseheket, mert megsértették a kazah népet.

Minden Sacha Baron Cohennel kezdődött, aki 2006-ban mutatta be Borat címmel áldokumentumfilmjét, ami egy kazah fejlődési regénye lenne, de Amerikában is ugyanolyan tapló marad. A javarészt Romániában forgatott filmet Kazahsztán be is tiltotta, mert az szexistának, primitívnek és rasszistának mutatja be a kazahokat. Igaz, 2012-ben azt is elismerték, hogy a film miatt elég sok külföldi turista jött hozzájuk.