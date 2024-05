Elképesztően élethűre sikerültek a képek.

Tegnap este tartották az idei Met-gálát, a divatvilág egyik legfontosabb éves eseményét, így érthető okokból a csapból is ez folyt (és még várhatóan egy-két napig folyik is) a közösségi oldalakon. A Metropolitan Museum of Art jótékonysági estjének vendégei között volt többek közt Doja Cat és Sydney Sweeney is, Katy Perryről viszont úgy kezdtek el vörösszőnyeges fotók terjedni, hogy az énekesnő közben a stúdiójában tevékenykedett.

A két, meglehetősen különböző ruha meglepően pozitív kritikákat kapott a netezőktől, kár, hogy egyik sem volt igazi: AI-, azaz mesterséges intelligencia generálta őket, aki pedig nem volt elég szemfüles, hogy kiszúrja, más a háttér, simán elhihette, hogy valódiak a fényképek.

Nem tudtam elmenni a Met-gálára, dolgoznom kellett

– osztotta meg a szóban forgó fotókat Instagram oldalán Katy Perry is, akinek bejegyzéséből kiderült, még édesanyja is bedőlt a félelmetesen élethű képeknek. Bizonyítékkép még egy rövid éneklős videót is csatolt posztjához.

„Ezt a kört a mesterséges intelligencia nyerte” – jegyezték meg többen is, míg valaki azt tanácsolta, valóban készíttesse el a ruhákat Perry, mert lenyűgözően néznek ki.