Nyolcadik vb-nap, éremesély a Balatonon

Két éve Kazanyban a férfiaknál Simone Ruffini 4:53.10,7-es idővel nyert, mivel most elég meleg a Balaton vize, ez hosszabb is lehet, akár öt óra fölé is mehet. Az oroszoknál 32 indulóból 24-en fejezték be egyébként a versenyt. A befutó tehát valamikor fél 2 körül jöhet majd.

A női győztes, a brazil Ana Marcela Cunha két éve 5:13.47,3-at úszott, fél perccel előzte meg az ezüstérmes Olasz Annát.