Hamilton: Sosem volt ilyen fura a kocsi

Nem volt valami boldog alattam az autó, az egyszer biztos. Soha nem viselkedett még ilyen furán, amióta a Mercedesnél vagyok, nagyon nehéz volt

– mondta a monacói hétvége után Lewis Hamilton a kocsijáról. Érthető persze, hogy miről beszélt, az időmérő alatt is folyamatosan csúszkált alatta a Mercedes, nem volt rendes a tapadása, és a futamon sem alkotott maradandót, miután az elrontott időmérő után csak a 13. helyről indulhatott csak. Igaz, legalább pontszerző helyen végzett, már ennek is örülhetett.

Hamilton véleményét tükrözte az is, amit a Merci-csapatfőnök Toto Wolff mondott, szerinte ugyanis dívaként viselkedik jelenleg a csapat autója, ezen pedig változtatni kell. Ez komoly munkának ígérkezik, ugyanis a világbajnok csapatnál senki nem tudja az okát, amiért gyengén teljesítettek a hétvégén, a kocsi egyensúlyát illető lemaradásuk viszont látványos a Ferrari mögött.

Ahogy az összetettben is elhúzott Sebastian Vettel, aki már 25 ponttal vezet a világbajnoki pontversenyben. Ez pont egy futamgyőzelem, ám amíg a Ferrari, legalábbis Vettel ilyen kiegyensúlyozottan versenyez, nehéz lesz megfogni – a német idén első vagy második helyen végzett eddig hat futamon, de csapattársa, Kimi Räikkönen is csak egy futamot nem fejezett be.

Hamilton egyelőre nem aggódik emiatt, nem sprint, hanem maraton a szezon, mondja. Talán sejti, hogy a Mercedes egyetlen esélye a megbízhatóság lehet – hat futam után náluk mindkét autóban minden fontos motorkomponensből még csak a második elem van beépítve, Vettel viszont már a negyedik turbónál és harmadik hőenergia-visszanyerőnél tart, és Räikkönen is a harmadik turbóját fogyasztja.