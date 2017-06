Van olyan gyors, mint Senna, de valami hiányzik belőle

A már a Williams technikai vezetőjeként dolgozó Paddy Lowe-t kérdezték arról, hogy a hétvégén 65. pole pozícióját szerző, ezzel Ayrton Sennát beérő Lewis Hamilton van-e olyan gyors, mint a brazil volt egykor.

Igen, ehhez kétség sem fér. Csak az igazán remek pilóták tudnak ilyen rendkívüli köröket futni, ezt láttuk Lewisszal is a montréali pole-nál. Talán a Mercedesnél szimulációiban és előrejelzéseiben sem volt olyan kör, amit kihozott az autóból. A legjobb versenyzők sem csinálják meg ezt hétről hétre azért, de elég gyakran tudnak olyan időt menni, ami után azt gondolja az ember, honnan a fenéből hozott ennyi időt?

Lowe persze nem a levegőbe beszélt Hamilton és Senna összehasonlítása kapcsán, mindkettővel dolgozott – a brazillal rövid ideig 1993-ban a McLarennél, míg Hamiltonnal elég hosszan, a McLarennél, majd a Mercedesnél is. Amellett viszont, hogy elismerte, sebességben egyformák, egy fontos különbségre is rávilágított Lowe:

„Teljesen más kettejük karaktere. Hamiltont ezernyi ok miatt kritizálják, de az igazság az, hogy igazi úriember, és nagyon fair versenyző. Kemény, de fair. Ayrton egészen más volt. Akkoriban főleg ellene dolgoztam, rivális csapatnál, és amíg 1992-ben végre legyőztük, elképzelhetetlennek tűnt, hogy sikerre jutunk ellene, annyira könyörtelen volt. Több taktikája is volt, hogy megfélemlítse a többi pilótát, de akkoriban ez volt a szokás. Akkor nem járt büntetés, ha valaki feltartott az időmérőn, utána neked kellett rendezni az ügyet, hogy többet ne csináljon valaki hasonlót. Most külön szerv van, hogy ne történhessen ilyen. Ma már nagyon más világ van, Ayrton pedig pont úgy csinált mindent egykor, ahogy kellett.