Vettel lejáratta magát a bakui ámokfutással

Az utóbbi évek legizgalmasabb futama volt vasárnap a Forma–1-ben, de az egyik legbalhésabb is. Olyasmi történt ugyanis, ami talán még sosem: az egyik pilóta szándékosan nekiment a másiknak, ráadásul nem is versenyben, hanem biztonsági autós fázis alatt. Méghozzá a négyszeres világbajnok Sebastian Vettel követte el a háromszoros bajnok Lewis Hamilton ellen.

Tudjuk, hogy az élen álló diktálja a tempót, de épp kijöttünk a kanyarból. Rágyorsított, aztán ráfékezett, annyira, hogy azonnal fékeztem, amint láttam, de nem tudtam időben megállni, és belementem. Aztán csak mellé mentem, és volt egy kis kontakt, de igazából azért mentem mellé, hogy felemeljem a kezem. Nem mutattam be neki vagy ilyesmi, csak azt akartam a tudtára adni, hogy nem oké, amit csinál

– magyarázta Vettel az esetet, amiért 10 másodperces stop&go büntetést kapott a vasárnapi Azerbajdzsáni GP-n.

Fontos kiemelni, hogy a felügyelők nem a hátulról belemenésért büntették, hanem mert utána kielőzött, és ráhúzta a kormányt Lewis Hamilton Mercedesére. Az autók összekoccantak, de nem sérültek meg, Hamilton továbbra is vezetett, a német pedig visszasorolt másodiknak. Mindez a biztonsági kocsi mögött történt.

Vettel állítja, hogy Hamilton indokolatlanul befékezett előtte, de ezt az FIA vizsgálata kizárta, miután megnézte a telemetriai adatokat. Hamilton az első újraindítás előtt is hasonlóan ment abban a kanyarban, és nem lassított túl hirtelen. Utóbbit az élő közvetítésben is lehetett látni, amikor pár körrel az ütközés után Hamilton sebességi adatait kiírták a képernyőre, és úgy ismételték meg a történteket. Hamilton 70 körüli sebességről lassított nagyjából 50 körüli tempóra. Vagyis nem csinált semmi szabályelleneset, így nem is büntették.

Vettelnek ezzel is problémája volt – „ha engem büntettek, őt is kellett volna” –, míg Hamiltonnak az oldalról jött támadással volt baja.

A másik mellé menni, szándékosan nekimenni és mindezt nagyjából megúszni, mert így is negyedik lett, szerintem szégyen. Úgy gondolom, lejáratta magát.

Nyilvánvalóan precedenst teremtett az F1-ben, ráadásul a fiatalok is látták, akik néznek minket, és azt is figyelik, hogyan viselkedünk. Láthattuk, hogy viselkedik egy négyszeres bajnok. Remélhetőleg a fiatalokra nem lesz hatása” – mondta az angol F1-pilóta.

Míg az első koccanásról ugyanazt mondta, amit az FIA is megállapított, ő nem csinált semmi kirívót.

„Nem (fékeztem be), csak diktáltam a tempót. Mint a többi újraindulásnál is, ugyanott lassítottam le.

Nyilvánvalóan bealudt, és belém jött hátulról.

Az FIA-vizsgálat is megerősítette: Hamilton 3 kilométer/órán belül ment ugyanezen a ponton az első és a harmadik újraindításnál is, amikor nem történt baleset, vagyis ugyanúgy haladt minden esetben.

A probléma abból adódott, hogy Hamilton a kanyarból nem gyorsított ki, miközben Vettel erre számított, mert a kanyarból kigyorsítanak a kocsik. Csakhogy biztonsági kocsi mögött már nem feltétlenül, sőt közvetlenül az újraindulás előtt a jó pilóták – mint Hamilton és Vettel is – egy kicsit befékeznek, hogy a mögöttük lévőnek is fékeznie kelljen, majd hirtelen a gázra lépnek, hogy egy kis előnyre tegyenek szert. Ha ezt nem tennék, az üldöző ráragadna az elsőre, és minden egyes újraindulásnál simán elmenne a hátsó autó a szélárnyék miatt.

Vagyis ha az első nem diktálhatná a tempót, a második – illetve a hátsó – lenne előnyben.

Vettel is ugyanígy csinálta volna Hamilton helyében. Annyi történt, hogy kockáztatott, nagyon közel, túl közel ment Hamiltonhoz, hogy minél kevésbé maradjon le tőle.

Kigyorsításra számított, de rajtavesztett, és beleszaladt hátulról a Mercedesbe.

Mindezzel valójában nagy baj nem lenne, előfordul, mint már említettük, nem is emiatt büntették Vettelt, hanem az utána következő ráhúzás miatt. És ahogy Hamilton is mondja, olcsón megúszta.

Szándékosan, oldalról leszorítani egy másik autót, nekimenni, ráadásul előzni tilosban, biztonsági kocsi alatt: minősített eset, ami egy 10 másodperces stop&gónál keményebb szankciót is érdemelne. Állítólag fel is merült az azonnali kizárás, de gyorsan megkegyelmeztek a felügyelők.

Ami hiba, mert ez a Forma–1, az autósport csúcsa, nem a suhancok roncsderbije a palotai szemétégetőnél. Vettel még kapott három büntetőpontot is, így már 9 van neki egy éven belül, és ha összegyűlik a 12, egy versenyre eltiltják. Azért nem kell nagyon aggódnia, a következő, Osztrák GP után két büntetőpontja elévül: tavaly a Brit GP-n Felipe Massa leszorításáért kapta, és az osztrák után a brit futam jön.

A 30 éves, világklasszis pilóta akciója a versenyzés mellett emberi dolgokat is felvet, ugyanis amit csinált, olcsó amerikai filmekbe illő manőver volt, amit egy négyszeres bajnoktól senki sem várt volna.

Úgy viselkedett, mint akinek elment az esze.

Annyira, hogy az sem érdekelte, hogy az oldalkontaktban az ő autója is megsérülhet, és kieshet.

A vb állása 8 futam után 1. Vettel 153 pont 2. Hamilton 139 3. Bottas 111 4. Ricciardo 92 5. Räikkönen 73

Annak ellenére sem törődött ezzel, hogy óriási vesztenivalója van: vezeti a világbajnokságot, minden egyes pontra szüksége van. Amiket most a büntetéssel elbukott – második helyett negyedik lett –, illetve az esetleges kieséssel elveszthetett volna, a vébéjébe is kerülhetnek a szezon végén.

Nem először gurul el így a gyógyszere, tavaly ősszel, a Mexikói GP-n Max Verstappennel csapott össze. Ott nem volt semmilyen agresszív, szándékos megmozdulása a kocsijával, viszont úgy kiborult, hogy minősíthetetlen stílusban küldte el Charlie Whiting versenyigazgatót, amiért nem büntette meg azonnal Verstappent.

A futam után lehiggadt, bocsánatot kért Mexikóban, és kissé erre hajaz a mostani nyilatkozata is, amivel részéről lezárta az ügyet.

Férfiak vagyunk, versenyzünk, és rádióm meg nincs hozzá. Felnőttek vagyunk, a kocsiban elragadnak az érzelmek.

Kerék kerék ellen megyünk, de nem az újraindítás előtt. Tisztelem Hamiltont, nincs vele gondom, és a történtek ezen nem fognak változtatni.”

Azaz úgy tűnik, Vettel hirtelen haragú ember, aki aztán rájön, hibázott, de a pillanat hevében egyszerűen képtelen kontrollálni magát.

Érdekes, hogy az agresszív reakciója nem is nagyon függ az élethelyzetétől. Tavaly Vettelnek pocsék szezonja volt, futamot sem nyert, a vébére egy pillanatig nem volt esélye, így a mexikói kiborulás végül is érthető. Idén viszont remek éve van, már háromszor nyert, vezeti a vébét, nem volt ilyen idénye 2013 óta. Az autója gyors, minden pályán minimum dobogó-, de inkább győzelemesélyes, és mégis, a negatív érzelmei ugyanúgy elragadják.

Talán egy pszichiáter jót tenne.

Borítókép: Clive Rose / Getty Images Hungary.