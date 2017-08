Rosberg: Bottas a tökéletes pilóta

Nico Rosberg tavaly alaposan meglepte a világot, mikor bejelentette visszavonulását, múlt vasárnap pedig arról beszélt, döntésével valószínűleg nem tett jót a csapatnak, emellett pedig azt is megemlítette, hogy nagyon elégedett az őt váltó Valtteri Bottasszal – írja a Bild.

Nem mondanám, hogy én hiányoztam a csapatból az év elején, de az biztos, hogy a távozásom nehéz volt nekik, főleg az új szabályozásokkal együtt.

– mondta Rosberg a Bildnek, hozzátéve azt is, hogy ez egy nagy kihívás, főleg mert a világbajnoki címért folyó harcra és a Red Bull féken tartására is oda kell figyelni. Kiemelte, nincs semmi baja a Ferrarival, de az tény, hogy sokkal előbb tudtak kezdeni az új autóval, mindezek mellett ugyanakkor a Mercedes is nagyon erős.

A tavalyi világbajnok arra is kitért, nagyon elégedett azzal, hogy volt istállója Valtteri Bottast ültette be a helyére, szerinte ugyanis mentálisan a finn a tökéletes pilóta, képes csak magára koncentrálni, ami miatt állandóan képes teljesíteni.

Az biztos, hogy Bottas remekül teljesít, a jelek szerint pedig jót is tesz neki, hogy mindenki Vettel és Hamilton párharcával van elfoglalva, hiszen így nincs a figyelem középpontjában és csak a versenyzésre kell figyelnie – a finn tizenegy futam után harmadik a világbajnoki pontversenyben, hátránya 33 pont az első helyen álló Vettel mögött, csapattársát, Hamiltont viszont csak 19 pont lemaradással követi.