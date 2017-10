Nagy csúszkálás, még nagyobb Hamilton-fölény az Amerikai GP-n

Esős körülmények között, látványosan csúszós pályán indult a 2017-es Amerikai Nagydíj első szabadedzése, amin több pilóta dolgát az is nehezítette, hogy a 2018-as, fejlesztés alatt álló Pirelli-gumit tesztelte.

Az első fél órában ezek miatt volt több megcsúszás is, megpördült többek között Daniel Ricciardo, Esteban Ocon és a Toro Rosso újonca, Brendon Hartley, de pályán kívülre került Kimi Räikkönen és Charles Leclerc is. Nagyobb csattanás viszont szerencsére nem volt, idővel pedig a csúszkálás is abbamaradt, ahogy felszáradt a pálya.

Gyorsan elő is kerültek a szuperlágy, illetve a hétvégére liláról rózsaszínre átfestett utlralágy gumik, amikkel a köridők is rohamosan javultak – egészen 17 perccel az edzés vége előttig, amikor újra elkezdett esni az eső.

A második vizes szakasz előtt egyedül Sebastian Vettel tudta tartani a két Mercedes, illetve inkább csak Valtteri Bottas tempóját. A finnt minimális különbséggel megverte, de Lewis Hamiltontól így is kikapott közel hat tizeddel. A technikai (hidraulikai) problémába futó Fernando Alonso mért kör nélkül zárta az edzést, meglepően hátul zárt Daniel Ricciardo (16.) is, az újonc Hartley viszont nem kezdett rosszul, a 14. helyen zárt első F1-szabadedzését. Jól kezdett a Renault-nál Carlos Sainz is, aki majdnem egy másodperccel verte új csapattársát, Nico Hülkenberget.