Bemutatták az első 2018-as F1-kocsit

Szinte véget sem ért a 2017-es Forma-1-szezon, már el is kezdődött a 2018-as, a Suaber ugyanis december 2-án már korai csapatbemutatót is tartott. A szombati esemény lényegében az Alfa Romeo F1-visszatéréséről szólt, de ott egyből bemutatták a 2018-as pilótapárost, és egy mintát is arról, hogy milyen lesz a kocsi festése.

A Sauber megtartja egyik idei pilótáját, Marcus Ericssont, mellé a Ferrari tehetsége, Charles Leclerc ül majd be, aki idén is több szabadedzésen gyakorolhatott már, emellett óriási előnnyel az F2 bajnoka is ő lett. Leclerc mellett sokáig képben volt a másik Ferrari-nevelés, Antonio Giovinazzi, de végül a Sauber el tudta érni, hogy maradhasson Ericsson náluk, Giovinazzi pedig a harmadik számú pilóta lesz.

Ami a kocsit illeti, a Sauber dobta az elmúlt két évben használt kék-sárga-fehér mintát, és az Alfa Romeo miatt piros-fehérre váltott, de gyanítható, hogy ez csak egy ideiglenes festés, és a téli tesztekre még igazítanak rajta.

Ericsson és Leclerc bejelentésével már csak egy kiadó hely maradt a 2018-as mezőnyben, a Williams második pilótáját nem ismerjük, bár egyre több jel utal arra, hogy Robert Kubica lehet majd Lance Stroll párja.