Nehéz elképzelni, hogy ezekért miért nem járt 11-es

A Real Madrid 2-1-es vereséget szenvedett a Valencia otthonában a spanyol bajnokság szerdai, elhalasztott bajnokiján. De lehetett volna akár ennél sokkal nagyobb is különbség, ha Ricardo de Burgos nem néz el nagyvonalúan két büntetőt is a hazai csapatnak. Ráadásul négy percen belül.

Az első esett a 67. percben történt, amikor már kialakult a 2-1-es eredmény. Jegyezzük azért meg, Cristiano Ronaldo feltartásáért talán szabadrúgást kellett volna ítélni, de ezt is elnézte a bíró.

Aztán az ellentámadásból Zaza használta ki Raphael Varane elképesztő ügyetlenkedését, a kapus Navas mellett is eltolta, de érkezett Daniel Carvajal és egész egyszerűen elütötte a valenciai csatárt. Nincs olyan szög, amelyből ez ne lett volna egyértelmű 11-es.

Négy perc telt csak el, amikor jött az újabb bírói baki. Ez is gyors kontra után született, ezúttal Munir volt a szenvedő fél. A 16-os vonalán, de azon belül Sergio Ramos talpalta le nagyon durván. Lehet látni, hogy Ramos amikor észrevette, hogy bent áll, még gyorsan egy lépést is tett kifelé.

Ez talán még piros lapot is érdemelt volna, ahogy a teljesen széteső védelmet irányító Varane fejre rúgása is. Sárgával megúszta a francia, ahogy a nagyobb vereséget is a Real.