Guardiola erősítést kap a szezonhajrára

Megnyugodhatnak a Manchester City szurkolók, kedd reggel edzésre jelentkezett Gabriel Jesus, aki még február közepén szenvedett lábközépcsont-törést. Az akkori, optimistább vélemények szerint is minimum 2-3 hónap kihagyás várt rá, amely még azt is jelenthette volna, hogy akár az egész szezont kihagyja.

A 20 éves brazil tehetség, akit 27 millió fontért vásárolt meg Josep Guardiola a Palmeirasztól, az idény hajrájára így beszállhat.

Szükség is lesz rá, hiszen nyolc forduló van még hátra a bajnokságból, és a City jelenleg csak a negyedik helyen áll, egy ponttal a Liverpool, néggyel a Tottenham mögött, de még BL-selejtezős helyen. Öttel mennek a ManUnited előtt, bár egy meccsel többet is játszottak.

Gabriel Jesus a Tottenham ellen mutatkozott be, akkor csak 8 percet kapott. A West Ham és a Swansea ellen is kezdő volt, előbbin 1 gól és 1 gólpassz, utóbbin 2 gól volt a mérlege. Aztán a Bournemouth ellen, a 15. percben kellett lecseréélni. Közben az FA Kupában is volt egy gólpassza.

A Cityre már szerdán fontos meccs vár, a Chelsea-hez mennek, majd szombaton a Hull Cityt fogadják. Kérdés, milyen állapotban van a brazil lába, de ha a hétvégén nem is, a következő meccseken már besegíthet.