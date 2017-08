Neymar most a Barca vezetőségének ment neki

Vasárnap este végre hazai pályán is bemutatkozhatott a PSG-ben a Barcelonából 222 milió euróért eligazolt Neymar, a brazil pedig az első meccséhez hasonlóan remekelt, két gólt és két gólpasszt is jegyzett a Toulouse ellen. Nemcsak ebben hasonlított ugyanakkor az előző meccséhez a vasárnap esti bajnoki, hanem abban is, hogy Neymar megint beszólt korábbi klubjának, most a vezetőséget vette tűz alá – írja a National.

A Barcelona sokkal jobbat érdemel és ezt az egész világ tudja.

– jelentette ki a vasárnapi győzelem után a brazil a katalánok vezetőségével kapcsolatban, hozzátéve azt is, hogy szerinte a Barcelona miattuk rossz irányba halad. Mint mondta, szomorúnak tartja ezt az egész helyzetet, mert négy csodálatos évet töltött el a csapatnál és végig boldog volt mindennel, kivéve a vezetőkkel, akiknek szerinte nem kéne ott lenniük.

A brazil kitért arra is, hogy a Barcának a hatalmas befolyt összeg ellenére még mindig nem sikerült pótolnia őt. Egyelőre nagyon úgy tűnik, hogy sem a Liverpoollal, sem a Dortmunddal nem tudnak megegyezni, pedig a jelek szerint Coutinho és Dembélé is szívesen menne, a katalánok egyetlen igazolása, a Kínából méregdrágán megszerzett Paulinho pedig nem igazán váltotta ki a szurkolók örömét.

Erről egyelőre nem beszélhetek, mert másik csapatban játszom. Nem tudom pontosan, mi zajlik ott, de az biztos, hogy a korábbi csapattársaim szomorúak, ez pedig engem is szomorúvá tesz, mert sok barátom van ott.

– mondta Neymar ezzel kapcsolatban, hozzátéve, hogy ehhez csak akkor tud majd hozzászólni, ha lezárult az átigazolási időszak.