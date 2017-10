A szponzorált gólöröm szigorúan tilos

Fura okból áll FIFA-vizsgálat előtt Tim Cahill, az ausztrálok egyik legjobb futballistája. A Szíria elleni vb-selejtező visszavágóján kétszer is eredményes csatár T betűt formált a két kezéből, és a nemzetközi szövetség ellenőre szerint ez a futballista szponzorára, a Trip a Deal internetes utazási irodára utal, amely Cahill klubját, a Melbourne Cityt is támogatja. Ahogy a Guardian a cikkében fogalmaz, a szponzorált gólöröm miatt jöhet a büntetés.

A gyanú azért is igazolódott be, mert a cég a meccs után kérte a közösségi média oldalának követőit, hogy osszák meg a képet Cahill-ről, amint a T betűt formálja, és a cég nevét is írják oda. A bejegyzést később törölték.

Fotós: Ryan Pierse/Getty Images

A FIFA-nál nincs különösebb szabály a gólörömmel kapcsolatban pusztán annyi, hogy szankcionálni kell, ha a játékos azért távolítja el a mezét, hogy az alatta lévő trikón jelszavakat vagy hirdetéseket jelenítsen meg.

Erre korábban volt már példa. Nicklas Bendtner 2012-ben azért kapott 100 ezer dolláros büntetést, mert letolta a nadrágját, és alatta szponzorának a logója jelent meg. Politikai okok miatt tiltották el egy meccsre Paolo Di Caniót 2005-ben, míg a görög Jorgosz Katidisz náci karlendítés miatt kapott élete végéig szóló eltiltást hazájában.

„A FIFA a játékvezető és az ellenőr jelentése alapján elemzi a helyzetet, és a szabályoknak megfelelő döntést fogja hozni” - mondta a szövetség szóvivője a Sky Sportsnak.

Cahill nem először kerül ilyen helyzetbe. Még az Everton játékosa volt, amikor egy gólja után úgy gesztikulált, mintha bilincs lenne a kezén, utalva ezzel a bebörtönzött testvérére.

Vicces volt az alábbi jelenet, 2016-ben egy bajnoki meccsen fejelt gólja után akarta néhányszor megbokszolni a sarokzászlót - ez volt rég bevett gólöröme -, de a helyi labdaszedő fiú előtte kihúzta azt a helyéről.

Cahill szerint a mostani ügy csak spekuláció, semmi konkrét szándéka nem volt, ő csak így örült, hogy sorozatban negyedszer juthat ki csapata a világbajnokságra.

Ausztrália sikerével az interkontinentális döntőbe jutott, ahol a CONCACAF-zóna negyedik helyén végzett Hondurasszal játszik majd a részvételért. Cahill még hozzátette, reméli, Sydney-ben 80 ezres telt ház előtt ünneplik majd a kijutást.