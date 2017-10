Ennél lehetetlenebb védés nem is létezik

A Real Madrid 1-1-et játszott a Tottenhammel a Bajnokok Ligája csoportkör harmadik fordulójában. Raphael Varane öngólját Cristiano Ronaldo büntetőből egyenlítette ki. A második félidőben nem esett gól, és az, hogy a Real csak egy gólt tudott szerezni elsősorban a Tottenham francia kapusának, Hugo Llorisnak az érdeme.

Összesen hat kaput eltaláló lövése volt a madridi csapatnak, ebből csak a 11-es ment be, kétszer is nagy bravúrral védett Lloris, egyszer pedig egy egészen lehetetlen helyzetből. A nap védését a második félidő elején mutatta be.

Casemiro a 16-os jobb csücskéből ívelte középre a labdát, Karim Benzema egyedül érkezett a kapu elé és még jól is fejelte el. Sőt, Lloris is éppen a fejessel ellentétes irányba vetődött, de valahogy milliméterekkel megnyúlt a lába és még bele tudott érni vele. Óriási védés volt.

"Az este szuperhősei a kapusok voltak" - utalt a Real szakvezetője, Zinédine Zidane a madridiak kapusára Keylor Navasra, valamint Hugo Llorisra. Hozzátette: csapata játékát és futballistáinak hozzáállását is megfelelőnek találta, megvoltak a helyzeteik.

"Az eredmény mégis igazságos, mert el kell fogadnunk: van olyan mérkőzés, amikor az ellenfél kapusa kifog rajtunk" - mondta Zidane.

„Hugo fantasztikus volt! Megmutatta, hogy ez az ő valódi szintje" - dicsérte elsősorban a Spurs kapusát az angolok argentin edzője, Mauricio Pochettino. Kiemelte: számára az eredménynél fontosabb, hogy vendégként is versenyképesek tudtak lenni a Real Madriddal.

A meccs döntetlen lett, és mivel a APOEL-Borussia Dortmund is – amelyen a magyar csatár, Sallai Roland a 72. percben állt be –, így a Tottenham és a Real 7-7 pontjával már hattal húzott el a másik két rivális elől.

Ez azt is jelenti, hogy a következő fordulóban, november 1-én rendezendő Tottenham-Real győztese már biztosan továbbjut, de csoda lenne, ha a két csapat közül bármelyik ezek után kiesne.