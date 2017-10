A Liverpool rommá verte a Maribort a BL-ben

Real Madrid–Tottenham Hotspur 1–1

A Real elég veszélyesen kezdett, Cristiano Ronaldo került jó helyzetbe az ötödik percben, de csak kapufát lőtt. A hazai csapat nem sokáig tudott dominálni, a Tottenham gyors támadásokat vezetett, és a 28. percben Varane segítségével már vezetett is. Kane-nek lőttek be egy labdát, de a madridi védő szerencsétlenül ért hozzá. A Real még a félidő végén egyenlíteni tudott, Kroos buktatásáért kapott büntetőt, amit Ronaldo be is lőtt.

A második félidőben a Real érezhetően ritmust váltott, egymás után érkeztek a lövések a Tottenham kapujára. Lloris kapus azonban óriási formában védett, több ziccert is kifogott. A 70. perctől Kane-ek is lendületet kaptak, percenként veszélyeztették a Real kapuját. Keylor Navas előbb a kilépő Kane lövését tolta ki ujjheggyel, majd a következő támadásnál Erikssen bombájába is belekapott. Az utolsó negyedórában a Tottenham már inkább lassította a játékot, a Real távoli lövéseivel meg ekkor sem ment sokra, Lloris könnyedén hárított, ha kapura ment valami.

Maribor–Liverpool 0–7

A Liverpool gyorsan elsöpörte a Maribort. Roberto Firmino a negyedik percben nyitott meg egy gólsorozatot, a 13. percben Philip Coutinho, a 19.-ben Mohamed Szalah is betalált, de még ez sem volt elég, a félidő végére már 4-0-s hátrányban volt a szlovén csapat. A második félidőben már nem kezdett olyan sokkolóan a Liverpool, mint az elsőben, de azért még három gólt összehozott. Firmino duplázott, majd a csereként beálló Oxlade-Chamerlain és Alexandre Arndol is betalált a meccs hajrájában. Pedig ekkor Jürgen Klopp már pihentette két alapcsatárát, Szalah-t és Firminót is.

Manchester City–Napoli 2–1

A Manchester City az olasz bajnokságban még százszázalékos Napolit intézte el elég gyorsan, Sterling 9. és De Bruyne 13. percben szerzett góljára, csak a második félidőben jött válasz. Diawara lőtt be egy büntetőt. A Napolinak az első félidőben is kapott egy 11-est, de azt Mertens kihagyta.

RB Leipzig–Porto 3–2

A lipcsei csapat most is Gulácsi Péterrel a kapujában állt fel, és ugyan kapott két gólt a magyar kapus, azok nem annyira rajta múltak. A 18. percben egy bedobás után, a 44. percben szögletnél maradt le a védő portói játékosról. Ezen a meccsen is egymást érték a gólok, mind az öt az első félidőben esett. A lipcsei Orban már a 8. percben betalált, ezután egyenlített a Porto. 2-1 után már végig hátrányban volt.

Apoel–Borussia Dortmund 1–1

A forduló egyik nagy meglepetése, hogy a Dortmund nem tudta legyőzni a ciprusi csapatot. Sőt, még a döntetlennek is örülhet. A vezetést az Apoel szerezte meg, miután Bürki kapus képtelen volt megfogni egy labdát, tökéletes gólhelyzetet teremtett. Papasztatopulosz öt percen belül egyenlített egy fejessel.

Szpartak Moszkva–Sevilla 5–1

A Szpartak meccse az első félidőben még 1-1-re állt, de aztán beindultak az oroszok. Az utolsó félórában szereztek négy gólt. Melgajero, Glusakos, Luiz Adriano és Promes is betalált.

Bajnokok Ligája, csoportkör, 3. forduló:



E csoport:

Maribor (szlovén)-FC Liverpool (angol) 0-7 (0-4)

gól: Firmino (4., 54.), Coutinho (13.), Salah (19., 40.), Oxlade-Chamberlain (86.), Alexander-Arnold (90.)



Szpartak Moszkva (orosz)-Sevilla (spanyol) 5-1 (1-1)

gól: Promes (18., 90.), Melgarejo (58.), Glusakov (67.), Adriano (74.), illetve Kjaer (31.)

Az állás: 1. FC Liverpool 5 pont (10-3), 2. Szpartak Moszkva 5 (7-3), 3. Sevilla 4, Maribor 1



F csoport:

Feyenoord (holland)-Sahtar Donyeck (ukrán) 1-2 (1-1)

gól: Berghuis (8.), illetve Bernard (24., 54.)

piros lap: Rakickij (75., Sahtar Donyeck)



Manchester City (angol)-SSC Napoli (olasz) 2-1 (2-0)

gól: Sterling (9.), Gabriel Jesus (13.), illetve Diawara (73., 11-esből)

Az állás: 1. Manchester City 9, 2. Sahtar Donyeck 6, 3. SSC Napoli 3, 4. Feyenoord 0



G csoport:

RB Leipzig (német)-FC Porto (portugál) 3-2 (3-2)

gól: Orban (8.), Forsberg (38.), Augustin (41.), illetve Aboubakar (18.), Marcano (44.)



AS Monaco (francia)-Besiktas (török) 1-2 (1-1)

gól: Falcao (30.), illetve Tosun (34., 54.)

Az állás: 1. Besiktas 9, 2. RB Leipzig 4, 3. FC Porto 3, 4. AS Monaco 1



H csoport:

Real Madrid (spanyol)-Tottenham Hotspur (angol) 1-1 (1-1)

gól: Ronaldo (42., 11-esből), illetve Varane (28., öngól)



APOEL (ciprusi)-Borussia Dortmund (német) 1-1 (0-0)

gól: Pote (62.), illetve Szokratisz (67.)

Az állás: 1. Tottenham Hotspur és Real Madrid 7 (7-2), 3. Borussia Dortmund 1 (3-7), 4. APOEL 1 (1-7)