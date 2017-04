Nyugaton az összes hely elkelt

Bár a Nashville 4-1-es vereséget szenvedett, a Los Angeles is bukott otthon, így nyugaton minden eldőlt, a Predators az utolsó továbbjutó. Az is biztos, hogy a Chicago indulhat az első helyről, így ha eljut a Stanley Kupáig, végig pályaelőnye lesz. Keleten a Boston (92 pont)sorozatban ötödszer nyert, már az Ottawát (91 pont) is megelőzte.

A Bostonnak és az Ottawának maradt több esélye a playoffra, annál is inkább, a Senators eggyel kevesebbet játszott mint a továbbjutásra még esélyes Tampa (88 pont), NY Islanders (86, akinek legjobbja, John Tavares már biztosan nem játszik idén több alapszakasz meccset) és Carolina (84). A szintén 84 pontos Philadelphia, a Rangerstől elszenvedett vereségével már nem juthat idén tovább.

A Boston a Chicago ellen folytatta a menetelését, most Anton Hudobin volt kapus, és 41 védéssel hozta le a győztes meccset. A Bruins óriási hajrát nyitott, Kevan Miller idei első (összesen harmadik) győztes gólja igazi mestermunka volt. A New York Islanders próbál kapaszkodni, de nem valószínű, hogy elég lesz. Négy meccs alatt öt pontot kellene ledolgozni, de ott vannak még a riválisok is. Anders Lee és az anaheimi Patrick Eaves is karrierje során először lépte át a 30 gólos határt. Az Islanders tehetsége, Joshua Ho-Sang a negyedik gólját ütötte, 17 meccsén 10 pontot gyűjtött.

Kevan Miller with the snipe 🔥 pic.twitter.com/aDyDI80pZW — Boston Bruins (@NHLBruins) April 2, 2017

Nashville-ben tehát a vereség ellenére mindenki boldog volt, a csapat sorozatban harmadszor jutott a playoffba. A franchise 1998-as indulása óta az első ötről még lemaradt, 2003 óta viszont csak háromszor hiányzott. A Pittsburgh kapusa, Matt Murray az első újonc, aki elérte a 30 győzelmes határt. Egy másik kapus is rekordot döntött, a Minnesotában Devan Dubnyk a 38. győzelmét érte el. Neki ennyi még sosem volt, és beállította Niklas Bäckström szezonbeli franchise-rekordját, aki még 2009-ben jutott el eddig a Wilddal.

A Columbus a továbbjutása után nem sok meccset nyert, most a Washingtontól kapott ki, A Blue Jacketsből Sam Gagner a 400 pontos álomhatáron van túl. Alekszander Ovecskin többször is konfliktusba került a columbusiakkal. A San Jose 2012 januáe 21-e óta sorozatban tizenegyedszer nyert alapszakasz meccset a Vancouver otthonában. A Sharksból Joe Thornton az 1391. pontját szerezte, amellyel a 22. az örökrangsorban.

Alex Ovechkin drops the gloves in Columbus. pic.twitter.com/GPAvXKzCye — Cristiano Simonetta (@CMS_74_) April 3, 2017

A New York Rangers sorozatban harmadszor érte el a 100 pontos határt, amely most a Philadelphia kiesését is hozta. A Flyershez kapcsolódó hír, hogy a vasárnap hajnalban, a jégen ijesztően összerogyó Michal Neuvirth már jobban van, elhagyta a kórházat és otthonában gyógyul. Otthon bukott el a Los Angeles, ahol biztos vérfrissítésre lesz majd szükség. 2012 és 2014 NHL-bajnoka az elmúlt három idényben csak egyszer jutott tovább, akkor is egyből kiesett a San Joseval szemben. A Kingsben Jarome Iginla az 1500. meccsét játszotta.

Chicago Blackhawks-Boston Bruins 2-3 (0-2, 1-0, 1-1)

Gól: Artyom Panarin (29), Jordin Tootoo (2) – Ryan Spooner (12), Patrice Bergeron (21), Kevan Miller (3).

Buffalo Sabres-New York Islanders 2-4 (0-1, 1-1, 1-2)

Gól: Evander Kane (27), Zemgus Girgensons (7) – Cal Clutterbuck (5), Joshua Ho-Sang (4), Anders Lee (30) , Anders Lee (31).

St. Louis Blues-Nashville Predators 4-1 (1-1, 2-0, 1-0)

Gól: Vlagyimir Tarzasenko (37), Alexander Steen (15), David Perron (17), Joel Edmundson (3) – Ryan Johansen (14).

Pittsburgh Penguins-Carolina Hurricanes 3-2 (1-1, 1-0, 1-1)

Gól: Jake Guentzel (13), Scott Wilson (8), Conor Sheary (22) – Jeff Skinner (33), Justin Faulk (17).

Minnesota Wild-Colorado Avalanche 5-2 (3-1, 2-1, 0-0)

Gól: Martin Hanzal (19), Jared Spurgeon (10), Erik Haula (14), Zach Parise (18), Jordan Schroeder (5) – Gabriel Landeskog (16), Mikko Rantanen (18).

Tampa Bay Lightning-Dallas Stars 6-3 (1-0, 1-2, 4-1)

Gól: Adam Erne (2), Braydon Coburn (4), Brayden Point (14), Ondrej Palat (17), Adam Erne (3), Anton Stralman (5) – Gemel Smith (3), Jason Spezza (14), Brett Ritchie (15).

Columbus Blue Jackets-Washington Capitals 2-3 (0-0, 0-3, 2-0)

Gól: Jack Johnson (5), Kyle Quincey (6) – T.J. Oshie (33), Andre Burakovsky (12), Matt Niskanen (5).

Vancouver Canucks-San Jose Sharks 1-3 (0-2, 0-0, 1-1)

Gól: Sven Baertschi (18) – Tomas Hertl (9), Tomas Hertl (10), Patrick Marleau (27).

New York Rangers-Philadelphia Flyers 4-3 (0-0, 2-1, 2-2)

Gól: Mika Zibanejad (13), Brendan Smith (3), Oscar Lindberg (8), Chris Kreider (28) – Valtteri Filppula (11), Brayden Schenn (25), Valtteri Filppula (12).

Calgary Flames-Anaheim Ducks 3-4 (0-2, 2-1, 1-1)

Gól: Kris Versteeg (14), Kris Versteeg (15), Michael Frolik (17) – Patrick Eaves (30), Jakob Silfverberg (23), Korbinian Holzer (2), Logan Shaw (3).

Los Angeles Kings-Arizona Coyotes 1-2 (0-1, 0-1, 1-0)

Gól:Alec Martinez (9) – Alekszander Burmisztrov (4), Anthony Duclair (4).