78 éve senkinek nem volt ilyen újonca, mint a Pittsburghnek

A Pittsburgh 4-1-re győzte le a Nashville-t a Stanley Kupa-döntő második meccsén ezzel már 2-0-ra vezet a négy győzelemig tartó csatában. A bajnok megint úgy húzta be a meccset, hogy az ellenfele lényegesen többet lőtt kapura. Most 38-27 volt a Nashville javára, így Matt Murray, a Penguins kapusa 37 védéssel az egyik legjobb volt. De nem ő lett a hős, hanem Jake Guentzel, aki egészen zseniális playoffot produkál. Most két gólt ütött, a győztest is, 12 találatnál jár, amellyel most már számos rekordot megdöntött.

Guentzel a második olyan újonc az NHL történetében, aki két egymás utáni playoff-meccsen is győztes gólt szerez. Érdemes belegondolni, 1939 óta nem volt ilyen, akkor egy Roy Conacher nevű hokisnak sikerült mindez. Dino Ciccarelli után a második legtöbb gólt ütő, amerikai születésű hokis a playoffok történetében, és a pontok tekintetében (18) utolérte Joe Mullent és Jeremy Roenicket, akik szintén amerikai születésű újoncként tartották eddig ezt a csúcsot. Egészen fantasztikus sorozat és minimum két meccs még hátra van.

Ha már dicsértük Murrayt, említsük meg vele kapcsolatban, hogy ez volt a 20. győzelme, és nála csak két olyan kapus volt az eddigi playoffokban, aki kevesebb meccs alatt érte el ezt: Bill Durnan (1944-1947) 26 meccs alatt és Patrick Roy (1986-1988) 27 meccs alatt. Murraynek ez 28 találkozón jött össze.

A másik kapusnál viszont komoly gondok lehetnek. A Nashville-t gyakorlatilag a rájátszásba repítő Pekka Rinne egészen rossz mutatókkal áll. Az első meccsen 11 lövésből kapott 4 gólt és ennél rosszabb védéshatékonysága (0.777) még soha senkinek nem volt a Stanley Kupáért vívott meccseken. Most 25 lövésből megint négyet kapott, ami 0.947, de ez sem olyan fényes. A végére le is cserélték.

A harmadik meccs, amelyet vasárnap hajnalban játszanak majd, lélektanilag nagyon fontos lehet. Nashvvile-ben óriási a várakozás, de két ilyen meccs után könnyen lehet bukni és 3-0-s előnyről nincs az a csapat, amely ezt a Pittsburghöt megállítsa.

Stanley Kupa-döntő, 2. mérkőzés

Pittsburgh Penguins-Nashville Predators 4-1 (1-1, 0-0, 3-0)