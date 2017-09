Az NBA legnagyobb kezétől retteghet a kosárválogatott

Nem mondunk meglepetést azzal, ha kijelentjük, nem a magyar kosárlabda-válogatott az esélyes vasárnap az Európa-bajnokság nyolcaddöntőjében a riói olimpián ezüstérmes Szerbia ellen. A szerbeket két NBA-játékos erősíti, mindkettőtől van miért tartanunk: az egyikük a minden idők legjobban fizetett újoncává váló Bogdan Bogdanovic, a másik pedig az egészen szürreális testi adottságokkal rendelkező Boban Marjanovic.

Persze, legyinthetnének, hogy az NBA-ben a nagy többség szürreális testi adottságokkal rendelkezik, Marjanovic viszont még NBA-léptékkel nézve is óriási. Olyannyira, hogy ő a 13. legmagasabb játékos az NBA történetében – a legmagasabb még mindig az a Gheorghe Muresan (megosztva Manute Bollal), akit élőben látva nemrég mi is megijedtünk a kolozsvári kosárcsarnokban.

Marjanovic akkora, hogy volt, aki megijedt tőle a pályán, szegény Tyler Hansbrough volt az, nem nagyon tudott mit kezdeni a helyzettel, amikor egy büntetőnél a szerb állt oda mellé lepattanózni, de Matt Barnes sem egészen tudta hova tenni a hatalmas szerbet egy bedobásnál.

Mégsem ezzel tűnik ki igazán, hanem azzal, hogy

a kézfejei helyén két markolókanalat találunk.

De tényleg, Marjanovic kezei legendásan nagyok. Az egy dolog, hogy külön Reddit van a szerb által kézbe vett, és ettől nevetségesen kicsinek tűnő tárgyakról készült képeknek, de ezek sem tudják teljesen visszaadni, hogy mennyire szürreálisan nagy a szerb tenyere. Leírhatjuk számmal, hogy a csuklójától a középső ujja hegyéig 35,56 centis a keze, de ezzel sem tudjuk elég jól érzékeltetni a méreteit.

Azzal sem, ha eláruljuk, hogy az NBA-ben összes nagy kézzel rendelkező játékosénál is nagyobb a kézfeje, korábbi csapattársa, Kawhi Leonard keze ugyanis csak 27,94 centi (már ez alapból nagyobb mint egy kosárlabda átmérője), Shaquille O'Nealé 28,57. Ennél még Michael Jordan is többet tud 28,9 centivel, de a végtelenül hosszú ujjakkal bíró Giannis Antetokounmpo 33 centis kezére is ráver.

Nézzék! Nézzék, az Isten szerelmére, ha merik!

Marjanovicnak akkorák a kezei, hogy igazából nem kezet fog másokkal, hanem kart fog.

A hatalmas szerb center viszont nem csak turistalátványosságnak jó, kosarazni is elég jól tud. 2002-ben, 14 évesen kapta első profi szerződését a Hemofarm csapatától, simán boldogult volt a felnőttek között, hiszen már akkor 209 centi volt, de 2006-ig az ifiknél tartották. 2007-ben U19-es világbajnokságot, egy évvel később U20-as Eb-t nyert a szerbekkel, 2013-15 között sorban háromszor volt a szerb bajnokság legértékesebb játékosa (MVP), 2015-ben bajnok is lett a Crvena zvezdával, ebben az évben az Euroliga év csapatába is bekerült.

Civilben egyébként rendkívül barátságos és vicces figura, amikor épp nem az ellenfeleket rémíti halálra, akkor pistonsos csapattársának, Andre Drummondnak megy az eszére tánctudásával.

A palánk alatt nagyon vad

A San Antonio Spurs 2015 nyarán ajánlott neki szerződést, a tavalyi szezont viszont már a Detroit Pistonsnál töltötte – túl sok lehetőséget ugyan nem kapott, de amikor pályán van, akkor rettentő hasznos (San Antonióban 54 meccsen 9,4 perc volt az átlaga, Detroitban 35 meccsen átlagosan 8,4 percet töltött pályán): a játékpercei miatt ugyan nincs az elitben, de a két szezon alatt összehozott 28,4-es hasznossági mutatóval mindkét szezonban a második lett volna ebben a mutatóban Russell Westbrook mögött (az persze más kérdés, hogy sokkal több játékperccel valószínűleg nem tudna ugyanilyen hatékony maradni).

Az NBA-ben jelenleg sztenderdnek számító 100 támadásra vetített statisztikái szerint lepattanókban a második legjobb volt az előző szezonban, de blokkokat nézve is bőven a legjobb 10 százalékban végzett.

Ami az Eb-n nyújtott teljesítményét illeti, átlagosan 14,9 percet játszott eddig, ehhez képest nem is rossz a 12,8-as pontátlaga, a 40 percre vetített 11,2 lepattanója pedig a 15 legjobb az Eb-mezőnyben.

De a vasárnapi nyolcaddöntőben biztosan nem a statisztikákkal, hanem a lapátkezeivel nehezíti meg majd a magyar válogatott dolgát.

A szlovénok hatodik mérkőzésükön is veretlenek maradtak, míg a németek legyőzték a franciákat szombaton a férfi kosárlabda Európa-bajnokság isztambuli nyolcaddöntőjének első két mérkőzésén.

Nyolcaddöntő:

Szlovénia-Ukrajna 79-55 (26-17, 16-10, 26-16, 11-12)

Németország-Franciaország 84-81 (10-19, 24-21, 21-16, 29-25)

Később:

Finnország-Olaszország 17.45

Litvánia-Görögország 20.30

A magyar és a szerb válogatott vasárnap 14.15-től játszik az Eb-nyolcaddöntőben.