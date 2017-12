Michelisz Norbert vb-ezüstérmes, sporttörténelmet írt

A szezonzáróra 6,5 pontos hátránnyal érkezett Thed Björk mögött Michelisz – a szabadedzések alapján látszott, hogy meglehet a Honda sebessége, de végül az időmérőn, a legrosszabbkor jött a magyarnak egy fékhiba, így a pole-esély helyett csak a 11. helyre kvalifikált önhibáján kívül. A két futamon elért kilencedik és nyolcadik helyekkel második helyen zárt, a 286,5 pontot szerző Björk lett a világbajnok, Michelisz 255-tel a második, Tom Chilton 245,5-tel lett a harmadik, ő lett a privát bajnok is. A Volvo Björk vb-címe mellett a csapatbajnoki címet is megnyerte második WTCC-s évében.

Az így elért vb-ezüst hatalmas eredmény Michelisztől, főleg úgy, hogy három, hibáján kívüli baleset és egy kizárás miatt elvesztett hétvége után is versenyben volt a vb-címért, a szezonzáró fékhibáját már nem tudta leküzdeni.

A szezon után még a garázsban elértük Micheliszt, az első benyomásáról itt olvashatnak.

De ha azt nézzük, honnan indulva lett világbajnoki ezüstérmes, még nagyobb bravúrról beszélhetünk.

A harmadik gyomros már sok volt

Marokkóban még látszólag jól indult a szezon, ötödik és második helyeivel az összetett második helyén állt, de később kiderült, hogy mentálisan nem volt teljesen összeszedett, ami a következő futamokon meg is mutatta magát.

A monzai balesetet Mehdi Bennanival nem lehet Michelisz számlájára írni, ahogy a hungaroringi ütközést a később a legnagyobb vb-riválissá váló Thed Björkkel sem, de utólag nem sokat jelentett, hogy mindkét esetben vétlen, szenvedő félnek találták a magyar pilótát.

Sőt, lényegében semmit nem jelentett: Bennani biztosnak tűnő futamgyőzelmet vett el Michelisztől, Björk egy erős dobogós pozíciótól, tehát rengeteg ponttól foszthatta meg – a szezonban legalább 70 pontot bukott rajta kívülálló okokból.

Monzában 39 ponttal maradt le Michelisz a csapattárs Tiago Monteiro mögött, a Hungaroring után ugyanez már tetemesnek mondható 61 pontra nőtt – eggyel többre, mint amennyit ideális esetben egy pole-lal és két futamgyőzelemmel szerezni lehet egy hétvégén. (Az még így is belefért, hogy Argentínában Monteiro lökte ki, és okozott neki defektet a nyitófutamon, újabb pontoktól megfosztva.)

Azért érezhető volt, hogy valami nem volt rendben a szezon elején, ezt maga Michelisz is bevallotta, amikor már sikerült megoldani a problémát. Teljes szemléletváltás kellett, mert a szezon elején csak a vb-címre figyelt, ez pedig elhatalmasodott fölötte. A magyar és német hétvégék között rájött, hogy nem szabad egyben nézni az idényt, ehelyett próbált minden futamot mini-világbajnokságként felfogni.

Más is változott 2017-re, Micheliszé lett a gyári csapat két, főszponzor által támogatott kocsijából az egyik. A szezon eleji nehézségek után aztán feltámadt. Fontos pillanat volt a 2017-es szezon elején, hogy visszakapta régi versenymérnökét, Bári Gergőt, akivel 2008-ban kezdett el együtt dolgozni, és csak 2016-ban nem segítették egymást.

A szemléletváltás nem is jöhetett volna be jobban:

úgy érkezett 6,5 pontos hátránnyal Katarba, hogy a német, portugál, argentin, kínai, japán és makaói versenyeken még a Kínában törölt pontokkal együtt is ő szerezte a legtöbbet a mezőnyben.

Pedig az utolsó előtti, makaói hétvége végére úgy faragta 6,5 pontra a hátrányát, hogy volt 61 pontos lemaradása is, egy technikai félreértés miatt pedig a teljes kínai hétvégéjét törölték, ahogy minden más Honda-pilótáét is.

15 Galéria: Michelisz Norbert pályafutásának legfontosabb állomásai Fotó: David Noels / Honda Europe

Csakhogy közben jött a második csapás, az utólag törölt kínai hétvége. Ningpóból – ahova már nem mehetett el szeptember eleji balesete miatt Tiago Monteiro – úgy jöttek el, hogy Michelisz már csak 2 pontra volt a svéd Björktől, és az összetett harmadik helyén állt. Aztán jött a kizárás, rövid időn belül a második a Hondának (2016-ban szabálytalan padlólemez miatt törölték a nagyon sikeres marokkói hétvégéjüket) – egy félreértésből adódó hiba miatt buktak minden Kínában megszerzett pontot, amivel 32,5 pontra, szinte behozhatatlan szintre nőtt a hátránya.

De ez sem tudta megtörni, innen is vissza tudott jönni,

a katari fékhibát, a harmadik gyomrost viszont már nem tudta ellensúlyozni, bármilyen jól is vezetett. Ez a fékhiba nyolcéves álmát törte össze.

Így is messze eddigi legjobb szezonját zárta,

háromszor szerzett pole pozíciót (ezzel pole-bajnok lett az idényben),

három futamot nyert, és ezüsttel fejezte be az idényt

A kínai kizárás miatt elvett eredményeket nézve hétszer állt dobogón, mindhárom mutatóban – legalább holtversenyben – a mezőny legjobbja volt.

Iszonyatosan messziről jött

Amikor a Nemzetközi Automobil Szövetség 2005-ben újraindította a WTCC-t, vagyis a túraautó-világbajnokságot, a mai mezőny legjobbjai már mind tapasztalt autóversenyzőnek mondhatták magukat. A vb-csatát az utolsó fordulóban drámai módon elbukó Thed Björk a svéd túraautó-bajnokság ezüstérmese lett abban az évben (a következőben nyert is), a marokkói Mehdi Bennani egy Forma Renault 3.5 sorozatban indult, Tom Chilton már a sokadik brit túraautó-bajnoki idényét kezdte, Esteban Guerrieri Forma-3-as Renault-t vezetve valószínűleg még a Forma-1-ről álmodozott. Tiago Monteiro pont az F1-ben, a Jordannél vezetett, Rob Huff pedig ott volt az első újraindított WTCC-szezon mezőnyében.

De mit csinált ekkor Michelisz Norbert?

A Pécsi Tudományegyetem műszaki karának hallgatója volt, emellett számítógépes szimulátorprogramon vezetett, rendes versenyautóban – legalábbis kormány mögött – még sosem ült.

Gyerekként persze arról álmodott, hogy egyszer autóversenyző lehet – nagybátyja, aki amatőr raliversenyeken is indult, egy Simson-motorból és egy Kispolszki-váltóból épített neki "versenyautót", ám a himesházi körökön túl, a gokartig már nem jutott el. De később online versenyzésbe kezdett.

Így ismerkedett meg az akkor már a Zengő Motorsportnál versenyző Wéber Gáborral, ő ajánlotta be Zengő Zoltánnál, aki 2005-ben két tesztlehetőséget is adott Michelisznek – annyira meggyőző volt, hogy 2006-ban már a magyar gyorsasági bajnokságban, a Suzuki-kupában indult, amit egyből meg is nyert. 2007-ben egy szinttel feljebb, a Renault Clio-kupában szerzett ismét bajnoki címet, majd jött a nemzetközi megmérettetés, a SEAT León Európa-kupa, amit egy futamgyőzelemmel a tizennegyedik helyen zárt (eközben a magyar sorozatban második lett). 2009-ben az Európa-kupában is bajnok lett, összesen ötször nyert.

15 Galéria: Michelisz Norbert pályafutásának legfontosabb állomásai Fotó: Illyés Tibor / MTI

Innen jött a nagy ugrás, a túraautó-világbajnoki mezőny a 2008-09-es egyfutamos beugrások után. Első zengős szezonjában máris letette a névjegyét egy makaói futamgyőzelemmel (ekkor még SEAT-tal ment), majd 2012-ben bajnok lett a privát pilóták között, már BMW-vel. Egy évvel korábban megszerezte első WTCC-dobogóját hazai pályán.

2014-ben, a Hondával meglett a vb negyedik helye, 2016-tól pedig a Honda gyári csapatához, a JAS Motorsporthoz került, ahol megismételte addigi legjobbját, a negyedik helyezést. Az előrelépés nyilvánvaló volt: azon túl, hogy gyári szerződést kapott, 2016-ban és 2017-ben is a tesztkilométerek nagy részét rá bízták, 2017-ben nagyjából négyszer annyit vezetett, mint Tiago Monteiro és Micsigami Rjó, a két csapattársa együtt.

Michelisz meg is hálálta a bizalmat, azok után, hogy centikkel maradt le első gyári évében a vb-éremről, a másodikban ezüstig jutott.

Nagy kérdés viszont, hogy kap-e még egy esélyt a világbajnoki cím megnyerésére, 2018-ban ugyanis ésszerű számítás alapján a WTCC–TCR-házassága csak világkupa-besorolást kap majd, és ki tudja, utána mikor, és milyen rendszerrel térhet vissza a világbajnoki szintre a túraautózás.

Ezzel a magyar motorsport egyetlen vb-aranyát továbbra is Talmácsi Gábor nyerte, ő 2007-ben, a 125 köbcentis gyorsasági motoros kategóriában lett bajnok.