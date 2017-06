Urbán Flórián egy év alatt megváltoztatná a magyar futballt

A válogatott andorrai veresége kiakasztotta a negyvenszeres válogatott Urbán Flóriánt is, aki a szezon alatt már a Debrecent irányító Leonel Pontest is betalálta, és zsoldos bohócnak nevezte a csapat légiósait. Most végre újra kiélhette magát egy külföldi edzővel szemben, de kapott Csányi Sándor MLSZ-elnök is.

"Ha Pintér Attilát egy meccs, az Észak-Írország elleni vereség után azonnal eltávolította (Csányi Sándor MLSZ-elnök), akkor nincsen mellébeszélés, azonnal el kell most is küldeni a kapitányt. Ha jók az információim, Storck úr már a fiát is idehozta szövetségi edzőnek, aztán már valami barát is itt van az edzőképzésben, mindenki Storck úr körül forog. Ha az MLSZ-elnök meglépi, amit meg kell, akkor a kapitánynak mennie kell sürgősen. Ha nem, akkor saját magának kell lemondani" - nyilatkozta Urbán a DIGI Sport csatorna Sport 24 híradójának.

Amire utal egyébként, hogy Bernd Storck fia, Alexander néhány hónapja erőnléti edzőnek vette fel az egyik utánpótlás válogatott stábjába.

Urbán a végére tartogatta a legerősebb mondatot, amikor megüzente az MLSZ-elnök Csányi Sándornak, hogy akik mellette voltak eddig, nem biztos, hogy előrehaladtak: