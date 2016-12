Még 4,8 milliárd forint az úszópalotára, 43,3 milliárdnál jár a Dagály-projekt

A 2017-es budapesti vizes világbajnokság központjául szolgáló épület tervezési és kivitelezési szerződésének módosításáról szerdán jelent meg hivatalos értesítés az Európai Unió hivatalos lapján. Eszerint a megrendelő az általa kért módosítások miatt

a szerződés összegét nettó 38 500 683 065 forintról 43 360 412 036 forintra emeli.

Hogy ezek a módosítások mit takarnak pontosan, azt egyelőre homály fedi, az ismertetésből nagyjából annyi derül ki, hogy mivel kevés idő van hátra a vébéig, ezért bizonyos kapcsolódó létesítmények kivitelezésére nem írnak ki külön közbeszerzést, inkább beszuszakolják őket ebbe a szerződésbe.

Mindez már csak azért is is érdekes fejlemény, mert az elmúlt napokban tudhattuk meg a kormányközeli sajtóból, hogy az úszópalota 95 százalékban kész, és már januárban át fogják adni. Ehhez képest december végén nagyjából 12 százalékkal emelni a projekt költségvetését egy kicsit meglepő.

A tisztánlátást az is nehezíti, hogy az úszópalota építéséhez kapcsolódóan számos egyéb munkát is elvégeznek a környéken, közművet és utat fejlesztenek, gátat építenek stb., ám ezek költségei mind bele vannak gyúrva a Dagály költségvetésébe.

Fürjes Balázs, kormánybiztos 2015 nyarán azt mondta, hogy az uszoda építésének költségvetése önmagában csak 21,4 milliárd forint, illetve hogy az akkor még 38,5 milliárdos összköltség az említettekhez hasonló egyéb tételeket is tartalmazza, valamint az ideiglenes lelátók bontási költségeit is. Fürjes ekkor azt is mondta, hogy egyetlen fillérrel sem emelkednek a Dagály-úszóaréna költségei.

Hogy most, az emelést követően végül is mennyibe kerül az uszoda, azt vélhetően csak akkor fogjuk tudni megmondani, ha megkaptuk, és áttanulmányoztuk a kivitelező Market Zrt.-től a bíróságon kiperelt iratokat.

Decemberben egyébként nagyon mennek a vizes világbajnokság közbeszerzései, az uniós közbeszerzési értesítőben a Dagály módosítását megelőzően nyolc hirdetmény jelent meg a rendezvénnyel kapcsolatban, ezek összértéke 13,75 milliárd forint.

Amikor a vizes vébé költségeiről van szó, képtelenség megállni, hogy az ember ne idézze fel a 2017-es rendezés bevállalásakor prognosztizált 25 milliárd forintos összköltséget, illetve hogy ekkor még az úszópalota árát 8 milliárdra tették.