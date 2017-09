Részletek szivárogtak ki a két új Pixelről

Egy hét múlva, október 4-én mutatják be a Google két új mobilját, a kisebbik Pixel 2-t és a nagyobbik Pixel 2 XL-t, de a telefonok legtöbb technikai jellemzője már most kiszivárgott, köszönhetően az Android Authoritynak súgó névtelen forrásnak, illetve a lap által is látott belső dokumentumnak.

Ami kiderült:

Mindkét mobilt Snapdragon 835-ös processzor fogja hajtani.

Mindkettő kap optikai képstabilizátort és a Google saját képalkotócsipjét.

Mindkettőt IP67-es por- és vízálló szabvány, illetve Gorilla Glass 5-ös üveg fogja védeni.

Mindkettőt 64 és 128 GB tárhellyel lehet majd választani.

Egyiken sem lesz jackdugó, viszont mindkettő dupla előlapi hangszórót kap.

Mindkettőn a legfrissebb Andoid O rendszer fog futni.

Mindkettő megkapja az időközben részben felvásárolt HTC legutóbbi U11 csúcsmobiljától más ismert oldalszorongatós funkciót, itt Active Edge néven.

Egyiken se lesz dupla hátlapi kamera.

Az XL kijelzője QHD, a simáé FHD felbontású lesz.

Az XL akkuja 3520, a simáé 2700 milliamperóra lesz.

A lapnak nyilatkozó forrás szerint mindkét mobil mellé 2023-ig szóló korlátlan felhőtárhely jár majd (nem csak a fotóknak).

Ami nem derült ki: