Felfüggesztett börtönre ítélték a daganatos betegeket átverő férfit

Nem jogerősen egy év, végrehajtásában két évre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte kuruzslás miatt hétfőn a Mosonmagyaróvári Járásbíróság azt a férfit, aki 2010 és 2015 között daganatos betegeket tévesztett meg.

Máté Kinga, a Győri Törvényszék szóvivője az MTI-nek elmondta, hogy a vádlott állatorvosi diplomája alapján viselt doktori címét felhasználva azt a látszatott keltette, hogy humán orvosi végzettséggel rendelkezik. Magát rákkutató professzornak titulálta, és a betegeket megtévesztve végzett orvosi tevékenységet.

A férfi a bírósági eljárás során kínai orvosi bizonyítványával kívánta orvosi végzettségét alátámasztani. Mivel a bizonyítványt nem honosíttatta, a bíróság azt nem nem fogadta el. Azt a védekezést sem, amely szerint „köztudomású tény”, hogy mennyi C-vitamint kell szedni. A tanúvallomások szerint a vádlott egyénileg határozta meg minden betegének a C-vitamin dózist.

A férfi büntetőpere tavaly október elején kezdődött. A vádirat szerint D. T. egy otthonában kialakított irodában és a fővárosban hetente két-két alkalommal fogadott különböző stádiumú daganatos betegeket. Őket életmód-, étkezési és folyadékbeviteli tanácsokkal látta el. Egy-egy termék fogyasztását, illetve nagyon magas dózisú, intravénásan adagolt C-vitamin beadását javasolta nekik.

A betegekkel a vádlott adatlapot töltetett ki, amikből nemcsak a személyes adataikat, hanem a betegségük típusát, stádiumát, illetve az étkezési szokásait is megismerhette. A leadott orvosi leletek alapján az áldoktor meghatározta a szükséges C-vitamin mennyiségét, amit három, ápoló végzettségű nő adott be heti három-öt alkalommal a betegeknek. A betegek a magas tartalmú C-vitamint az infúziós oldattal és minden tartozékával az egyik budapesti, a vádlott által ajánlott patikában szerezték be.

A vádirat szerint a C-vitamin ampulla beadása – akár injekcióban, akár intravénásan – úgynevezett invazív beavatkozásnak számít. Ilyet csak orvos rendelhet el, de a vádlott 1964-ben nem orvosi, hanem állatorvosi diplomát szerzett, és nem tagja sem a Magyar Orvosi Kamarának, sem a Magyar Állatorvosi Kamarának.

A határozat ellen a vádlott fellebbezett, az ügy másodfokon a Győri Törvényszéken folytatódik.