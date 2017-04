Nem az az igazán fontos kérdés, hogy miért van a férfiaknak mellbimbójuk. Miért ne lenne? Van, akinek a talpára nőtt ki egy harmadik, akkor már csak elfér egy férfin is két szabványos, nem?

De mégis; minek van a mellbimbó, ha csak a szoptatásban van funkciója? Ezek után adja magát a következő kérdés:

tudnak a férfiak szoptatni?

Nos, bizonyos feltételek mellett igen. Háziasított állatoknál, például kecskéknél, macskáknál és tengerimalacoknál megfigyelték, hogy a hímek is tudják az utódaikat szoptatni. Ha már itt tartunk, kézenfekvő lenne elővenni a nőstényfarkas pótanya által nevelt Romulus és Remus történetét, vagy azt a sztorit a Talmudból, amikor a feleség halála után az özvegyen marad férjnek megnyílt a melle, és szoptathatta a csecsemőjét, de egyelőre maradjunk a tudományos tényirodalomnál. Az viszont azt mondja, hogy az állatvilágban eddig csak a dayak gyümölcsdenevérek hímjeinél észlelték, hogy életvitelszerűen szoptatják az utódjaikat.

De nemcsak ők képesek rá, hanem a férfiak is. Mind a férfiak, mind a nők mellszövete tartalmaz úgynevezett alveolusokat, amik a tejkiválasztásban szerepet játszó sejtekhez szükségesek. A szoptatás és a tejtermelés folyamatát a prolaktin nevű hormon határozza meg, aminek a termelését az agyalapi mirigy szabályozza.

A nem terhes nők szervezetében általában kétszer annyi prolaktin van, mint a férfiakéban. Terhesség alatt és után ez az érték akár a tízszeresére is nőhet. A Trends in Ecology and Evolution 2008-ban közölt egy tanulmányt a férfiak laktációjáról; eszerint

a férfiak prolaktinszintje elérheti a tejtermeléshez szükséges kiugró szintet.

A jelenség tehát nem volt ismeretlen a tudomány előtt. Azt is tudták, hogy a hormonális ingadozás előidézheti a jelenséget: már a második világháborúban is észleltek hasonlót. A háború után felszabadított hadifoglyok hónapokon át éheztek, de amint megfelelő élelemhez jutottak, a hormonokat termelő mirigyeik sokkal gyorsabban reagáltak a változásra, mint a hormonokat lebontó máj, és ez olyan hormoningadozást okozott náluk, ami a férfiaknál is tejszivárgáshoz vezetett.

A férfiaknál megjelenő tejszivárgás többnyire valamilyen rendellenesség tünete. Nem kizárt, hogy májcirrózis a kiváltó oka, ami a máj hormonokat lebontó részét támadja meg. Az agyalapi mirigy vagy hippotalamusz rendszertelen működése szintén okozhat tejszivárgást. Egy 2010-es tanulmány például beszámolt egy férfi esetéről, akinek egy agyalapimirigy-daganat miatt indult be a tejelválasztása.