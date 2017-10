A Tetrist még azok is ismerik és szeretik, akik egyébként idegenkednek a videojátékoktól. Alekszej Pazsitnov korszakalkotó logikai játéka a filléres kvarcjátéktól a komplex játéktermi gépekig mindenen futtatható. És futtatják is: az egyszerű, de végtelenségig variálható alapötletnek köszönhetően még ma, 33 évvel az alapjáték megjelenése után is ugyanolyan szórakoztató, mint új korában.

Az alapötlet igen egyszerű: föntről lefelé 4 egységből álló blokkok potyognak lefelé, a játékos pedig ezeket forgatva rakosgathat ki összefüggő sorokat. Ha a különböző elemekből összeáll egy teljes sor, az eltűnik, és a játéktér egy sornyival nagyobb lesz. Ha a sorokban hézagok képződnek, a játéktér egyre szűkebbé válik, és ha az utolsó beérkező elemnek nem marad szabad mozgástere, a játék véget ér.

Ezek után óhatatlanul felmerül a kérdés: lehet-e a végtelenségig játszani a Tetrist? Hiszen egy képzett játékos mindig kitalálhatja, hogyan tüntesse el az összes sort, és így a végtelenségig megőrizheti a játékteret – legalábbis addig, amíg nem kell kimennie pisilni.

John Brzustowski, a Waterloo-i Egyetem matematikusa 1992-ben publikált egy, a témával foglalkozó tanulmányt. Ebben levezette, hogy a válasz nem: a Tetris úgy van felépítve, hogy a játékos idővel mindenképpen veszítsen.

Hogy miért? Hát a Z és az S alakú elemek (tetriminók) miatt. Ha a gép egy ideig nem oszt más elemet, csak Z és S alakú tetriminókat, a játék felépítéséből fakadóan nem tudnak teljes sorokat kialakítani, mert mindegyikben lyukak lesznek, így a játéktér idővel a játszhatatlanságig leszűkül. Ha az elemek véletlenszerűen tűnnek fel, csak idő kérdése, hogy fellépjen ez a helyzet, és akkor még a legjobb játékosok is el fognak bukni.

A gyakorlatban a Tetris legtöbb variánsával ilyen nem fordulhat elő. Egyes verziókat úgy alakítottak ki, hogy kizárólag S és Z alakú tetriminók potyogjanak fentről; ezekkel egy ügyes játékos akár 150 elemet is elhelyezhet a fix méretű játéktéren, mire a játék véget ér. A hagyományos véletlen-generátorokkal, amik az elemek típusát szabályozzák, ilyen nem nagyon fordulhat elő: egész pontosan (2/7)150-en az esélye.

A Tetris modern verzióit viszont már szándékosan úgy tervezték meg, hogy a véletlen-generátor semmiképpen ne adjon be négynél több S vagy Z alakú elemet egymás után. Ez az egyik megszeghetetlen szabály, amit a hivatalos Tetris-kiadásoknak mindig követniük kell.

Zárásként nézzük meg, ahogy egy profi játékos Grand Master fokozatot szerez a Tetris: The Grand Master játéktermi verziójával. Ez a világon csak hat embernek sikerült.