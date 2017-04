Egy csomó szuper terv a sétálós Szabadság híd reklámozására

A Szabadság híd igazi sikersztori volt tavaly, ahogy azt már sokszor leírtuk: az építési munkák miatt kitiltott gépkocsiforgalom miatt megtelt élettel. A Valyo – Város és Folyó Egyesület kampányt indított Szabihíd néven, hogy idén nyáron is zárják le az autós forgalom elől a hidat, és nyissák meg azt köztérként. Természetesen csak hétvégenként, amikor nem okozna akkor a fennakadást. Biztató, hogy maga a főpolgármester sem zárkózott el az ötlettől.

6 Galéria: Szabihíd pályázat Fotó: Mestert Éva Hajnalka / VALYO

Az egész akció reklámozására egy grafikai pályázatot is hirdettek: plakátokkal, matricákkal nevezhetett mindenki, aki szerette volna kicsit feldobni az egész pörgést. Összesen 37 pályamunka érkezett, a zsűri már ki is választotta a kedvenceit, de nem tudni melyek azok.

Vagyis hát dehogynem, hiszen én is benne voltam a zsűriben (Kerekes Kata, grafikus; Kukucska Gergő, Valyo; Simon Andrea, Ludwig Múzem és Visy Zoltán, Young and Rubicam Budapest mellett), de nem árulom el persze, ki nyert. Viszont kiválasztottunk egy csomót, amelyek közül most bárki kiválaszthatja a kedvencét egy egyszerű Facebook-lájkkal.

6 Galéria: Szabihíd pályázat Fotó: Ott Gábor és Bence Áron / Porcz Patrik / VALYO

Az első helyezett csokitortát kap, a FB-szavazásban résztvevő valamennyi pályaművet kinyomtatják és kiállítják, a zsűri által beszavazott három legjobb pedig több példányban is kinyomódik majd, és jól megszórják vele a várost.

6 Galéria: Szabihíd pályázat Fotó: Kortmann Járay Katalin / Kocsis Alexandra / VALYO

Szavazni a Föld Napjáig, vagyis április 22-ig lehet, mégpedig itt. Tessék, csak tessék!

A borítóképen a Novus Csoport tervei, a sorozat egyes képei külön plakátot kapnának.

Érdekel a dizájn? Érdekel, mi történik Budapesten? Kövesd az Urbanistát a Facebookon!