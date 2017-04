Hasznosítsuk újra a várost!

A közösségi településfejlesztés általában olyan szexi dolgokra szokott koncentrálni, mint az építészet vagy a kertészet, pedig az egész mögött ott húzódik több láthatatlan vagy nagyon is látható megkerülhetetlenül fontos hálózat, amelyekre kevesen gondolnak. Ezeket szoktuk legtöbbször az infrastruktúra kifejezés alá összesöpörni és ide tartozik a vezetékes víztől a hulladékkezelésen és az elektromos áramon keresztül a tömegközlekedésig egy csomó minden. A Hello Wood, akiket leginkább a nyári táborukról ismer mindenki, most erre az elhanyagolt terültre koncentrál néhány napig.

Az április 25-én, kedden kezdődő Városi Recycling rendezvénysorozat központi eleme a Flórián tér lesz, a műhelymunkák pedig a közelben, az óbudai Fő téren folynak majd a Zichy Kastély egyik szárnyában.

A program két egynapos konferenciából (április 25. és 28.), közte pedig egy kétnapos workshopból (április 26-27.) áll majd. A részletes programot itt találjátok. Elvileg már nem lehet jelentkezni (szokás szerint kicsit elaludtam a leveleim felett), de biztosan tudom, hogy senkit nem fognak kidobni, ha késve regisztrál. Bár alighanem komoly méretű közönség gyűlik össze, hiszen mindkét nap menő díszvendége lesz az eseménynek. Na de akkor lássuk sorrendben, mi is várható.

Április 25., kedd

Délelőtt helyszín-bejárásokkal indul a buli, délután pedig az előadások következnek. A húzónév aznap alighanem a cseh H3T építésziroda lesz. Ők például mobil szaunákat szoktak felállítani Prágában (nem véletlen, hogy kedvenc mobilszaunáztatónk, a VALYO hívta meg őket legutóbb Budapestre).

Fotó: Rosta Zapletal / H3T Architekti

De legalább ilyen népszerűek az időről időre feltűnő nyilvános budijaik. Ha van gerilla építészet infrastruktúra-témában, akkor ez az.

Fotó: Rosta Zapletal / H3T Architekti

Legalább ilyen izgalmasak lesznek a hazai versenyzők, például a Téreltérítés Munkacsoport. Lakner Antal, Szőke Zsófia és Horváth Olivér célja "a napi rutinok által a városba vájt kanyonok átformálása, a problémás intézményi terek áthangolása a helyi térhasználók és a design, építészet, művészet területéről érkező diákok és szakértők bevonásával." Hogy mit jelent ez a gyakorlatban? Például bárhol bevethető mobil zebrát, amit a Térelítérítés hallgatói, Kati Tóth, Hegedűs Klári, Dzs Ani készítettek:

Fotó: Kati Tóth, Hegedűs Klári, Dzs Ani / facebook.com/terelterites

A szintén ezen a napon előadó Tihanyi Dominika, Szohr Gábor és Kovács Árpád, vagyis az Újirány nem csak a Teleki tér és a Millenáris tervezésével, meg az Ön itt áll elnevezésű ortofotóval villantott nagyot. A mikroakciók közül mindenképpen érdemes megemlíteni a Palotanegyedben felállított utcai bordásfalat. Na meg az aszfaltmintásító projektjüket.

Fotó: ujirany.com

Bach Péter a győri Széchenyi István Egyetem Építészettörténeti és Városépítészeti Tanszékének docense (korábban a BME Urbanisztika tanszék, ezen belül az Urban Future Laboratory oktatója), a Fusion Architect építésziroda alapítója, doktori fokozatát #Hacking the City című doktori disszertációjával védte meg, amely a város, mint komplex hálózat kódjának feltörésével, átprogramozásával, ennek gyakorlati és elméleti alapjaival foglalkozik. Legismertebb alkotása a híres józsefvárosi buszmegálló, ahol egy olyan szűk helyre kellett valahogy bepréselni egy csomó "buszváró funkciót", ahová egy hagyományos megállóbódé nem fért volna el.

Ha a városi infrastruktúra pimpeléséről van szó, akkor Zétényi Zsófia sem maradhat ki. Ivócsap-projektjének hatalmas sikere volt már a megjelenésekor is. Sőt később a főváros is mögé állt az ötletnek, hogy mi lenne, ha a tűzcsapokat ivásra is lehetne használni, ha már egyszer többször vagyunk szomjasak, mint ahányszor tűz üt ki a városban.

Az ő előadását is meghallgathatjátok a keddi konferencianapon, és természetesen a házigazda Hello Wood is képviselteti magát Pozsár Péter személyében. Tőlük nem is tudom, mit emeljek ki, annyi mindent csináltak már, legutóbbi nagy dobásuk a közösségi barkácsműhelyük volt, de persze csillió fainstallációjukat felhozhatnánk illusztrációnak. Mondjuk ezt a hekkcsontvázat a tavalyi táborukból:

Április 26-27.

Izgisnek hangzott mindez? Pedig ez még csak a bemelegítés a kétnapos workshophoz, ahol a fent emlegetett hazai tervezők mentorálása mellett alkothatnak 3-5 fős diákcsapatok. Na ide már tényleg elég rég lejárt a jelentkezési határidő, de mit lehet tudni.

Április 28.

Az eseménysorozat természetesen azzal zárul, hogy a workshopokban résztvevő csapatok bemutatják, miket is alkottak. Ezután pedig következik a díszvendég, Alfredo Brillembourg építész, a zürichi ETH építészeti és urbanisztikai tanszékének vezetője. Ő a nemzetközileg elismert, szociális építészettel és kísérleti urbanisztikai beavatkozásokkal foglalkozó építésziroda, a Urban-Think Tank alapítója és vezető tervezője. Számos nemzetközi elismerés, többek között a 2012. évi Velencei Építészeti Biennálé Arany Oroszlán díjazottja.

És hogy miket alkotott?

Például San Franciscóban bemutatta, hogy mit lehet kihozni egyetlen autóparkolónyi helyből egy különös, jól variálható bútorépítménnyel.

Caracasban komposztáló szárazvécék állításával enyhítette a nyomornegyed gondjait. Később ugyanitt lanovkákkal oldotta meg a tömegközlekedési problémák egy részét: olcsó megoldás volt utak építése és épületek bontása nélkül.

Szóval izgalmas dolgokról mesélhet majd. A részletes programot itt találjátok, ez meg itt Facebook-esemény a rendezvényről. Természetesen beszámolunk róla, milyen klassz dolgok születtek.

