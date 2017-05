Gigantikus új piac épül Újpesten

A múlt héten volt az Újpesti Piac bokrétaünnepe, ami persze nem hangzik valami nagy dolognak, ilyen horderejű eseményekről nem is szoktam beszámolni az Urbanistán. Ám most nagyon kapóra jött, mert egyelőre egy sort sem írtam még a fejlesztésről, pedig a Szent István tér újragondolása budapesti szinten is nagyon izgalmas dolog.

Arról nem is beszélve, hogy kilenc évvel ezelőtt itt lángosozva-sörözve beszéltünk először arról Szily Lacival és Szalai Balázzsal, hogy kellene csinálni egy blogot a közterekről, építészetről, meg ilyesmiről. Szóval valahol itt született meg az Urbanista.

Az újpesti főtér (hivatalosan Szent István tér) elég jól néz ki. Van egy látványos városháza, mögötte egy templom, bár kicsit furcsa, hogy egymásnak hátat mutatnak. Mint miden valamirevaló kisvárosban, a piac is itt van, a főtéren. Két hagyományos kis csarnokból, meg a jóval izgalmasabb, kör alakú virágpiacból áll, és persze van egy csomó stand is szabadon.

Amíg hagyományos értelemben vett piac működött itt – vagyis heti néhány alkalommal kipakoltak az árusok, utána eltűntek, ahogy ez Nürnbergtől Veresegyházig jól bevett dolog ma is a világban –, addig jól nézhetett ki a tér. Ám ahogy végleges piacépületeket emeletek ide a 70-es 80-as években, kicsit fojtogatni kezdték azt.

28 A Szent István tér délről nézve, a Google Maps 2012-es felvételén. Középen a templom, mögötte a városháza, két oldalán a már rendezett térrészekkel. A templommal szemben, és a túloldalán a piac egy-egy csarnoka. A virág alakú épület a Virágpiac. Az új piac a kép bal oldalán látható földszintes házak és a zöld kertek helyére kerül. Cserébe lebontják a mai piacépületeket és a helyüket parkosítják. Az északi oldalon a buszmegállóval jelzett épület második szomszédja jobbra az egykori zeneiskola, ma plébánia. A jobb alsó sarokban a Központ bisztró, ahol remek hamburgert adnak, és ha fehér ingben mész be, egyből hoznak egy plusz szalvétát, amit a nyakadba tűrhetsz, hogy le ne edd magad

Az Egek királynéja templom előtt például nem nagyon maradt hely, így az most egy csinos park helyett a húsosok hátsó ajtajaira néz. Szóval már az évtizedekkel ezelőtti fejlesztési koncepció sem volt túl jó, de az összképet idővel az is elkezdte rontani, hogy az épületek a folyamatos fejlesztgetések ellenére egyre jobban lepukkantak. A városháza és a templom környezete megújult ugyan az elmúlt években, és mára egy klassz köztér épült ki a városközpontban, de a piac egyre cikibb lett.

Az új piac helyszíne

Eldöntötték hát, hogy új piacot építenek, már csak az volt a kérdés, hova. Minden ilyen esetben az adná magát elsőre, hogy a régi helyére, ha már azt egyszer úgyis le kell bontani. Ez ellen azonban több érv is szól. Az egyikről már szó volt: a piac jelenleg egyáltalán nincs jó helyen.

Másrészt felmerült, hogy ha az építkezés idejére bezárják a piacot, akkor azzal gyakorlatilag kinyírják: néhány év pont elég arra, hogy mindenki átszokjon valahova máshova.

28 A templom melletti három barna épület a piac jelenlegi három csarnoka. A zölddel jelölt területre épül az új piac

A megoldás az lett, hogy hátrébb tolták, a szomszédos telekre (a Liszt Ferenc és a Károlyi István utca közötti háztömb felére, de egyszerűbb, ha megnézitek a fenti térképen, hova). Amikor ezt meghallottam, egyből felmerült bennem, hogy mindez nagyon szép, de mi lesz a régi piac helyén. Valahogy megszoktam, hogy ha egy épületet arrébb költöztetnek, akkor annak az az oka, hogy a helyét értékesítsék (ahogy azt mondjuk az az állam tette a Fradi-stadion hátrébb tolásakor).

Itt azonban erről szó sincs. Sőt már azt is rebesgetik, hogyan alakítják majd ki az új teret a második ütemben. Szóval hirtelen kinyílik egy nagy közterület, a templom megint középre kerül és átláthatóbbá, átjárhatóbbá válik az egész.





Piac, plébánia, zenesuli: ingatlancsere-sorozat

Az oké, hogy meglett az új helye a piacnak, na de azon a telken volt már épület. Mégpedig a plébániáé, mely a vásárcsarnokok felépülte előtt épp szemben volt a templommal. Ezt az önkormányzat cserével szerezte meg: az egyház megkapott egy kétszintes házat a tér északi oldalán, ahol addig hosszú évtizedeken keresztül a zeneiskola működött. A zenesuli pedig továbbköltözött az újpesti Gyermek, Ifjúsági és Szabadidőközpont első-második emeletére. Hogy ez utóbbi mennyire felel meg a zeneiskolai követelményeknek, arról megoszlanak a vélemények, de az biztos, hogy a Szent István téri épület felújítása az Urbanista szempontjából is érdekes. 5 A kortárs szárny, amivel hátulról lezárták az U alakú épületet. További képek a galériában Galéria: Az újpesti plébánia az egykori zeneiskola épületében (Fotó: Albertszki Tamas / Újpest Önkormányzata) Ezen az utcafronton ugyanis az egyemeletes kisvárosi palotahomlokzatok mögött U alaprajzú házak helyezkednek el, amelyek a hátsó kertre nyílnak. Itt a műemléki felújítás mellett egy kortárs szárnnyal zárták le az addig hátrafelé nyitott udvart. Ezzel egy védett és kedves (bár a plébános szerint kicsit sötét) belső udvar jött létre, aminek kifejezetten kerengőhangulata van. Az új épületrész hatalmas ablakaival világos, de a perforált spalettákkal bensőségessé tehető. A Berzsák Zoltán (4plusz Építész Stúdió) tervezte tényleg zseniálisan sikerült átépítésről itt találtok bővebb információt és rengeteg képet az előtte-utána állapotról.





Elsőre talán furcsán hangzik, de szintén előnyös, hogy bár az új épület alapterülete kisebb, jóval magasabb lesz (hogy miért, arról hamarosan szót ejtünk). A tér szempontjából ez csak annyiban fontos, hogy lesz végre egy hátsó térfala. Azt már az Örs vezér tere kapcsán leírtam, hogy ennek milyen jelentősége van, nem véletlen, hogy mondjuk Pestszentlőrinc főtere mellé is magas épületeket terveztek egykor, csak a világháború miatt nem fejezték be az építést.

A XX. században Újpest is szépen járta a maga útját a városiasodás folyamatában, aztán jött a szocializmus. Miközben az iparra, meg a lakótelepépítésre ráfeküdtek az időközben budapesti kerületté vált településen, a főtér környékén szerves fejlődése mintha megakadt volna. Talán egyedül – a maga nemében elég jól sikerült, szocreál stílusú – Állami Áruház vitte tovább ezt a vonalat két utcával odébb. Azután a rendszerváltásig nem nagyon történt semmi. Akkor ugyan elkezdődtek az ingatlanfejlesztések, épült pár 3-4 emeletes lakóház a környéken (köztük némelyik nem is néz ki rosszul), de a tér a piaccal valahogy úgy a semmiben ért véget.

A hatszintes újpesti piac épülete

A hatalmas épület állítólag Újpest legnagyobb fejlesztése az elmúlt 30 évből, ötmilliárd forintba kerül, amit az önkormányzat saját forrásból valósít meg. Lesz benne két szint mélygarázs, két szint piac, ezek felett pedig kulturális funkciók: színházterem és rendezvényközpont. A tervek szerint korszerű energetikai megoldásokkal lesz tele, amiben ma már persze semmi meglepő nincs. Az viszont tényleg jól hangzik, hogy a fűtést az erre elhaladó szennyvízcsatorna hulladékhőjével oldják meg.

A múltheti bokrétaünnep alkalmával kiadott közlemény szerint a parkoló 120 férőhelyes lesz, és 15 feltöltőállás épül az árusoknak. A piacszinteken 52 áruda, három árudasziget, 169 őstermelői asztal, három zöldséges sziget, és egy 270 négyzetméteres élelmiszerüzlet épül ki.

A felső két szintre egy komplett rendezvényközpont kerül. Lesz egy multifunkcionális színház- és koncertterem 1250 álló vagy 520 ülőhellyel, meg két kisterem, ahová összesen 240 ember fér be. A második emeletre egy tetőkert is kerül.

A házat elsőre nem mondanám különösebben szépnek vagy eredetinek. (A tervező Firka Stúdió amúgy letett már klassz dolgokat az asztalra, például a maga korában nagyon menő Erzsébet teret.) Olyan, mint egy tisztességesen megtervezett irodaépület. Közelebbről pedig leginkább egy repülőtéri váróra hajaz a hatalmas belmagasságú belső térrel.

Jobban megvizsgálva azonban vannak szellemes részletei. Mondjuk a déli homlokzatokon végigfutó harántsávok, amik azután a csarnok mennyezetének mintázatában köszönnek vissza. A lehetőségekhez mérten elég jól sikerült a terv, de biztos nem a külalakja miatt zárják majd szívükbe az újpestiek.

28

Viszont vitathatatlan: tökéletesen oldja meg azt az összetett feladatot, amit egy ilyen komplexum logisztikai kiszolgálása, és az egymástól egészen eltérő funkciók összehangolása jelent. Eleve jó, hogy normális a belmagassága: évtizedek kellettek, mire a tervezők rájöttek, hogy a századfordulón nem pazarló fényűzésből épültek ilyen magas városi csarnokok.

Sok múlik persze majd az üzemeltetésen. Hiába néz ki valami jól tervezőasztalon, ha esetleg nem lehet a szagokat rendesen szigetelni. Ugyanilyen probléma lehet, ha estére nem tűnik el nyomtalanul a reggeli piac, és esetleg levágott sárgarépazöldek, meg kiöntött virágos vizek tócsái közt kell besétálni egy előadásra. Persze megfelelő hozzáállással ez kiküszöbölhető - reméljük, így is lesz. A parkolókapacitással nem lesz gond: a piacot jellemzően reggel és délelőtt, a rendezvényeket pedig délután és este látogatják.

Szent István tér II.

Ahogy arról már szó esett, építészetileg elsősorban a Szent István tér nyer majd az építéssel és a bontással. A templom előtt, a mai piac helyén megnyílik végre a tér, és egyből kellemesebbé válik ez a terület. Olyan, mint amikor valaki a kertje végében lomokat tart és nem is nagyon szívesen megy hátra, csak ha dolga van ott. Aztán egyszer csak kitakarítja és rájön, hogy milyen jó ott ejtőzni.

28 A templom előtti tér a mai piacépületek helyén. A nagy kép felső részén a promenád, baloldalán a tetőterasz látható. Tudom, hogy csak látványterv, de azért az oszlop alakú bringatárolók elég viccesek

Remélhetően itt is ez történik majd: olyan terület születik, ahová nem csak azért megy valaki, mert szeretne bevásárolni, hanem ott is marad. Megbeszélhet oda találkát, lóghat suli után (helyett), elütheti az időt egy padon olvasva, beszélgethet egy másik anyukával, amíg a gyerekei rohangálnak. Lesz páráztató rész, árnyékosabb pihenő, kisvizű medence, amit rendezvények idején szinte nyomtalanul el lehet tüntetni. A klassz tájépítészeti kialakításért az S-tér felel, a tervükről itt olvashattok bővebben.

Ami nagyon jónak ígérkezik, és a piac épületén is rengeteget dobhat majd, az az emelt szintű promenád lesz. Egy olyan megemelt sétány, amely a jelenlegi földszintes csarnoképület helyén, a templom mellett vezet majd végig, és fut be az első szinten az épületbe. Ez egyrészt fedett teret kínál majd a kültéri piacozásnak, másrészt segít elválasztani az eltérő funkciókat: a kulturális rendezvények látogatói egyből a vásártér felett léphetnek be az épületbe. Ez nem 2018-ra, csak a következő ütemben készül majd el.

28 A promenád a tér felett

A másik oldalról egy mesterséges domb töri majd meg a hatalmas egybefüggő teret és választ le egy befogadható méretű térrészt a templom, az új piac és a promenád között. Gyakorlatilag egy új, önálló közterület jön létre a hatalmas Szent István téren belül. A domb egy fél+fél szinteltolásos parkolót rejt magában: így nem kell költséges mélygarázst építeni, de ha valóban oylan lesz, mint a látványtervek mutatják, nem rombolja az összképet. Tetszik, de a magam részéről sajnálom, hogy ezzel eltűnik a tér jelenleg talán legizgalmasabb épülete, a Virágpiac. Nincs jó helyen az igaz, de a virágformájú, hatalmas központi kupolájú ház olyan, mint egy Makovecz-templom.

Biztató viszont, hogy a valódi templomtól délre fekvő sárga keramitos parkoló is el fog tűnni idővel, és nem építik be azt a területet sem: a helyén folytatják a Károlyi parkot, tehát különböző közösségi tér és zöldfelület lesz. Persze addig még nagyon sok minden történik még a környéken, mi pedig igyekszünk beszámolni a fejlesztésekről.

