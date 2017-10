Tele van a város újépítésű házakkal, leginkább persze társasházak és irodák épülnek. Megígértem, hogy nem fogok mindegyikről beszámolni, mert a többségük elkeserítően unalmas. Csak azokról ejtünk szót, amelyek valamilyen szempontból különlegesek: vagy jobbak vagy rosszabbak az átlagnál, esetleg olyan fontos helyen vannak, hogy érdemes róluk szólni. Nos a Frankel Leó utcába tervezett új szakrendelő az utóbbi miatt nagyon fontos.

Tisztázzuk gyorsan, hogy a funkció szuper: nagyon jó, ha egy önkormányzat vagy az állam új szakrendelőt épít, amennyiben erre van igény. Minket most viszont csak az épület és a városkép érdekel. A közzétett látványterven egy egészen unalmas homlokzat látható, amely első pillantásra csak azzal vívja ki a figyelmet, hogy mennyivel a szomszédja fölé magasodik. És hogy az amúgy nem igazán feltűnő eklektikus házikó, és a magában szellemes, de nem hivalkodó, modern társasház is hirtelen mennyivel érdekesebb lesz mellette.

Fotó: masodikkerulet.hu Az új szakrendelő a Frankel Leó utca felől nézve

Aztán a másik látványterven látszik, hogy ez csupán a legszerényebb része az épületnek, az hátul egészen hosszan elnyúlik.

Fotó: masodikkerulet.hu A szakrendelő hátulról. Balra a pontházak, jobbra az egyemeletes gangos szomszéd és a Kavics utcáig kinyúló parkoló

Mostanában láttunk pár szellemes beépítési tervet önkormányzatoktól is (sportközpont a Belvárosban, önkormányzati hivatal Kőbányán), de ez nem tartozik közéjük. Persze attól, hogy egy unalmas foghíjbeépítés történik, az még önmagában nem lenne hír.

Ám építész ismerőseim egészen mélységesen felháborodtak rajta egy zárt fórumon. Hogy miért? Nos ahhoz egy kicsit messzebbről kell nézni a helyszínt, mint az a látványterven látszik.

Fotó: Google Earth A szóban forgó útszakasz. A középen látható parkoló helyére és a mellette álló kis ház mögött épül majd fel az új szakrendelő

Az csak egy dolog, hogy a nagyobbik része és az új parkoló majd ott lesz, ahol most (ha nem is évszázados tölgyfák állnak, de mindenképpen) zöldfelület van. Meg elgondolkoztató, hogy a príma közlekedésű Frankel Leó hogy fogja majd bírni a megnövekedett forgalmat, de ezeket most tegyük félre és foglalkozzunk csak a városképpel.

Volt itt egykor egy zárt sorú utca (vagyis a házak egymáshoz értek, összefüggő falat alkottak az utca két oldalán, ahogy az a belvárosokban lenni szokott). Ám ez a háború után itt megszűnt, a helyén fél évszázada egy szellős beépítés alakult ki. Kevés „lakótelep” sikertörténet, de az itt található néhány épület

a budai oldal egyik legjobb adottságú modern beépítése, szellős, jó bevilágítású, értékes lakásokkal, pontházakkal

– ahogy egy várostervező ismerősöm fogalmazott. Vagyis egy egységes városképi részlet sok zölddel.

És van egy ottfelejtett, egyemeletes gangos ház, ami ma már ráadásul benyúlik a közben kialakult utcavonalba. Na mihez igazítjuk az új épületet?

Fotó: Google Earth A helyszín a Rózsadomb felől. Érdemes összevetni a második látványtervvel

Igen, természetesen ez utóbbihoz. Illetve dehogy igazítjuk, inkább csak alibinek használják az elhelyezéshez, aztán nagy ívben tesznek arra, hogy valóban illeszkedjenek hozzá. Ahogy valaki dohogott egy zárt fórumon:

miközben a belvárosban tényleg értékes, klasszicista házakat bontanak ki egységes historizáló utcaképekből, huszadfos, ócska, spekulációs lakógépek miatt, itt meg az egy szál, értelmetlenül meghagyott gangos szart használják fügefalevélnek...

Sarkosan is fogalmaz, de igaza van. Szóval, ha az a kérdés, hogy illik-e, akkor a válasz: nem. Ti máshogy látjátok?

Érdekel, mi épül Budapesten? Kövesd az Urbanistát a Facebookon!