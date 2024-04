Amikor kisorsolták a negyeddöntőket a legrangosabb európai kupasorozatban, nem sokan fogadtak arra, hogy ez a párosítás összejöhet a legjobb négy között. Az idei szezonban sokszor gyenge formát mutató bajorok az Arsenalt kapták, míg a BEK/BL-rekordbajnok útjába a címvédő Manchester Cityt sodorta a sors. Ez a két csapat azóta is öldöklő küzdelmet folytat az angol élvonalban (Premier League) a bajnoki címért, ami jól mutatja, milyen játékerőt képviselnek.

A londoniak esetében azonban kiütközött a rutin hiánya a BL-ben, a müncheniek az idegenbeli döntetlen után otthon 1–0-ra nyertek, így továbbléptek a sorozatban. A Real esélyei a továbbjutásra nagyban csökkentek a Cityvel szemben a madridi iksz után, Manchesterben aztán hősiesen védekezve eljutottak a 11-esekig, amit megnyertek, így visszavágtak a tavalyi megsemmisítő 4–0-s vereségért Pep Guardiola együttesének.

Thomas Tuchel együttese lélekben már hetekkel ezelőtt lemondott az aranyéremről a Bundesligában, mindenki tudta, csak idő kérdése, hogy a hihetetlen szezont futó Bayer Leverkusen mikor biztosítja be matematikailag is a bajnoki elsőségét.

Ezzel szemben a Real a City elleni visszavágót követően a Barcelona ellen is nagy erőket mozgósított, hogy egy lépéssel közelebb lépjen a bajnoki címhez a La Ligában. Miután összejött a győzelem, Carlo Ancelotti (aki edzőként tizedszer jutott be a BL elődöntőjébe) azt is megengedhette magának, hogy a Real Sociedad ellen a kvázi „B”-csapatot küldje pályára, amely szenvedve is nyerni tudott.

Az Allianz Arénában fantasztikus hangulat fogadta a csapatokat, az atmoszféra nagyon feldobta a hazaiakat, akik remekül kezdtek: alig 40 másodperc elteltével Harry Kane hozta ziccerbe Leroy Sanét, közelről leadott lövését Andrij Lunyin hárította bravúrral.

Az első tíz percben nagyon beszorultak a saját kapujuk elé a vendégek, Kane kétszer is veszélyeztetett, egyszer a félpályáról lőtt kapura, a hetedik percben pedig ismét Sané került helyzetbe, de nem találta el a kaput.

Az első negyedóra után a Real levegőhöz jutott, Ancelotti csapata igyekezte megbecsülni a labdát, és a 21. percben szöglethez jutott, de Vinícius Júnior egy borzasztó mozdulattal elszórta a labdát, amiért meg is kapta a magáét Toni Kroostól.

Három perccel később megint ez a két futballista került főszerepbe: a német középpályás varázslatos indítása után Vinícius Júnior lefutott minden védőt, majd 15 méterről lazán a hálóba passzolta a labdát, amivel Manuel Neuer tulajdonképpen addig nem is találkozott a meccsen. 0–1

A bekapott gól után ismét volt egy erős öt perce a Bayernnek, utána viszont a Real eldugta a labdát, igaz, újabb gólhelyzetet nem tudott kialakítani. A 42. percben aztán váratlanul ígéretes lehetőség hullott a hazaiak ölébe Nacho Fernández felesleges szabálytalansága után, Kane 20 méterről leadott életerős szabadrúgása azonban elkerülte Lunyin kapuját.

Kisvártatva a Real jutott szabadrúgáshoz az ellenfél tizenhatosánál, de ez még veszélytelenebb volt, a másik brazil támadó, Rodrygo a sorfalba bombázta a labdát, a szögletből pedig nem lett semmi.

Tuchel nem volt elégedett az első félidőben látottakkal, ezért a szünetben lekapta a pályáról Leon Goretzkát, akinek a helyére Raphaël Guerreiro érkezett. Több csere nem történt a térfélcserét megelőzően.

A fordulás után a Real előtt adódott az első nagy lehetőség, Jude Bellingham szép lekészítése után Kroos tekerte kapura a labdát 14 méterről az 51. percben, Neuer szép vetődéssel hárította honfitársa kísérletét.

Utána pedig jött a hazaiak szemszögéből mesés fordulat!

A Bayern nyomban megbüntette a kihagyott helyzetet, Sané cselezte be magát az ellenfél tizenhatosára az 53. percben, majd hatalmas erővel zúdította a kapu bal oldalába a labdát 16 méterről, Lunyinnak azért illett volna hárítania a rövid sarokra érkező lövést. 1–1

Három perccel később Lucas Vázquez buktatta teljesen feleslegesen Jamal Musialát a tizenhatoson belül, a jogosan befújt büntetőt Kane értékesítette rendkívül higgadtan az 57. percben. 2–1

A Real láthatóan próbált magasabb sebességi fokozatba kapcsolni, mégis a vendégek kapuja forgott veszélyben a 66. és 67. percben, Kane lövése után Antonio Rüdiger blokkja segítette ki a spanyolokat, majd Lunyin fogta Eric Dier közeli fejesét.

A 79. percben a csereként pályára lépő Luka Modric tálalt pazarul Vinícius Júnior elé, aki kapura tört nagy lendülettel, de Neuer jól zárta a szöget, így a brazil támadó nem tudta elpasszolni mellette a labdát.

A 82. percben Kim Min Dzse rántotta le teljesen feleslegesen Rodrygót a saját tizenhatosán belül, Clément Turpin játékvezető szerint ez is 11-es volt, a VAR pedig egyetértett vele. A büntetőt Vinícius Júnior váltotta gólra. 2–2

Több gól már nem született, a döntetlen tökéletesen megfelelt a vendégeknek, akik hazai pályán harcolhatják ki a fináléba kerülést. A továbbjutóra a Borussia Dortmund–Paris Saint-Germain párosítás győztese vár a londoni döntőben június elsején.

Labdarúgás

Bajnokok Ligája

Elődöntő, 1. mérkőzés

Bayern München (német)–Real Madrid (spanyol) 2–2 (0 –1)

München, Allianz Arena. Vezette: Clément Turpin (francia)

Bayern München: Neuer – Kimmich, Dier, Kim Min Dzse, Mazraui – Laimer, Goretzka (Raphaël Guerreiro, a szünetben) – L. Sané (A. Davies, 87.), Thomas Müller (Gnabry, 80.), Musiala – Kane. Vezetőedző: Thomas Tuchel

Real Madrid: Lunyin – Lucas Vázquez, Rüdiger, Nacho (Camavinga, 65.), F. Mendy – Tchouaméni, Valverde, Kroos (Brahim Díaz, 76.) – Bellingham (Modric, 75.) – Vinícius Júnior, Rodrygo (Joselu, 87.). Vezetőedző: Carlo Ancelotti

Gólszerző: Sané (53.), Kane (57. – tizenegyesből), ill. Vinícius Júnior (24., 83. – a másodikat tizenegyesből)

