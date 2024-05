A Real Madrid bajnoki címmel, a Bayern München vereséggel hangolt az év mérkőzésére

Sokkal jobb „főpróbát” is el tudott volna képzelni a Bayern München labdarúgócsapata a Real Madrid elleni Bajnokok Ligája-elődöntő visszavágó előtt. Thomas Tuchel együttese a bajnoki címet már korábban elbukta, de Stuttgart elleni vereséggel akár ezüstérme is veszélybe kerülhet. Ezzel ellentétben a Real Madrid a múlt hétvégén biztosította be története 36. bajnoki elsőségét. Így várják az érdekelt csapatok a Bajnokok Ligája elődöntőjének visszavágóit.