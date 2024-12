Angol sajtóhírek egyöntetűen állítják, hogy a Leicester City elleni Boxing Day-mérkőzésen több kulcsember is pluszpihenőt kap majd Arne Slottól, a Liverpool FC vezetőedzőjétől. Így többek között a magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik is kimarad várhatóan az angol bajnoki listavezető kezdőjéből.

Szenzációs teljesítményt nyújtott vasárnap, a bajnokság 17. helyén álló Leicester City ellen azonban jó eséllyel nem lesz a Liverpool kezdőcsapatának tagja Szoboszlai Dominik. Angol sajtóértesülések szerint Arne Slot vezetőedző több helyen is rotálni fogja majd a Tottenham otthonában 6–3-as győzelmet arató csapatának kezdőjét, Szoboszlai mellett Luis Díaz, Andrew Robertson és Ryan Gravenberch kimaradását valószínűsítik a britek.

Szoboszlai a Liverpool legutóbbi öt bajnokijából négyen kezdett, egyszer csereként lépett pályára. A Spurs ellen góllal és gólpasszal jelentkezett, további két vendégtalálatban gólpasszal felérő szerepet vállalt Londonban. Teljesítményével nemcsak a brit szakírók elismerését váltotta ki, hanem a 17. fordulót követően a PL-legenda Alan Shearer által összeállított, a liga hivatalos álomcsapatának számító tizenegybe is bekerült.

Slot elődjénél, Jürgen Kloppnál láthatóan nagyobb figyelmet fordít az elmúlt hetekben a rotációra, Szoboszlait is többet pihenteti, mint a német tette a 2023–2024-es idény első felében. A magyar játékos azonban így is a hatodik legtöbb játékperccel bír a PL-ben a liverpooliak közül (1118), és minden sorozatot figyelembe véve is (1567). Azaz továbbra is vitathatatlan alapembere az éllovasnak.

A 18. fordulónak úgy futottak neki a Premier League együttesei, hogy a Liverpool (39) az Everton elleni elmaradt derbi ellenére is négy ponttal vezeti a tabellát az épp az Everton ellen botló Chelsea (35), és hattal a két döntetlen után a győztes útra visszatérő Arsenal (33) előtt.

Az első világháború ihlette a tradíciót

A brit labdarúgásban a Boxing Day-i forduló a legenda szerint azért vált hagyománnyá, mert az első világháború idején, 1914-ben angol és német katonák Belgiumban letették a fegyvereiket, és barátságos focimeccset játszottak egymással. A mai napig nem tudták hitelt érdemlően bizonyítani, hogy valóban így történt-e, ennek ellenére az angol labdarúgó-szövetség (FA) tíz esztendővel ezelőtt ünnepélyes emlékmérkőzést rendezett a századik évforduló alkalmából – idézte fel a Magyar Távirati Iroda a csütörtöki játéknap előtt.

A bajnoki meccseken eredetileg helyi riválisok találkoztak ezen a napon, hogy a csapatoknak és a szurkolóknak ne kelljen sokat utazniuk az ünnepen.

Az elmúlt két évtizedben a Premier League számos külföldi játékosa fejezte ki nemtetszését a tradíció kapcsán, hiszen számukra szokatlan, hogy nem tölthetik a karácsonyt családi körben. Többen azért is javasolták a téli szünet bevezetését, hogy a fáradt futballisták frissebbek legyenek a szezon második felére.

A hagyomány azonban megingathatatlannak tűnik, mert a Boxing Day-meccsek igazi ünnepet jelentenek a szurkolóknak. Amikor nyáron megtörténik a sorsolás, a rajongók arra kíváncsiak, kedvenceik kivel játszanak december 26-án, mert gyakran ez az egyetlen alkalom az évadban, amikor az egész család együtt mehet a stadionba – emelte ki az MTI.

Anyagi szempontból is rendkívül kedvező a karácsonyi forduló, hiszen ilyenkor a világ szinte összes bajnokságában szünet van, ezért a sportág kedvelői közül még többen nézik a mérkőzések televíziós közvetítését.

LABDARÚGÁS

ANGOL PREMIER LEAGUE, 18. FORDULÓ

21.00: Liverpool – Leicester City