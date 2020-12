A tűzijáték tekintetében ma már léteznek a piacon ökobarát pirotechnikai eszközök is, amelyek használatával kevésbé terheljük környezetünket, vagy akár lézer show-val is elérhető a kívánt hatás, amely rendkívül látványos, mégis környezetkímélő és zajmentes megoldás. Ahogy a tűzijáték során keletkező füst káros hatással lehet mind az emberi szervezetre, mind a környezetre, ugyanígy elmondható ez más típusú égésekről is, mint például a cigaretta égése során keletkező füstről. A technológia fejlődésének köszönhetően ma már létezik a tüzijátéknak kevésbé káros alternatívája, ahogy a dohányzás esetében is vannak már füstmentes technológiák, amelyek a hagyományos dohányzáshoz képest kevesebb káros anyagot szabadítanak fel használat során. Ilyen technológia például az elektronikus cigaretta, a nikotinsó alapú technológia, vagy a dohányhevítéses technológia. Előbbi egy nikotintartalmú folyadék hevítésével állít elő nikotinpárát, a nikotinsó kémiai reakció útján szabadítja fel a nikotint, míg a dohányhevítéses technológia olyan hőmérsékletre hevíti a dohányt, amely elég ahhoz, hogy dohány- és nikotinpára keletkezzen, de még ne történjen égés. Fontos tudni azonban, hogy ezek a füstmentes technológiák sem kockázatmentesek: egyrészt ezek is tartalmaznak például nikotint, amely többek között függőséget okoz és megemeli a szívfrekvenciát is, másrészről ezen technológiák hosszútávú hatása egyelőre nem ismert. Persze jogosan merülhet fel bennünk, hogy minden bizonnyal a durrogtatás teljes elhagyása lenne a legjobb megoldás, mint ahogy a dohányzás esetén is a legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk. (Fotó: Shutterstock)