A Hungaricool győzteseiről cikksorozatban számolunk be, melynek első részét itt olvashatják. Ezúttal ad-hoch pikniket tartottunk a következő három nyertes termékeiből. A termékek kellemesek, harmonikusak és környezettudatosságra törekszenek. Az ízlés, különösen gasztronómiai vonalon teljesen szubjektív, ettől függetlenül is elmondhatjuk, hogy minden terméken érezhető volt a gondosság, a kiváló alapanyagok használata és az átgondolt csomagolás.

Szeretjük a csomagolásokat is. Egyszerűek, praktikusak és üdék.

Fizz Water: természetes aromájú szénsavas üdítők

Különlegessége ennek a szénsavas, ízesített ásványvíznek, hogy a cég saját fúrt kúttal és palackozóüzemmel rendelkezik Vas vármegyében. Az innen nyert forrásvizet szénsavval dúsítják és természetes aromákkal ötvözik.

Alma-körte, levendula-bodza és eper-bazsalikom ízkombinációkkal kaphatóak a Fizz Water ízesített ásványvizek. Ezekből mi két terméket kóstoltunk meg, a körte-alma és a levendula-bodza aromájúakat.

A csomagolás, mint a legelső benyomás: finom, egyedi mintájú címke a forma PET palackon, ami tükrözi az egyes ízkombinációkat, természetközeli, botanikus motívumok, gyümölcsök fogják közre a feliratot.

Az illatos körtés remekül néz ki a talpas pohárban.

Amikor kinyitottuk a palackokat, az aromák illata kiszabadult. Különösen erőteljes volt a körte-alma esetében, itt az ízvilág is határozottabb, gyümölcsösebb volt a levendula-bodzához képest. A levendulás változat harmonikus és lágyabb összhatást keltett, inkább azoknak ajánljuk, akik a visszafogottabb ízeket kedvelik.

Mind a két ízt bátran javasoljuk longdrinkekhez és nyári koktélokhoz, limonádékhoz jól behűtve, a szezon már úgyis a nyakunkon van.

Tunki-Tunki: az ízbomba vegán mártogatós

A tulajdonosok szívügye a vegánság; ezeket a termékeket úgy állították össze, hogy egészségesek és laktatóak legyenek, a felhasználásuk pedig változatos. Akár mártogatós, akár szendvicskrém vagy főzőkrém formájában is megállják a helyüket. A Tunki-Tunki tulajdonképpen változatos, fűszeres zöldségkrémeket kínál számos variációban hozzáadott cukor, tartósítószer vagy adalékanyag nélkül.

A sültpaprikás édesburgonyát és a salsát választottuk ki a kínálatból, melyhez Spar tortilla chipset választottunk „kanapénak”. Sajnos ez nem feltétlenül volt jó választás, mert bár a salsa szósz esetében tökéletesen működött az ötlet, a sültpaprikás édesburgonya ízélményét elnyomta. Utóbbihoz inkább egy friss ropogós kenyeret, pirítóst tudunk elképzelni.

A csomagolás, mint a legelső benyomás: praktikus, visszazárható és könnyen kezelhető méretű üvegben kaptuk meg a termékeket. Minden termékvariáció különböző színű papírszalagot kapott, hogy jól meg lehessen különböztetni azokat egymástól. A dizájn szerethető, mert nem hivalkodó.

A salsa rendkívül harmonikus, ízeiben vagány, de nem túlexponált, érezhetően természetes és friss összhatású. Míg az édesburgonya finomabb fűszerezésű, naturálisabb.

A salsás Tunkihoz csak ajánlani tudjuk a chipset.

Akár előételnek, uzsonnának is gond nélkül el tudjuk képzelni, kiváló partikellék és kétségkívül szendvicsben is remekül tud érvényesülni. Egészséges és finom választás azok számára is, akik nem osztják a vegán életfelfogást.

Fragola: az eddigi legjobb mangó fagyink

A Fragola fagylaltjait már korábban is kóstoltuk, hiszen a város több pontján évek óta árulnak hol utcáról, hol saját üzletből. Nagyon kíváncsiak voltunk, hogy jégkrém kiszerelésben milyen élményt tud majd nyújtani ez az egyébként gombócosként megismert termék.

A cég elkötelezte magát az innováció és az egészséges desszertek mellett. Már korábban is változatos és lenyűgöző, cukor- és midenmentes ízeket kaphattunk tőlük.

A csomagolás, mint a legelső benyomás: 1 literes papírpoharas kiszerelésben vásárolhatjuk meg a Fragola fagylaltjait. Az ízkombinációk egyszerű és esztétikus színvilággal különböztethetőek meg egymástól.

A Mangó álom és Citromtorta variációkat kóstoltunk, emellett még Sós földimogyoró, Vegán pisztácia, Vegán eper, Vegán vérnarancs is kapható.

Mangós és citromtortás ízű fagylaltok a Fragolától.

A mangós fagylalt szó szerint belerobban az ember szájába, mintha csak egy falat friss gyümölcs lenne, abszolút kompromisszummentesen hozza az egzotikus vonalat. A citromfagylalt sokkal lágyabb, kókuszchipsszel kombinált, tejszínesebb változat, ízvilága pedig simulékonyabb. Mindkét fagylalt kiegyensúlyozott, kevésbé édes, inkább az alapanyagok természetességére teszi a hangsúlyt.

Bár jellegéből adódóan a fagylalt csak képletesen kerül egy polcra a többi Hungaricool termékkel, de mindegyik győztes könnyen beszerezhető az INTERSPAR üzletekben.

