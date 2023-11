Mindennapi életünket átszővik azok a szolgáltatások, amelyeket az állam szervez meg számunkra, ilyen a szemétszállítás is. Ennek a részét képezi az évente egyszer esedékes lomtalanítás, amikor a használhatatlanná vagy feleslegessé vált nagyobb méretű tárgyainktól is megszabadulhatunk. Lomtalanítás alkalmával az utcákon szó szerint halomban állnak a törött bútorok, kopott dísztárgyak, ócska ablakkeretek és ezernyi más tárgy. Sokan nem szeretik a látványt, panaszkodnak, hogy még napokig kavarja a szél az utcán hagyott szemét „maradékát”, mások egyfajta nosztalgikus-édesbús hangulatot éreznek a félkarú mackók és kopott tömörfabútorok halmának látványától. Abban viszont mindenki egyetért, hogy a lomtalanításra, mint lakossági szolgáltatásra szükség van, elengedhetetlen része egy nagyváros életének. Nagyképes válogatásunkban a lomok utolsó útját mutatjuk be az utca aszfaltjától a szeméttelepig.

A szemétszállítás mai fogalma viszonylag újkeletű. Az emberek a történelem hosszú évszázadai alatt nem, vagy minimális mértékben termeltek szemetet. Műanyag nem létezett, a szerves hulladékot komposztáltak, a használati tárgyak generációról generációra öröklődtek, a sok feleslegessé vált kacat pedig a kemence tüzében végezte, szennyezve ezzel a levegőt. A városi lét együtt járt az utcára halmozott szemét megjelenésével, általános volt, hogy a hulladékot és a szennyvizet az utcára öntötték, ezeket az eső mosta el idővel. A középkori városi jogkönyvek egy részében már megjelentek bizonyos köztisztasággal kapcsolatos intézkedések, a török kor előtt például Selmecbánya és Buda vezetősége is megbízott olyan tisztviselőket, akiknek az utcák tisztán tartása volt a feladatuk. (Fotó: Budapesti Közművek/Horváth László)

A rendszeres szemétszállítás és csatornázás szükségességét siettette az orvostudomány fejlődése, hiszen egyértelművé vált az utcára halmozott szemétkupacok közegészségügyi kockázata. Budapesten a rendszeres szemétszállítás kezdete a Monarchia éveihez kötődik. A főváros vezetősége fel akarta számolni a település több pontján elszórva található szeméttelepeket, és a hulladékot a városhatáron túl lerakni. A korszak vége felé felmerült ötletként a szemét elégetésének a lehetősége, de ez ekkor még nem tudott megvalósulni támogatás hiányában. Szintén a világháború előtti időszak nagy vívmánya, hogy az eseti szemétszállítás rendszeressé vált, a hulladék elszállítása 1913-tól mindennapos tevékenység Budapesten. (Fotó: Budapesti Közművek/Horváth László)

A lomtalanítás a nagyobb darab, az otthoni szemetesben el nem férő, de a háztartásokban keletkezett hulladék elszállítását jelenti. A lomtalanítás kezdete szorosan összefonódik a tűzvédelemmel: az emberek a régi bútorokat vagy egyéb nagyobb méretű hulladékot rendszerint a padlástérben halmozták fel, ez viszont roppant tűzveszélyes szokásnak bizonyult: elég volt egy apró szikra és máris minden a tűz martaléka lett. Napjainkban az otthoni tűzesetek jelentős része három nagy csoportba sorolható: az elektromos berendezések meghibásodása, a konyhai nyílt láng és a dohányzás. Épp ezért fontos, hogy tartsuk karban az elektonikai eszközöket, kerüljük a nyílt láng használatát és ne dohányozzunk. A harmincas években kezdték központilag szervezni a nagyobb lomok kiürítését, a gyakorlat a világháború évei alatt különösen fontossá vált. A rendszeres, évenként ismétlődő szolgáltatás már a Kádár-korszak vívmánya. A Fővárosi Közterület Felügyelet 1969-ben kísérleti jelleggel megindította a lomtalanítás szolgáltatását, ez 19 (Fotó: Budapesti Közművek/Horváth László)

A fővárosi lomtalanítások időpontja kerületenként változó. Az Fővárosi Közterület-felügyelet értesíti a lakosokat, hogy mikor helyezzék ki a lomokat az utcára, jól megközelíthető, de nem a forgalmat akadályozó helyekre. Az események időpontjai az FKF honlapján is megtalálhatóak. Az előírások szerint a szolgáltató a bútorokat, matracokat, szőnyegeket, bőröndöket vagy egyéb használati tárgyakat szállítja el. Szigorúan megszabott, hogy milyen hulladékfajtákat nem szállítanak el a szolgáltatásnak a keretein belül. Ilyen a kommunális hulladék, az építési hulladék, a gumiabroncs, a síküveg és a veszélyes hulladék. Ez utóbbiakat a hulladékudvarokban lehet leadni. (Fotó: Budapesti Közművek/Horváth László)

(Fotó: Budapesti Közművek/Horváth László) Az FKF folyamatos tájékoztatása ellenére a tapasztalat sajnos az, hogy nagyon sok olyan jellegű hulladék kerül ki az utcára, amiket más begyűjtési rendszerben kellene elszállítani. Ilyen a szelektíven gyűjthető csomagolású hulladékok, a textildarabok, a festékek, de az FKF munkatársai nem egyszer szembesülnek azzal, hogy autógumit vagy akár autóalkatrészeket pakolnak ki az utcára a lomtalanítás napján. A kipakolt, felesleges dolgok egy részét a hulladékudvarokban lehetne leadni, Budapesten jelenleg 18 szelektív hulladékgyűjtő udvar üzemel. Ezeken a helyeken nem csupán a szelektíven gyűjthető kidobandó holmik adhatóak le, hanem az elektronikai hulladékot, illetve egyes veszélyes anyagokat, például fáradt olajat, fagyálló folyadékot, fékfolyadékot és növényvédő szereket is átvesznek.

A begyűjtött lomok kisebbik része a Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központba kerül lerakásra, a nagyobbik hányada újrahasznosul: a Fővárosi Hulladékhasznosító Műbe szállítják, ahol felaprítják, majd villamosenergiát és távhőt állítanak elő belőle. Itt található a Köztisztasági Múzeum is, ahol többek között hulladékszállításra használt járművek tekinthetőek meg. (Fotó: Budapesti Közművek/Horváth László)

(Fotó: Budapesti Közművek/Horváth László) A kidobásra ítélt lomok között nem egy van, ami használható állapotú, a 21. század embere már környezet tudatossági okokból sem engedheti meg magának, hogy ezek a szemétégetőben végezzék, hiszen az égés során rengeteg káros anyag szabadulhat fel, gondoljunk a közlekedés, a fűtés vagy a dohányzás során keletkezett füstre. Ez utóbbi ellen tehetünk azzal, ha nem dohányzunk, vagy ha valamiért mégis így teszünk, akkor tájékozódunk az ártalomcsökkentés lehetőségeiről. A FKF két Szemléletformáló és Újrahasználati Központ hozott létre, amelyek többrétű feladatot látnak el. A lakosság itt leadhatja a feleslegessé vált, de jó állapotú tárgyait: a bútorokon felül játékokat, sporteszközöket, könyveket, vagy konyhafelszerelést. A központokból ezeket bárki elviheti, akinek szüksége van rájuk, mindössze egy csekély mértékű tárolási díjat kell fizetnie. Ha lomtalanításról van szó, akkor nem mehetünk el szó nélkül amellett sem, amire maga a lomtala

A cikk társadalmi felvilágosítás céljából létrejött, reklámcélokat nem szolgáló tájékoztatás, megrendelője a Philip Morris Magyarország Kft.

A cikk a BKM Nonprofit Zrt. szakmai támogatásával készült.