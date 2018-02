Ha itt nem nyer a Fidesz, áprilisban is elbukhat

„Én egyiknek sem hiszek, ígérni ígér mindenki, aztán mégse csinálja meg azt, amit Kádár” – mielőtt még jobban belemelegedett volna a hódmezővásárhelyi kocsma törzsvendége, társai leintik, szórakozni jöttek, nem politizálni, inkább folytassák a karambolt. (Errefelé a kocsmákban a biliárdasztal helyett ez dívik, méghozzá az ötfás verzió, ami meglepően sok számolgatást igényel, de valamiért ez a számtan az unicum-sör kombóval sem okoz gondot, érthetetlen.)

Akit érdekelt az országos jelentőségűvé lett helyi polgármester-választás, az kocsma helyett kénytelen volt lakossági fórumra menni. A február 25-én esedékes voksolás előtt belehúzott a Fidesz és az ellenzék minden pártjának támogatását begyűjtő jelölt is: Márki-Zay Péter is több lakossági fórumot tartott, Hegedűs Zoltán mögé pedig a kormány is látványosan beállt. Nem véletlenül:

van olyan fideszes politikus, aki szerint ha Márki-Zay nyerne, akkor nagyon valószínű, hogy a kormánypárt április 8-án nem szerzi meg a parlamenti többséget.

Fórumdömping

Csütörtökön azonban az érdeklődők választásra kényszerültek: a két jelölt majdnem egy időben tartotta saját fórumát a Csongrád megyei város egymástól távol eső két pontján. (Fun fact: tudta, hogy közigazgatási területe alapján Hódmezővásárhely a második legnagyobb magyar város, kevéssel elmaradva Budapest mögött?)

Valamivel előbb Márki-Zay kezdte a Szerencse utcai Kossuth Olvasókörben, ahol nagyjából hetven, többségében nyugdíjaskorú választó előtt beszélt terveiről. „A fiatalabbak nem jönnek, félnek, hogy elveszítik a munkájuka,t vagy magyarázkodniuk kell a jelenlétük miatt” – mondta egy asszony. Nem tudom, hogy így van-e, a képet mindenesetre árnyalta az a férfi, aki egy helyi önkormányzati cég logójával díszített munkaruhában hallgatta meg Márki-Zayt.

Párt nélküli ember mögött az ellenzék

Márki-Zay egészen rutinosan kezdte a fórumot, beleszőve, hogy súlyát leginkább a Fidesz intenzív kampánya igazolja a jelenlegi alpolgármester, Hegedűs Zoltán mellett:

Hétfőn Kósa Lajos ígérte a Modern Városok Program keretében az első kétmilliárd után a választásokig további nyolcmilliárd átutalását – nagyjából 12 milliárd jön a választásokig, ez a város féléves költségvetése.

Kedden Simicskó István honvédelmi miniszterrel járta be az 5,2 milliárdos átalakításban lévő hódmezővásárhelyi laktanyát.

Szerdán Orbán Viktor kávézott a városvezetésért induló jelenlegi alpolgármesterrel – Hegedűs itt szavai szerint a templomok felújításához kért támogatást. A katolikus egyház egyébként is aktívan beszállt a kampányba a Fidesz oldalán.

Csütörtökön pedig Lázár János állt be „fogadott prókátornak” a politikus mellé.

Márki-Zay külön örült annak, hogy a kormányfő is aktivizálta magát a kampányban, mondván, amikor nagyon fontos volt, akkor

Orbán korábban is beállt jelöltjei mögé, Veszprémben és Tapolcán is, mindkettőt el is bukta a Fidesz.

Márki-Zay a beszédébe ügyesen beleszőtte, mit hozott a hódmezővásárhelyieknek az indulása, amely hirtelen nehézzé tette a Fidesz és Lázár János hátországában a polgármester-választást: húsvétig minden 62 év feletti hódmezővásárhelyi 10 ezer forintos Erzsébet-utalványt kap, „ezt egy kicsit nekem is köszönhetik” – viccelődött. Eddig csak karácsonykor osztottak ki ilyet, a 70 év felettieknek.

A 46 éves, hétgyermekes, magát nemzeti keresztény-konzervatív, csalódott fideszesként meghatározó mérnök aztán a hallgatóságot azzal is összefogta, hogy bátor hősöknek nevezte azokat, akik el mertek jönni a fórumára, noha van, aki emiatt az állásával, egzisztenciájával játszik. „Álljunk ki egymásért, ha bármelyikőnket meghurcolnák.” A rendszer szerinte diktatúra, de legalábbis nem demokrácia, országosan és a városban is, ahol előbb a néhai Almási István polgármester – akit egyébként remek embernek írt le –, most pedig Hegedűs Zoltán teljesíti Lázár János utasításait.

Ők is, mi is a rendszer áldozatai vagyunk.

Márki-Zay elmesélte, hogy 2009-ben, a Kanadában és az Egyesült Államokban eltöltött öt év után családjával hazatérve felajánlotta szolgálatait, külföldön szerzett szakmai tapasztalatait Lázárnak, de végül a városházát ismerő barátai erről lebeszélték. „Lázár nekem azt mondta, van persze korrupció, de ő saját zsebre soha” – Márki-Zay ezzel learatta a közönség első kuncogását.

Arról is beszélt, hogy őt ugyan támogatja az összes ellenzéki párt, ő inkább párt nélkülinek érzi magát. „Nem látom azt a pártot, amely mellé betenném az ikszet. Ma nincs olyan párt, amely maradéktalanul elkötelezett lenne a demokrácia, a jogállam, piacgazdaság és az európai integráció mellett. Valamelyik mindegyikből hiányzik. De amikor az elnyomás elviselhetetlen mértékű, mint 56-ban is, akkor eltűnnek a pártok.”

A Fideszből szerinte eltűnt mindaz, ami a párt értéke volt: mára Putyin jó, az EU rossz lett. Hiába a pozitívumok, az alacsony infláció, alacsony kamatok, költségvetési egyensúly, családi adókedvezmény, kiszámítható gazdaság, mert mindent átsző a hatalompolitika és a korrupció – mondta.

Márki-Zay vs. Hegedűs 1:0

Eközben már elkezdődött Hegedűs Zoltán fóruma, ami alapján Márki-Zay egy apró győzelmet elkönyvelhetett: az alpolgármester fórumára kevesebben, úgy ötvenen jöttek el. A hallgatóság itt is döntően idősekből állt, és pár állami, önkormányzati alkalmazottból, meg a fideszes önkormányzati képviselőkből.

„Mi lesz a várossal, ha mégsem Hegedűs nyerne?” – kérdeztem találomra a Fidesz-szimpatizánsnak vélt hallgatóság egyik tagjától, miközben a kivetítőn az északi elkerülőhöz épített, híddal kombinált körforgalom-monstrumot mutatták, amit márciusban adnak át Hódmezővásárhelynek.

Felszabadul a város

– mondta az öregúr, nem is súgva. Azt hittem, viccel, de nem. Persze reprezentatív mintának nem lett volna jó: mint kiderült, sokszor vitázik az önkormányzattal, állítólag egyszer vasvillával is odament. A fórum után azért váltott pár szót az alpolgármesterrel és Lázárral is, aki egy találkozót is leszervezett neki az önkormányzatnál.

Hódmezővásárhely a hódmezővásárhelyieké

Hegedűs kénytelen volt Lázár nélkül kezdeni a fórumot, így a Fidesz és a KDNP helyi vezetőinek alkalmuk volt kiemelni a Miniszterelnökséget vezető miniszter és parlamenti képviselő mérhetetlen befolyásának jelentőségét, amellyel a város fejlődésének segítségére lehet – feltéve, ha az emberek Hegedűst választják, és nem a káoszt. Márki-Zay neve nem hangzott el, ahogyan az MSZP rebellis jelöltje, Hernádi Gyula neve sem.

Utóbbit indulása miatt kizárta az MSZP. Meglepő módon őt név nélkül ugyan, de megemlítette a Fidesz helyi vezetője, méghozzá nem a káosz súlytalan embereként, vagy a kétségbeesett ellenzék tagjaként, hanem „baloldali értékrendet valló” emberként írta le Hernádit, akinek megjelenése a Fidesznek is jól jöhet. A jelölt szerint egyébként szó sincs háttéralkuról, ezt visszautasította Szanyi Tibor az MSZP EP-képviselője is, aki szerint igenis szükség van arra, hogy legyen valódi baloldali jelölt, mert Márki-Zay nem az, ráadásul nem áll mérhetetlenül távol a Jobbiktól.

Ezután következett a programját ismertető Hegedűs.

A legfontosabb pont szerint:

„Hódmezővásárhely ne legyen migránsváros, maradjon keresztény magyar város, mert Hódmezővásárhely a hódmezővásárhelyieké."

Ezután jött az ipari park 100 hektárra kiterjedő fejlesztése, szélessávú internettel,

az óvodák, bölcsődék, iskolák felújítása,

2020-ig az összes orvosi rendelő felújítása, a városi piac felújítása – Lázár később hozzátette, hogy a városi piacokban van az utolsó lehetőség, hogy a kormány felvegye a harcot a külföldi Lidllel, Tescóval, Auchannal;

a város közbiztonságának további erősítése;

a temetők rendbehozatala és a sírhelyek újramegváltási díjának eltörlése – ezt Lázár is kiemelte, elfogadhatatlannak nevezve, hogy 25 év után 70-100 ezer forintot kell ezért kifizetni;

béremelés – a vállalkozások ennek harmadát leírhatják idén az építményadóból;

olvasókörök felújítása.

Migráns volt, Soros nem

Bár az első pontként Hegedűs a migránskérdést, a déli határ védelmét jelölte meg, ezúttal egyetlen egyszer sem hangzott el Soros György neve, vagy az, hogy Soros-terv. Ahogy Márki-Zay neve sem, mégis kőkeményen összehozta a kettőt a rendezvényre később érkező Lázár is, amikor Hegedűs mellett érvelt: „Azt kérdezte tőlem egy sajtóorgánum, mit tudok arról, hogy egy migrációt segítő szervezet tagjai rendszeresen feltűnnek az egyik jelölt mellett. Ők nyíltan migránsszervezéssel foglalkoznak. Nem tudom, hogy így van-e, járjanak utána” – mondta.

Hozzátette, minden jelöltnek mellébeszélés nélkül állást kellene foglalnia abban, hogy támogatja-e vagy ellenzi-e a migrációt – amit Lázár szerint már az ENSZ is szorgalmaz (a miniszter ezzel a legújabb kormányzati narratívát szajkózta csak), befogadásra kényszerítve Európát, ahol a németek továbbra is a migránsok szétterítésére készülnek. A miniszter megígérte, hogy amíg ez a kormány működik és az emberek megadják a felhatalmazást, addig Magyarország nem fogadja el a betelepítési kvótákat.

A két és fél órányira nyúlt fórum után Lázár az Indexnek elmondta: hülyeség azt gondolni, hogy egy befolyásos politikussal kell jó kapcsolatban lenni a város fejlődéséhez. „Mindenki ezt gondolja az országban, minden város esetében, hogy kellenek szövetségesek. Én a szövetséges szót használom, és nem a befolyásos barátot. Transzparens keretek között is lehet lobbizni és segíteni.” Lázár szerint nem azért járna rosszul Hódmezővásárhely egy ellenzéki polgármesterrel, mert kevesebb támogatáshoz jutna, hanem mert a fideszes többségű önkormányzattal nem tudna együttműködni egy független polgármester.

Alulnézetből a TOP Bár az, hogy egy város személyes vita – például a egy polgármester és egy minisztériumi államtitkár konfliktusa – miatt nem jut pénzhez, úgy tűnik, előfordulhat: Hatvan esetében a Terület- és településfejlesztési Operatív Program (TOP) EU-s forrásai kapcsán felmerült hasonló gyanú. Lázár szerint az erről szóló „cikk jól nézett ki az Indexen”, de a helyzet nem áll meg, már csak azért sem, mert a Miniszterelnökség másodfokon felülbírálta a pályázati értékelést, így a Heves megyei város több pályázatból mégis pénzhez jut. „Helytelen lenne, ha ebbe bárki illetéktelen belenyúlna” – mondta Lázár, akinek nincs tudomása arról, hogy ilyen történt volna. A tét nem kicsi, a TOP-rendszer egy 1230 milliárdos EU-s támogatási rendszer, ebből 42 milliárd jut Heves megyének, és ha Brüsszel tudomására jut, hogy kifogásolható módon osztott pénzt Magyarország ebben a programban, akkor az kellemetlen következményekkel is járhat. Úgy tudjuk, kormányon belül már Orbán Viktor is kifejezte aggodalmát az ügyben.

Lázár szerint „kicsi az esélye annak, hogy összhang alakulna ki a független jelölt és a fideszes többségű önkormányzati testület között” a következő másfél évben, azaz a legközelebbi polgármester-választásokig. Hogy akkor esetleg az április 8-án a városban egyéni parlamenti mandátumért induló Lázár ismét megpályázná-e a városvezetői posztot, arra korábban lehetőségként már utalt a miniszter egy kormányinfón. Ezúttal azt mondta, a kormányfővel abban maradtak, hogy a jövőről majd a választások után beszélnek.

(Borítókép: Hegedűs Zoltán, Lázár János és Bálint Gabriella a hódmezővásárhelyi lakossági fórumon. Fotó: Ajpek Orsi / Index)