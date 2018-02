Megnéztük a Lázár-földek közepébe épült vadászkastélyt

„Á, oda csak a Lázár szűk baráti köre mehet, mindenki tudja, hogy kié az a kastély. De én őszintén megmondom, lehet, hogy butaság, a Fideszre fogok szavazni, sokat fejlődött a város, sok pénzt hozott a térségnek, meg, hogy mondjam, ezek már megtömték a zsebüket” – mondta egy helyi ember, nem messze a Hódmezővásárhelyhez tartozó Batida közelében felépített, kastélynak látszó vendégháztól, amelynek nem Lázár János ugyan a tulajdonosa, de csak a Miniszterelnökséget vezető miniszter rokonainak tulajdonában lévő földeken keresztül közelíthető meg.

Mozgás nincs a batidai úton fekvő kastély körül, a közelben legfeljebb egy-két fácán bandukolt gyanútlanul. A főútra néző kaputól hosszú út vezet a távolban álló épületig, amely a kopasz fák mögött tél végén még jobban látszik, mint nyáron fog. A kerítés mentén végighaladva közelebb lehet ugyan jutni, de a dupla kerítés jótékonyan fedi el a vendégháznak nevezett, valójában szűk kör használatára szabott kastélyt.

A Lázárhoz köthető földek közepén, egy ügyvéd tulajdonában épülő kastélyról már korábban is hírt adott a sajtó, de most, hogy a közelmúltban elkészült, ismét téma lett. Alig két hét van a parlamenti választások főpróbájának tekintett hódmezővásárhelyi polgármester-választásig, amelyen a fideszes alpolgármester, Hegedűs Zoltán és a Jobbiktól az MSZP-n át az LMP-ig a teljes ellenzék támogatását élvező Márki-Zay Péter küzd meg egymás ellen. (Indul mellettük Hernádi Gyula is, aki emiatt nem is maradhatott tagja az MSZP-nek. A párt hódmezővásárhelyi elnöke, Kiss Andrea szerint ebben nem is volt mérlegelési lehetőségük az alapszabály szerint.)

A kampány szokatlan koreográfiában zajlik: a fideszes jelöltnek egyetlen nagy utcai plakátját sem lehet látni, Márki-Zay sokkal láthatóbb az utakon. Igaz, Hegedűs viszont a helyi tévében, rádióban kap jóval több lehetőséget, és nagy számban kerülnek a postaládákba szórólapjai is.

„Voltak helyek, ahol a másik jelölt nem tarthatta meg a fórumát, ez nem fair” – mondta egy magát egyébként fideszesnek valló és a tervei szerint az áprilisi választáson Lázárt támogató helyi, aki tudomásul veszi, de visszásnak találja azt is, hogy a kormánypárt azzal is kampányol Hegedűs mellett, hogy akkor jön több pénz a városba, ha a polgármester kormánypárti. „Az ember azt nézi, mi jó a településének” – vette védelmébe a zsarolást súroló kampányszöveget.

Kulik köré gyűltek Lázárék földjei

A vadászkastély helyén korábban egy vadászház állt, ami a hódmezővásárhelyi Előre Vadásztársaságé volt. A vadászházat 2015 januárjában hirdették meg eladásra a 3054 négyzetméteres telekkel együtt, 32 millió forintért.

A vadászházat Kulik Jenő hódmezővásárhelyi ügyvéd vette meg 2015 márciusában. Kulik Hódmezővásárhelyen már 2002 előtt együtt dolgozott Lázárral, aki akkor még a néhai Rapcsák András polgármester asszisztense volt, mielőtt – 27 évesen, Rapcsák halála után – átvette a város vezetését.

Kezdetben Lázár és Kulik ellenfelek is voltak, de később rendeződött a kapcsolatuk. Lázár polgármesterként, majd a Miniszterelnökséget vezető miniszterként szerződött jogi tanácsadásra Kulikkal, például örökségvédelmi ügyekben.

Bő fél évvel azután, hogy Kulik megvette a vadászházat, Lázár édesanyja, Lázár Jánosné megvásárolta az Előre Vadásztársaságtól azt a 1,8 hektáros földet, amely szabályosan körbeöleli az épületet. Az asszony emellett megvett egy ehhez szorosan illeszkedő másik földterületet is. Ennek tőszomszédságában egy 7,7 hektáros terület van, amely már 2012 óta Lázár János kiskorú fiainak nevén szerepel a földhivatali nyilvántartásban. (Lázár János szülei régóta gazdálkodásból élnek, apja több mint 150 hektárt művel).

De a terjeszkedés ezzel nem állt meg. A már meglévő földek mellé Lázár János édesanyja 2016. május 2-án megvett még egy 10 hektáros területet, emellé pedig maga Lázár János vásárolt be még 16 hektárt ugyanezen a napon.

A kastélyt tehát csak úgy lehet megközelíteni, ha áthajtanak Lázárék földjén.

Ez látható a térképen, amely a Magyar Narancs december 20-án megjelent tényfeltáró cikke alapján készült.

Miből?

A hódmezővásárhelyi közgyűlés ezután módosította a helyi építési szabályzatát. A terület kiemelt intézményi besorolást kapott, és mentesült bizonyos építési korlátozások alól.

Kulik elkezdte felújítani az épületet, pedig nem állt vagyonos ember hírében,

és különösen a vadászathoz sem vonzódik. Az elkészült beruházást látva ugyanakkor az építkezés legalább százmillió forintba kerülhetett. Itt a Magyar Narancs drónvidója az ingatlanról.

Nagy terület, kevés vadász

Az ingatlan értékét jelentősen növeli, hogy Csongrád megye legnagyobb, több mint 19 ezer hektáros vadászterületének szélén fekszik. A nagy terület vadászati jogán korábban több vadásztársaság osztozott, de a koncessziók lejártak. A vadászterületek kialakítására vonatkozó szabályozást 2016-ban módosította a parlament. A területeket 2017-ben osztották újra. Érdekes módon a terület nagy részére az az egy évvel korábban alakult Návay Kornél Vadásztársaság szerzett jogot húsz évre, amelynek Lázár János is tagja.

A többi vadásztársaság a koncessziók lejárta után jóval kevesebb területet tudott megszerezni, vagy egész máshol, kevésbé kedvező területen, távolabb az árterektől, amelyek vadászati jelentősége kiemelten nagy. Ez országos szinten is a legnagyobb területre kiterjedő vadászati jogot jelent, ráadásul a környékbeli birtokosról, Návay Kornélról elnevezett vadásztársaságnak elmondások szerint alig egytucatnyi tagja van.

A Lázár család földjei által körülölelt telken álló vadászkastélyt Kulik Jenő 2017 áprilisában apportálta a saját maga által alapított Grosswiese Zrt.-be. A 283 millió forintos törzstőkével megalapított cég egyebek mellett ingatlan-bérbeadással és -adásvétellel foglalkozik. Tulajdonosai Kulik mellett Bónus István, aki több helyi vendéglátóhely és csárda üzemeltetője és Szabó István, aki több száz hektáron gazdálkodik.

Tavaly ősszel a Délmagyar szerette volna megnézni a Nagyréti Vendégháznak elnevezett létesítményt. Akkor azt a választ kapták Kulik Jenőtől, hogy még zajlik a próbaüzem. Kulik azt írta: a létesítményt prémium vendégeknek szánják, akiket a tulajdonosok saját kapcsolataikon keresztül érnek el, így a vendégházat nem is fogják nyilvánosan meghirdetni. A kastélyt ezer euróért lehet majd bérelni.

Lázár: Két választásom van

A vendégház két másik tulajdonosa, Kulikkal ellentétben, vagyonos ember, nekik nem kell magyarázkodniuk arról, honnan van rá pénzük – vélte a helyzet egyik ismerője, aki szerint épp ezért vonták be őket az ügyletbe, mert a kastély ügye kellemetlenül nagy nyilvánosságot kapott. „Lázár ezzel igyekszik kihúzni az ügy méregfogát, talán nem is eredménytelenül” – mondta a forrás.

Hétfőn egy sajtótájékoztatón megkérdezték minderről Lázár Jánost. A miniszter azt nem tudta megmondani, hogy a kastély tulajdonosa szokott-e vadászni, és azt sem tudta biztosan, hogy milyen földek vannak a családja birtokában, írta a Hvg.hu. Lázár szerint az a terület nem a rokonaié, ahol utat építettek a kastély bejáratához. Tudomása szerint ott a tulajdonviszonyok az elmúlt harminc-negyven évben nem változtak. A Hvg.hu szerint Lázár így ironizált:

Két választásom van: vagy azon leszek, hogy a területet minél előbb adják el, vagy részt vásárolok a kastélyt tulajdonló cégben.

Nem ez érdekli a választókat

Az ellenzéki szavazókra hathat a kastély ügye, de nem úgy tűnik, hogy a Fidesz felé hajlók ezért átszavaznának. Fontosabb, hogy jön a pénz Makóra és Hódmezővásárhelyre, vagy hogy felújították a batidai utat, amely a helyiek szerint borzalmas állapotban volt.

25 kilométerrel odébb van egy másik kúria is több melléképülettel, amelyet a szóbeszéd szintén Lázárhoz köt, azon az alapon, hogy az közvetlenül Lázár János nagybátyja érdekeltségének tőszomszédságában van. Tulajdonosa azonban nem a rokon, Gyapjas Károly, hanem az útépítésben is utazó Bodrogi Bau tulajdonosa. Bodrogi Ferenc 2014-ben 15 millióért vette meg a 18 ezer négyzetméteres területet és a romos állapotban lévő épületet, amelyet azóta jelentősen felújítottak, bár a külső munkák még nem fejeződtek be.

A kúriáról a helyiek nem tudták megmondani, hogy ki használja rendszeresen. Az épületet rendezvények helyszíneként már hirdették, bár van, aki szerint a szűk vadászi körnek is jól jöhet a hely, ha a batidai kastély túl messze volna.

Borítókép: Nyilas Gergely / Index.