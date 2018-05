A CEU nem költözik Bécsbe, de van B-terve

Ignatieff azt is kilátásba helyezte, hogy amennyibe sikerül az új Orbán-kormánnyal megegyezniük, az egyetem tovább növekedhetne, bár erre a Soros Györggyel nyíltan szemben álló (a Reuters-cikk az "ellenség" szót használta) kormányfő miatt elég kevés esély látszik. Egy biztos: a rektor szerint az egyetemről elvándorlás nincs, de a 2019-ben tanulmányait megkezdő diákoknak Ausztriában kell majd beiratkozniuk, ha a kormánnyal folytatott tárgyalások megrekednek, és a CEU nem kap akkreditációt.

Ne várjanak tömött sorokban Bécs felé menetelő diákokat és tanárokat, mert nem lesznek. Bármi is történjen, a laborok, a könyvtárunk és minden más létesítményünk megmarad, és továbbra is fenntartjuk őket.

A cikk megemlíti, hogy a Lex CEU miatt tüntetések voltak Budapesten és az EU közbeavatkozásával sikerült csak annak hatályba lépését, de legalábbis betartatását elhalasztani. A Reuters által totalitárius rezsimnek titulált Orbán-kormány papíron azért szállt bele a CEU-ba, mert annak nincs campusa az anyaországban, és ez szerintük a többi hazánkban működő, külföldi egyetemmel szemben igazságtalan előnyhöz juttatja őket.





A rektor azt is elmondta a Reutersnek, hogy végül is van valami pozitívum is a dologban, hiszen ennek köszönhetően kötöttek szerződést a New York-i Bard Egyetemmel, és tervezik a harmadik, bécsi campus megnyitását. A 2016 óta regnáló Ignatieff elismerte, hogy aktívan keresnek egy újabb campus céljaira megfelelő helyszínt Bécsben, és már tárgyaltak is a helyi hatóságokkal.

Ha a szükség úgy hozza, a bécsi campusnak jövő szeptemberre működőképesnek kell lennie. A CEU be fogja tartani a magyar törvényeket, ezt garantálhatom. A bécsi campust viszont akkor is megnyitjuk, ha marad a jelenlegi helyzet, és ott is lesz oktatás, ahogy a Bard Egyetemen is. Ha nem sikerül megegyezni a magyar kormánnyal, akkor a bécsi campus kiemeltebb szerepet kap és a Bardon tervezett programot is kibővítjük - mindemellett a CEU maradni fog Budapesten.

A Reutersnek két tervet vázolt fel. Eszerint

az A-terv az, hogy az 1300 diák marad Budapesten sőt, további 700-at vesznek fel melléjük.

A B-terv szerint a 2019-es évfolyam, úgy 500 diák, Bécsben kezdi meg tanulmányait, és az utána következő évfolyamokkal is ez történik, míg a már beiratkozott diákok Budapesten fejezik be tanulmányaikat.

Ignatieff szerint a soron következő két hónap nagyon fontos lesz az egyetem életében, és hozzátette, hogy az Orbán-kormánytól semmilyen arra mutató jelzés nem érkezett, hogy ne sikerülne egyességre jutniuk. A Reuters a Külügyminisztérium szóvivőjét is megszólaltatta az ügyben, aki azt mondta nekik, hogy az amerikai anyaintézet hiánya miatt bonyolultabb a benyújtott oktatási programok értékelése.