Egy csapásra leszámol a kamupártokkal a Fidesz

Számos ponton módosítaná a választási szabályokat a Fidesz. A legfőbb változás: a kamupártokat teljesen ellehetetlenítik majd a módosítások, hiszen a jövőben minden egyéni jelölt is felelne a vagyonával a támogatásért. A választások napján lévő hosszú sorokra is találtak egy megoldást. Az ellenzéket nehéz helyzetbe hozza, hogy teljesen betiltják a vadplakátolást.

Nyolcvanoldalas javaslatot nyújtottak be fideszes képviselők a választási szabályok változtatásáról.

A Gulyás Gergely, Bajkai István, Zsigmond Barna Pál, Kocsis Máté és Németh Szilárd által benyújtott javaslat számos ponton kezeli az elmúlt választásokon felmerült problémákat, köztük az egyik legfontosabbat is: a kamupártok indulását.

A javaslat egy ponton változtat a pártok támogatásának feltételein, ám ezzel feltehetően elveszi a kedvét azoknak a kamupártozó szerencselovagoknak, akik az elmúlt választásokat puszta bizniszként értelmezték.

A módosítás szerint ugyanis a jövőben csak akkor folyósítható a pártlistát állító pártnak a támogatás (ez akár fél milliárdnál több is lehet, ha sikerül mindenhol jelöltet állítani papíron), ha nyilatkozik arról, hogy

a párt vezető tisztségviselői és listán állított,valamint egyéni választókerületi jelöltjei állnak helyt egyetemlegesen a támogatás visszafizetéséért.

A tavaly őszi módosítás szerint a pártnak vissza kell fizetnie a támogatást, ha a lista nem éri el az 1 százalékot (ez a kamupártok mellett az Együttet is érintette áprilisban). A legtöbb kamupárt messze az 1 százalék alatt maradt, ám ezt úgy oldották meg, hogy fiktív személyekre, hajléktalanokra íratták a pártot, így rajtuk a NAV aligha tudja majd behajtani a visszafizetendő összeget.

Ám a mostani módosítás szerint az összes jelölten be lehet hajtani a pénzt, ráadásul egyetemleges a felelősség (vagyis bárkin a teljes tartozást be lehet hajtani, ő pedig majd lerendezi a többiekkel). Így pedig a kamupártok elég nehezen tudnak majd jelölteket magukhoz csábítani, hiszen mindenki a saját vagyonával felel majd.

A módosítás emellett kimondja, hogy nem jogosult támogatásra az a jelölt vagy párt, amely korábban nem teljesítette a visszafizetési kötelezettségét, és az a párt sem, amelynek olyan tisztségviselője van, aki korábban nem teljesített. Vagyis az elmúlt választáson szereplő kamupártok aligha tudnak majd újra elindulni a következő választáson. Kérdés persze, hogy eddig miért nem lehetett benyújtani ezt a módosítást.

Átjelentkezés, levélszavazás

További részletszabályok is módosulnak a választási eljárási törvényben. Így például a választás napján az átjelentkezők sora rövidebb lehet pusztán azzal a technikai változtatással, hogy „az átjelentkezésre irányuló kérelemnek a választás kitűzését követően, legkésőbb a szavazást megelőző negyedik napon kell megérkeznie a helyi választási irodához".

Vagyis már a választás előtti szerdán látni fogják a választási irodák, hol mekkora tumultus várható, így az eddigi egy nap helyett több idejük lesz felkészülni.

A Fidesz a levélszavazásnál is bevezetne egy apróbb, ám szimbolikus módosítást. Orbán Viktor keményen nekiment a Kúriának, amely helybenhagyta az NVB döntését arról, hogy a nem kiküldött borítékban visszaérkező levélszavazatokat érvénytelennek kell tekinteni. A Fidesz szerint egy mandátuma múlott ezen a döntésen. A Kúria (az NVI-hez és az NVB-hez hasonlóan) viszont úgy értelmezte a jogszabályt, hogy a kiküldött boríték azért fontos, mert így ellenőrizhető a szavazat érintetlensége.

A Fidesz most beleírja a törvénybe, hogy a szavazatot a választó vagy a kiküldött „külső borítékba", vagy „bármely más, a Nemzeti Választási Iroda, vagy bármely külképviselet címére megcímzett borítékba" zárhatja. Vagyis érvényes lesz az a szavazat is, amely nem egy hivatalos borítékban érkezik.

Szintén módosul az ajánlásoknál az a szabály, hogy a választási irodák rugalmasabban fogadhatják el a választók adatait. Például nem kell érvényteleníteni azt az ajánlást, ha egy választó lefelejti a „dr." előtagot a neve előtt.

Betiltják a vadplakátolást

Szintén módosul a plakátolás szabályozása. Eszerint plakátot elhelyezni

magántulajdonban álló dolgon kizárólag a tulajdonos vagy a bérlő;

állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő dolgon a vagyonkezelői jog gyakorlójának előzetes, írásbeli hozzájárulásával lehet.

Vagyis a pártok vagy óriásplakátokon, vagy az önkormányzatok által kihelyezett felületeken hirdethetnek, a többi plakát törvényellenes lesz. Ez elég nehéz helyzetbe hozza majd az ellenzéki jelölteket, akik közül a legtöbben most is vadplakátokon hirdettek, mert óriásplakát-felületet vagy nem is kaptak, vagy nem tudták megfizetni.

A javaslatot folyamatosan dolgozzuk fel, a fontosabb változásokról pedig beszámolunk.

Borítókép: Ajpek Orsi / Index.