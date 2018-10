Nem igaz, hogy a Kardiológiai Intézet nem tudott az elbocsátott szívsebész betegéről

Az Országos Kardiológiai Intézet csütörtökön azt állította: a kórház nem is tudott arról a betegről, aki meghalt, miután elmaradt a műtétje amiatt, hogy a megbízott főigazgató elbocsátotta az Intézetből kezelőorvosát, Székely László szívsebészt. A Népszava most közli azt a levelet, amelyben Székely munkatársa, Ender Gábor szívsebész felhívja a figyelmet három betegre, akik speciális érimplantátum beültetésre várnak.

A szívsebészeti osztály megbízott főorvosának írt levél szerint a három beteg közül kettőnek az eszköze is elkészült, az orvos a harmadiknál jelezte, hogy az implantátum elkészülte várható. Közöttük volt az a beteg is, akiről a kórház közleménye szerint a sebész nem tájékoztatta távozásakor az intézetet. A levélben Székely munkatársa ezt írja: „Kérem a fenti betegek műtétjeinek a mindenkori műtéti programba betervezni illetve, ha szükségesnek látja a képalkotó diagnosztikai anyagokat újraértelmezve a műtéti indikációt értékelni szíveskedjék.”

A Népszava csütörtökön azt írta: meghalt egy beteg, aki Székely László szívsebésznél várt operációra az Országos Kardiológiai Intézetben. Műtétjére azért nem kerülhetett sor, mert a szívsebészt időközben felfüggesztette a munkavégzés alól Andréka Péter megbízott főigazgató. A betegnek speciális, egyedi gyártású érimplantátumra volt szüksége. Ilyen eszközt Magyarországon eddig öt esetben ültettek be, ebből négyet Székely László végzett.

Székely elindította az eszköz legyártásához és beültetéséhez előírt engedélyezési folyamatot, de mire a papírok szeptemberre megérkeztek, Székely elbocsátása már zajlott. Emiatt a beteg műtéti előjegyzése sem történhetett meg. Az Országos Kardiológiai Intézet csütörtökön azt állította: Székely László a betegről "nem is értesítette a vezetést másfél hónapon keresztül, majd róla távozásakor is elfeledkezett tájékoztatást adni. A betegről emiatt a GOKI-nak nem volt és nem is lehetett tudomása."

Andréka Péter megbízott főigazgató szeptember 20-án azzal indokolta Székely kirúgását, hogy az orvos egy tavaszi szívbillentyű-műtéthez behívott a műtőbe egy privát plasztikai sebészt is, aki a beteg sérült mellimplantátuma helyett újat ültetett be. Az orvos ezt azzal indokolta, hogy a betegnek így egy altatással, egy műtét alatt helyre tudták állítani a mellkasát. A főigazgató szerint azonban súlyos jogi-etikai vétség történt az állami és a magánellátás vegyítésével.

Az Intézetben több mint 50 dolgozó petíciót fogalmazott meg Székely kirúgása ellen tiltakozva. Többen úgy gondolják, a szívsebészt valójában személyes ellentétek miatt távolította el a megbízott főigazgató.

Az ügynek köze lehetett ahhoz, hogy Nagy Anikó egészségügyi államtitkár beadta lemondását. Miután a kirúgott szívsebész azon kevesek közé tartozik az országban, aki kis metszéses szívműtéteket tud végezni, ezeket a beavatkozásokat most az ország legnagyobb presztízsű intézetében egy másik kórház beugró orvosa végzi heti egy alkalommal délutánonként.

A Népszava úgy tudja: a Kardiológiai Intézetben kialakult helyzet miatt Orbán Viktor péntekre magához rendelte Kásler Miklóst, az emberi erőforrások miniszterét.