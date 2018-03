Kamupártok tucatjainak listájára kerültek rá gyanús módon ellenzéki képviselők nevei

Egyre több hamisított aláírásra derül fény egy hónappal a választások előtt. Két nappal ezelőtt hamisított aláírásokat találtak az LMP kisvárdai ajánlóívein, ma pedig egy LMP- és egy Együtt-képviselő is jelezte, hogy gyanús körülmények között bukkantak fel egy tucat kamupárt ajánlóívén.

Kassai Dániel, az LMP országgyűlési-képviselőjelöltje emailben keresett meg minket, hogy oknyomozásba kezdett, mert felmerült a gyanú, hogy visszaéltek az adataival. A helyi választási irodához fordult, és kiderült, hogy összesen nyolc kamupárt élt vissza Kassai nevével, aláírásával és személyes adataival. A kamupártok a következők:

Haza Mindenkié Párt

Szegényekért Párt

Magyarországi Cigánypárt

Szegény Emberek Magyarországáért Párt

Élhetőbb, Boldog Magyarországért Párt

Hajrá Magyarország! Párt

Haladó Magyarországért Párt

Minden Szegényért Párt

Kassai a fentiek miatt feljelentést tett a XVIII. kerületi rendőrkapitányságon.

Hasonlóról számolt be az Együtt is. A párt mezőhegyesi tagja, Kovács István két pártnak adott be ajánlást a Békés megyei, Orosháza központú választókerületben, de a helyi választási bizottságtól kikért adatokból az derült ki, hogy a két párton kívül további 11 párt ívein is szerepel a neve, ezért feljelentést tesznek a rendőrségen és a NAIH-hoz fordulnak személyes adattól való visszaélés miatt.

Korábban részletesen foglalkoztunk azzal, hogy a fideszes többségű törvényhozásnak köszönhetően segíti a szabályozás a kamupártok indulását, hiszen egy választó több jelöltet is ajánlhat, vagyis tetszőleges számú jelölt papírját írhatja alá. A kizárólag nyerészkedésre létrejött, az eddigi négy évben semmilyen aktivitást nem mutató kamupártok miatt is készülhetnek a választók indokolatlanul hosszú szavazólapra a választásokon. A Jobbik már az egyik választókerületben konkrét választási csalásra gyanakszik.