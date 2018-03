A Fidesz választási programja az, hogy Orbán Viktor

A kormányfő az elmúlt két hétben rendületlenül folytatta országjárását, amit ő most már tavaszi hadjáratnak hív. Első cikkünkben azt írtuk: a miniszterelnök elsősorban azokban a városokban, kerületekben jelent meg személyesen, ahol szoros csata várható. Kampányának mostani állomásain az látszik, hogy

HA MÁR EGYSZER A FIDESZNEK NINCS VÁLASZTÁSI PROGRAMJA, EZT A JELEK SZERINT ORBÁN VIDÉKI FELLÉPÉSEI HIVATOTTAK PÓTOLNI.

Ha ugyanis csak a Fidesz utcai plakátjait, tévé- és rádióhirdetéseit nézzük, a Fidesz programja nem áll másból, mint a Magyarországot amúgy elég nagy ívben elkerülő bevándorlók megállításából. Lehet, hogy ez még a legelvakultabb Fidesz-hívőknek is kevés program, talán ők is kíváncsiak lennének arra, mit akar kezdeni ezen kívül az országgal a Fidesz az elkövetkező négy évben.

A kormányfő jelenéseiről készült kis Facebook-videók emellett továbbra is az emberarcú politikust, sőt kisembert mutatják be: a kormányfő Nemzeti Sportot vesz a kistarcsai HÉV-állomáson, csokinyuszikat vásárol Szerencsen, vagy váratlanul megjelenik a dadi Nefelejcs Óvodában, és lekezel minden gyerekkel, még ha óvodában nem is szabad kampányolni.

Március 7. és 21. között egyébként Orbán nem csak településeken jelent meg: a nőnapon a nőkhöz szólt, kitüntette a téli olimpián szereplő sportolókat, március 15-én a Békemenetnek köszönhetően több tízezer ember előtt mondott fenyegető hangú beszédet, majd a március 17-re előrejelzett erős havazás előtt nem mulasztotta el meglátogatni az operatív törzset, ahol eligazítást tartott és feladatokat szabott ki a bólogató Pintér Sándor belügyminiszternek.

Az elmúlt két hétben a kormányfő mintha a Fidesz gazdasági- és családpolitikai programjának felskiccelésével próbálkozott volna vidéki útjain, de ezt is úgy tette, hogy mindenről csak az jutott eszébe. Mármint a bevándorlók.

Várpalota: egy elkerülő út mindig jól jön

Várpalotára valószínűleg azért esett Orbán választása, mert át lehetett adni a várost elkerülő utat. Erre amúgy nagy szükség volt, mert a forgalmas 8-as út eddig szabályosan kettévágta a várost. Orbán maga ült a volánhoz, majd Kontrát Károllyal és Talabér Márta polgármesterrel a hátsó ülésen elsőként hajthattak végig az új elkerülőn. Orbán később a Várpalotai Hírcentrum Televíziónak dicsérte a város vezetőjét és országgyűlési képviselőt, akik a tanuszodát, a 8-as elkerülő utat, a vár- és kórházi fejlesztéseket ketten lobbizták ki a kormánynál . Orbán ebben az interjúban nyitott új agendát bevándorlásügyben: ezután az összes helyi tévének a migráció súlyos anyagi terheiről beszélt: „egy migránsra kilencmillió forintot kellene költeni”, ami veszélyeztetné az elért gazdasági eredményeket, és a pénzt így nem a magyar emberekre, hanem a betelepítendőkre kellene majd fordítani.

Várpalota a balatonfüredi központú (Veszprém megye 2.) választókerülethez tartozik. 2014-ben Kontrát Károly, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára nyert itt egyéniben, de ha az ellenzéki pártok összefognak, elvileg legyőzhették volna. A Fidesz most is Kontrátot indítja, és a jobbikos Iránytű Intézet idei felmérése szerint most is ő lenne a befutó 40 százalékkal. A második a jobbikos Kepli Lajos lenne 29 százalékkal, a harmadik az MSZP–P és a DK közös jelöltje, Deák Istvánné. Nagy kérdés, hogy ha a jobbikos lenne az egyedüli ellenzéki jelölt, vajon átszavaznának-e rá a baloldaliak, és meg tudnák-e szorítani Kontrátot.

Gödöllő: sokba kerülnek a migránsok

A következő állomás Gödöllő. Orbán Kistarcsára érkezik autóval, majd mielőtt felszáll a HÉV-re, elbeszélget a vonatra várókkal, akik persze mind rá szavaznak. 2014-ben Gödöllőn nagy fölénnyel (a szavazatok 42 százalékával) nyert a fideszes Vécsey László József. A baloldali összefogás jelöltje akkor 25 százalékot kapott, a jobbikos 19-et. Itt meredek a pálya az ellenzéknek. A Fidesz most is Vécseyt indítja, aki amikor a kormány 2016-ben arra kérte a településeket, hogy egyenhatározatban mondják ki a betelepítés elutasítását, kemény csatába szállt Gémesi György polgármesterrel, ő ugyanis nem akarta megszavazni a propagandaízű határozatot. A DK-val való megegyezés értelmében Vécsey ellen itt az MSZP–Párbeszéd indít jelöltet (Makrai Zoltánt), a Jobbik aspiránsa Vig János.

Orbán Viktor Gödöllőn is azt bizonygatta a helyi tévének, hogy „Magyarországot agyonnyomná a migránsok pénzügyi terhe", pedig a kormány 8 milliárd forint adósságot vett le a város válláról, és az elmúlt években 7-8 milliárd forint fejlesztés érkezett a térségbe. A kormányfő arra is utalt, hogy „hiába vannak terveink mondjuk Gödöllőre, a pénzt vagy erre költjük, vagy arra, hogy bevándorlóországot kell felépíteni a migránsoknak”. Vagy nyugdíjat emelünk, vagy a migránsokra költjük a pénzt, vagy családtámogatás van, vagy bevándorlópolitika van, mindent nem lehet megvalósítani - festette fel a sötét jövőt. Pedig elkezdődhet az új gödöllői uszoda építése, az uszoda mögötti állami földterületen meg éppen egy jégcsarnokot építenének.

Nyírség: ahol biztonság van, ott pörög a gazdaság

A gazdasági témák kampányra hangolt ismertetése a korábban súlyos munkanélküliséggel sújtott Nyírségben folytatódott. Orbán kampánystábja a Nyírbátorban tavaly ősszel megnyitott, német Rosenberger cég üzemét választotta helyszínül. A kormányfő az adatátviteli csatlakozókat és kábeleket gyártó cég üzemcsarnokában azt mondta: Magyarország számára példa a német gazdaság, amelynek a gerincét a családi vállalkozások jelentik. Mint mondta, itt is azt szeretnék elérni, hogy 50 százalékban magyar vállalkozások működjenek, és az emberek 60-65 százaléka magyar tulajdonú cégnél dolgozzon.

A német családi cég a kormány támogatásával nyitotta meg nyírbátori üzemét, de a jászárokszállási teleppel együtt ma már 2300 embert foglalkoztat a Nyírségben. Ehhez csatlakozott Simon Miklós, a helyi fideszes jelölt, aki azt mondta: itt működik a dán tulajdonú Coloplast és a német érdekeltségű Diehl Aircabin Hungary Kft. is. Nekik is köszönhetően hétezer új munkahely jött létre (ebből 3000 közfoglalkoztatásban). Így sikerült csökkenteni az egykor húszszázalékos munkanélküliséget 8,9 százalékra. A nyíregyházai választókerülethez tartozó Nyírbátor is problémás hely a Fidesznek. Simon Miklós ugyan 2014-ben 46 százalékkal nyert, de akkor igencsak erős volt a Jobbik a maga 28 százalékával. Nagy kérdés, mennyire tudja megszorítani őt az ellenzék, ha a Jobbik itt a nem túl ismert, korábban a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség kulturális titkáraként dolgozó Kész Gézát, az MSZP–Párbeszéd pedig egy rutinos/kiszolgált politikai nagyágyút, Veres János egykori pénzügyminisztert indítja.

Tiszaújváros, Szerencs: szeretjük a csokit és a Molt

A gazdasági roadshow Tiszaújvárosban, majd Szerencsen folytatódott. „Magyarország fejlődik, ezt még a vak is látja" – mondta Orbán Viktor a Mol-csoport és a japán JSR Corporation tiszaújvárosi szintetikusgumi-gyártó üzemének átadásán. Orbán itt fűzte tovább a Nyírbátorban felvetett gondolatot a magyar vállalatok fontosságáról: „A Molt szeretjük, leginkább azért, mert a mienk, ez egy magyar, nemzeti vállalat (...), és mert magyar emberek munkáját látjuk benne". Rögtön ehhez kapcsolódott persze az a gondolat is, hogy beruházások és fejlesztések csak kiszámítható és biztonságos országban vannak, ahol „nem rángatják a kormányrudat jobbra-balra", és ahol nincs terrorveszély (+ bevándorlók). Egy éles fordulattal ehhez aztán Orbán hozzátette: Magyarországra tehát továbbra is jöhetnek a nagybefektetők – külföldről és itthonról is.

Tiszaújvárosban nagyon oda kellett tennie magát a miniszterelnöknek. 2014-ben ugyanis itt lett képviselő a Voldemort nagyúrként elhíresült Mengyi Roland, aki sikeres EU-s pályázatokat ígért a szociális szövetkezeteknek, amennyiben megfizetik a szükséges „alkotmányos költségeket”. Mengyi Roland bűnszövetkezetben elkövetett költségvetési csalás kísérlete és befolyással üzérkedés vádjával ül a vádlottak padján.

A 2014-es eredményeken látszik, hogy egy jó ellenzéki összefogással a Fidesz itt legyőzhető lenne. Az MSZP–Párbeszéd most Pap Zsoltot, a Jobbik a Bíró Lászlót indítja, a Fidesz pedig Koncz Ferenc szerencsi polgármestert állította csatasorba. Orbán Szerencsre is ellátogatott, ahol az egykor szebb napokat látott cukorgyár előbb francia, majd német tulajdonba került, 2008-ban pedig bezárták. A csokis hagyományokat egy családi manufaktúra, a Szerencsi Bonbon Kft. viszi tovább. Ennek mintaboltjában vásárolt Orbán csokinyuszikat, majd itt hangzott el a cég tulajdonosával a következő párbeszéd:

Orbán: Hálásak vagyunk önnek, hogy nem engedte, hogy az egész...

Vendéglátó: ... ebek harmincadjára, vagy még rosszabbat ne mondjunk, idegeneknek jusson.

Kisbér: menni fog a pénz a falvakba

Orbán március 21-én a korábban köznevelési államtitkárként megbukott, majd digitális tartalomfejlesztésért felelős kormánybiztossá kinevezett Czunyiné Bertalan Juditot látogatta meg. Czunyiné 2014-ben egyébként jól szerepelt a Komáromot, Kisbért, Almásfüzitőt, Oroszlányt magába foglaló Komárom-Esztergom megye 3-es választókerületben: 47 százalékot szerzett, míg a baloldali Székely Antal 24 százalékot, a jobbikos Szabó Mihály pedig 19 százalékot. Az MSZP-Párbeszéd most az oroszlányi tanárt, Sólyom Jörant indítja ellene, a Jobbik pedig Tóth Endrét.

A helyszínválasztásban most nem a fideszes jelölt megtámogatása játszhatott szerepet, hanem egy új téma, a családpolitika ismertetése. Orbán Viktor ezért itt különös érdeklődést mutatott az óvodák iránt. Itt ment be váratlanul a dadi óvodába a gyerekekhez, majd közös fotó is készült. Így lettek a kampány részei a gyerekek, akiknek a szülei ehhez semmilyen írásos nyilatkozatot nem adtak. Orbán ezután szintén váratlanul beugrott a bakonysárkányi óvoda alapkőletételére is. Itt jelentette be, hogy a választások után elindítják a Modern falu programot. A Fidesz világában a családpolitika szorosan összefügg a bevándorlással. A kormány szerint Magyarország fenyegető demográfiai problémáit nem migrációval, hanem a gyermekszületések ösztönzésével kell megoldani. Orbán aztán a kisbéri Híd Televíziónak azt mondta: Magyarország egy értékes ország, "másoknak is fáj rá a foguk", választás igazi tétje pedig ott az, hogy a forrásokat a falvakra, a kisvárosokra fordítják-e vagy pedig bevándorlóországot építenek.

Borítókép: Orbán Viktor a Parlament előtt 2018. március 15-én. Fotó: Barakonyi Szabolcs / Index.