Nem lett EP-képviselő Czeglédy, folytatná az eljárást az ügyészség

A Czeglédy Csaba elleni eljárás folytatását kérte a Csongrád Megyei Főügyészség a Szegedi Törvényszéktől csütörtökön.

A DK politikusa – Gyurcsány Ferenc egykori tanácsadója – ellen „bűnszervezetben, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás” címén indult eljárás, azzal a váddal, hogy a szombathelyi politikus – az Éljen Szombathely!–MSZP–DK–Együtt frakciójának egykori vezetője –többszintes iskolaszövetkezeti hálózatot működtetett adóelkerülés céljából. Hárommilliárd forintot kerestek Czeglédyn, akit 2017-ben vettek őrizetbe.

2018-ban Szombathelyen független jelöltként indult a parlamenti választáson, így mentelmi joga révén kiengedték volna az előzetesből, végül azonban az ügyészség fellebbezésére a Nemzeti Választási Bizottság megváltoztatta korábbi döntését. Ezt Czeglédy és a mellette kiálló Gyurcsány Ferenc a jogállam eltiprásának minősítette.

2018 végén Czeglédy előzetesből házi őrizetbe kerülhetett, idén márciustól pedig szabadlábon védekezhet.

Az EP-választáson is indult a DK színeiben, akkor, amikor ügye már bírósági szakaszba került. Jelöltként mentelmi jog illette meg, amit az ügyészség indítványára sem függesztettek fel, így felmerült, hogy az eljárásnak meg is kell szűnnie Czeglédy ellen. Hasonló jogi helyzetre korábban nem volt példa, így az értelmezésben is volt némi bizonytalanság, végül azonban az ügyészség értelmezése szerint a választás idejére szóló mentelmi jog csak ideiglenesen akadályozta az eljárást, ezért azt – miután Czeglédy nem lett EP-képviselő, ami mentelmi jogot adott volna – a választási eredmények hivatalossá válásával folytatni lehet.

„A Nemzeti Választási Iroda megkeresésre a tegnapi napon arról tájékoztatta a Csongrád Megyei Főügyészséget, hogy a 2019. május 26. napján tartott, az Európai Unió Parlamentjének tagjaival kapcsolatos választás eredménye jogerőssé vált, miután a Kúria az utolsó jogorvoslatot is elutasította” – áll az ügyészség közleményében. „A Büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény rendelkezései szerint a képviselő jelöltet megillető mentelmi jog megszűnését követően az eljárás ezen okból történő megszüntetése nem akadálya annak, hogy a mentelmi jog megszűnését követően a büntetőeljárást lefolytassák. A törvényben meghatározott mentelmi jog – mindaddig amíg fent áll – ideiglenes akadályát képezi a büntetőeljárás lefolytatásának.”