Börtönt kapott a Human Operator-ügy három vádlottja

A Human Operator Zrt. ügyének négy vádlottjáról hozott - hármuk esetében jogerős - ítéletet szerdán a Szegedi Törvényszék - írja az MTI. A jogerős döntések értelmében

A Human Operator egyik alkalmazottja három év három hónap;

Egy makói iskolaszövetkezet vezetője másfél év;

egy másik iskolaszövetkezet szegedi vezetője pedig két év börtönbüntetést kapott.

A döntően diákmunkaerő-közvetítéssel foglalkozó cég egy munkatársát bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettében és hamis magánokirat folytatólagosan elkövetett felhasználásának vétségében mondta ki bűnösnek a bíróság. A bűnössége beismeréséről és a büntetésről az ügyészséggel megállapodást kötő szombathelyi nőt a bíróság három év és három hónap börtönbüntetéssel sújtotta, kimondva, hogy nem bocsátható feltételes szabadságra.

A vádlottal szemben 3,4 millió forintra vagyonelkobzást is elrendeltek. Az ítélet szerint a Human Operator Zrt. munkatársaként dolgozó vádlott az adóbevallások készítésében vett részt. Ő nyújtotta be az adóhatósághoz a közvetve a cég alvállalkozóiként tevékenykedő iskolaszövetkezetek nevében a személyijövedelemadó-bevallásokat is. Ezzel segítséget nyújtott ahhoz, hogy a bűnszervezet 3,254 milliárd forint áfát, valamint 2,960 milliárd forint személyi jövedelemadót, járulékot és más közterhet ne fizessen be.

A per egy makói iskolaszövetkezetet vezető vádlottját ugyanezekben a bűncselekményekben mondta ki bűnösnek a bíróság. Az egyezséget kötő férfi másfél év börtönt kapott, és őt is kizárták a feltételes szabadság lehetőségéből. Az ítélet szerint tevékenységével 989 millió forint áfa, valamint 629 millió forint foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó és járulék be nem fizetéséhez nyújtott segítséget.

Egy másik iskolaszövetkezet szegedi vezetőjét különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás bűntette és hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt marasztalta el a bíróság. A férfi két év börtönt kapott, a büntetés fele részének kitöltése után feltételes szabadságra bocsátható, emellett három évre eltiltották a gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője foglalkozástól, és 10 millió forintra vagyonelkobzást is elrendeltek vele szemben. A vádlott a szövetkezet vezetőjeként 233 millió forint áfa és 136 millió forint jövedelemadó befizetésének elkerüléséhez nyújtott segítséget.

A Human Operator Zrt.-vel kapcsolatban álló utolsó iskolaszövetkezet vezetője az előkészítő ülés első napján jelentette be, hogy beismerő vallomást tesz és lemond tárgyaláshoz való jogáról. A szombathelyi férfit különösen jelentős, illetve különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettében és hamis magánokirat felhasználásának vétségében mondta ki bűnösnek a törvényszék. A vádlottal szemben három év börtönt és 500 ezer forint pénzbüntetést szabott ki a bíróság. A férfi a szabadságvesztés felének kitöltése után feltételes szabadságra bocsátható. Négy évre eltiltották a gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője foglalkozástól, és 2,8 millió forint vagyonelkobzást is elrendeltek. Az ítélet szerint 303 millió forint áfa, valamint 500 millió forint foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó és járulék be nem fizetéséhez nyújtott segítséget. A férfi és védője három nap gondolkodási időt kért, így az ítélete még nem jogerős.

Az előkészítő ülés hétfői napján ismertetett vádirat szerint a Human Operator Zrt. részvénytársasággá alakulásától, 2011-től működő bűnszervezet célja döntően a diákmunkaerő-közvetítéssel foglalkozó cég áfafizetési kötelezettségének csökkentése, valamint az egyéb közterhek, így a személyi jövedelemadó megfizetése alóli mentesülés volt. A vád szerint a bűnszervezet 6,215 milliárd forint vagyoni hátrányt okozott az állami költségvetésnek.

Az előkészítő ülésen hétfőn három másik vádlott is megerősítette az ügyészséggel kötött egyezséget, de ők - betegségre hivatkozva - szerdán nem jelentek meg a bíróság előtt.

A Human Operator Zrt.-t vezető Czeglédy Csaba eljárásjogi okok miatt nincs a vádlottak között. A politikus a DK európai parlamenti képviselőjelöltjeként mentelmi jog illette meg, ezt a Nemzeti Választási Bizottság fenntartotta, ezért a bíróság megszüntette az ellene indult büntetőeljárást. A választás eredményének jogerős megállapítása után az ügyészség az eljárás folytatását indítványozta, amit azonban a bíróság elutasított. A döntés ellen az ügyészség fellebbezett, de a Szegedi Ítélőtábla erről még nem döntött. A per előkészítő üléssel szeptember végén folytatódik.