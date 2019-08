DK-s és Mi Hazánkos támogatással indulnak rá a közös ellenzéki jelöltre Esztergomban

Noha hónapok óta ismert volt az ellenzéki pártok együttműködési szándéka, júliusban pedig be is mutatkozott az ellenzéki pártok által támogatott Cserép János független esztergomi polgármesterjelölt és csapata, úgy tűnik, van még rajta kívül is olyan jelölt, aki kap némi ellenzéki támogatottságot.

A városban két napja a Fidesz-KDNP, és a Szeretgom Egyesület mellé egy újabb Egyesület, az Egész Esztergomért is bejelentkezett az októberi önkormányzati választásokra.

Egész Esztergomért Egyesület

Az Indexnek is eljuttatott közleményükben felületesen tettek csupán említést arról, hogy az indulóik között szerepel egykori jobbikos, MSZP-s és KDNP-s is. Azt nem fejtették ki, hogy a volt jobbikosok a Mi Hazánk Mozgalom helyi alapítói és vezetői, ahogyan arról is hallgattak, hogy odaállt melléjük a Demokratikus Koalíció (DK) választókerületi elnöke, Manga Gyula is.

Mindezt úgy, hogy a DK hivatalosan Cserép Jánost biztosította támogatásáról. Cserép, a Szeretgom oldal alapítója, a régóta az ellenzéki összefogását szorgalmazó polgármesterjelölt a Momentum helyi szervezetének volt az elnöke, de a tavalyi országgyűlési választások előtt kilépett a pártból, független jelöltként indult el, és 1,49 százalékos eredményt sikerült elérnie. Miután a Momentum is az ellenzéki együttműködés mellett kötelezte el magát, Cserép létrehozta a kifejezetten helyi lokálpatrióta szerveződést, a Szeretgom Egyesületet, így ennek égisze alatt indulna most ősszel az összefogott ellenzék.

Cserép újdonsült versenytársa a lapunknak elküldött közlemény szerint Révfalvi Gergely. A bemutatkozó úgy szól:

Esztergomi gyerek, esztergomi férj, háromszoros esztergomi apa, esztergomi ügyvéd, és Egész Esztergom pártatlan, független polgármesterjelöltje. Hivatásomban képviselő vagyok, az Önök érdekeinek a képviselője.

Révfalvi azt is írta, Hernádi Ádám (a kormánypártok által támogatott polgármesterjelölt) a Fideszt képviseli, Cserép János az ellenzéki pártokat. Szerinte ezek a személyek nem képviselik az esztergomiakat, viszont

én és csapatom Egész Esztergomot fogjuk képviselni, 28.000 lelket és ugyanennyi testet is.

Révfalvi hosszasan vallott arról, miben hisz, és hogy miben nem hisz. Egyetlen dologról nem tett említést bemutatkozójában, korábbi politikai karrierjéről. Hiszen közismert, hogy ő a KDNP esztergomi elnöke volt, ám 2013-ban lemondott a helyi szervezet vezetéséről, és kilépett a pártból. Kereszténydemokrataként egyébként többször is konfrontálódott a helyi, zűrös ügyeiről elhíresült Fidesszel.

Révfalvi tehát korántsem múlt nélküli civil, aki ne ismerné a kormányoldali, sőt: nagyon is jól ismerheti a helyi politikai elitet, hiszen az Egész Esztergom Egyesület által közzétett csoportképen felismerhető személyek között is számos a helyi politikában ismert szereplő feltűnt.

Miután például tavasszal az esztergomi Jobbik tagsága feloszlatta a helyi alapszervezetet, a Jobbikból kilépett tagok úgy döntöttek, hogy a Mi Hazánk Mozgalomhoz csatlakoznak. A megalakított Mi Hazánk Mozgalom Esztergomi Szervezetének vezetésére Zentai Plajner Zsolt kapott megbízást. Az Index is tőle kapta az Egész Esztergom Egyesület megalakulásáról és az új, független jelölt indulásáról szóló közleményt.

Ám a megküldött dokumentumból az sem derül ki, hogy az újonnan, június végén alapított civil szervezet elnöke az a Stámusz Andrea, aki a Jobbikból 2018 végén szintén a Mi Hazánk Mozgalomba igazolt át. Ő 2014-ben jobbikos jelöltként a polgármesteri pozícióért is harcba szállt, ugyanakkor 5,29 %-os eredményével a fideszes Romanek Etelka és Tétényi Éva mögött csak a harmadik helyet szerezte meg. Listáról viszont sikerült bejutnia a képviselő-testületbe, azóta is képviselő Esztergomban.

Stámusz Andrea önkormányzati és Zentai Plajner Zsolt pedig megyei önkormányzati képviselők, méghozzá a Mi Hazánk Mozgalom képviselőiként tevékenykednek tavaly december óta.

A pikáns összeállításhoz, azaz a szélsőjobboldali párttal történő együttműködéshez, úgy tudjuk, Gyurcsány Ferenc pártjának országos vezetése sem adta áldását, sőt, a Demokratikus Koalíció kifejezetten részese az ellenzéki összefogásnak Cserép János mögött. Erről egyébként információink szerint a többi ellenzéki alapszervezetet személyesen biztosított is Varju László országgyűlési képviselő, a DK alelnöke.

Nagy kérdés tehát, hogy Manga Gyula, a DK esztergomi elnöke mégis milyen minőségében vesz részt az újabb polgármesterjelölt kampányában.

Az is hasonlóan kérdéses, hogy az Egész Esztergom nevű szervezetet tulajdonképpen miért és mire is hozták létre. A bíróságok honlapján fellelhetőcivil szervezeti adatbázis szerint ugyanis az egyesület alapszabályát 2019. június 20-án állították ki, miután nem sokkal korábban nyilvántartásba vették az egyesületet, amelynek célja:

Egészségmegőrzés, prevenció. Felvilágosítás, oktatás, egészségszűrések szervezése, internetes tájékoztatás. Egészséges életmódra nevelés, népszerűsítés. Élhető, egészséges városért program népszerűsítése.

Ez megegyezik Stámusz korábbi, Egészséges Esztergom nevű egyesületének céljaival. De az egyesület honlapja és is elsősorban egészségügyi témák lelhetőek fel, ugyanakkor szerepelnek ott az egész Esztergom jelöltjeiről készült csoportképek is, amelyeken szintén feltűnik Manga, aki korábban szerepelt Cserép János támogatóinak csoportfotózásánál is.

Fotó: cserepjanos.hu Hivatalosan is bemutatkozott a választópolgárok számára Cserép János független polgármester-jelölt és csapata 2019. június 17-én

Mindeközben már a Fidesz is jelöltet állított Esztergomban. Hernádi Ádámot, a város turizmusáért felelős miniszteri biztost indítják a kormánypártok Cserép János ellenében. A városban 2014 óta a kormánypárti Romanek Etelka a polgármester, ő Tétényi Évát váltotta, akit függetlenként gyakorlatilag a Fidesz lehetetlenített el posztján.

A Szeretgom oldalán egyébként már fel is tűnt egy közlemény, mely szerint