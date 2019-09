Ebben a kampányban is a bevándorlókkal riogat a Fidesz

Pikóéknak adott igazat a Fővárosi Választási Bizottság

Újabb fejezetéhez ért a kormánypárti sajtó által kirobbantott "illegális adatgyűjtés"-gate. Míg a VIII. kerületi választási bizottság eleget tett a Fidesz–KDNP kérésének, és két, feltételezésen alapuló újságcikk miatt elmarasztalta Pikó Andrásékat, a Fővárosi Választási Bizottság megváltoztatta a határozatot. Az FVB-ban egyhangúan megállapították: a VIII. kerületi választási iroda csupán két, feltételezéseken alapuló újságcikk miatt még nem mondhatta volna ki, hogy jogsértést követett el Pikó stábja. További részletek itt.

Összellenzéki "női kampányt" indítanak Dália néven jobbikos politikusnők

Minden "valóban ellenzéki" erő képviselői jelezték már részvételi szándékukat - közölte Varga-Damm Andrea, a Jobbik országgyűlési képviselője.Hangsúlyos témáik között említette a környezetvédelem ügyét, jelezve, programjukat az önkormányzati kampány során elemenként mutatják be, pártlogók nélküli, egységes fellépéssel. A névválasztásról szólva elmondta, a dália egyszerre jelképezi az őszt, a nőiséget, az örömet és a színességet. (MTI)

Elmeszelték az önkormányzati logóval kampányoló fideszest

A XVIII. kerületben Szarvas Attila Sándor – aki civil kapcsolatokért és egyházügyekért felelős alpolgármester, illetve fideszes képviselőjelölt most is – olyan szórólapokat készített, ahol a neve mellett feltűnnek az alábbi logók is a jobb alsó sarokban: Fidesz, KDNP, XVIII. kerület. Most kiderült, hogy ez törvénysértő.

Az ellenzéki jelölt parkolási ötletét támogatja a fideszes Láng Zsolt

Lang Zsolték szerint már megvolt ez az ötletük és nem az összellenzéki jelölt ötletét nyúlták le. A II. kerületben kedvezményes mélygarázsos parkolást ígért a helyieknek az ellenzék jelöltje. Mindazoknak, akik a Mammut környékén tapasztalható beruházások miatt évek óta szívnak a parkolással. Az önkormányzat most azt állítja, hogy ez a kedvezményes parkolásos ötlet már rég megfogalmazódott bennük, tehát szó sincs arról, hogy az ellenzéki jelölt ötletét nyúlnák. Részletek itt.

Több zöldet ígér a DK

Niedermüller Péter ellenzéki polgármesterjelölt azt ígéri, hogy megválasztása esetén az önkormányzat növelni fogja a VII. kerület zöldfelületeit, korlátozza az átmenő forgalmat, javít a parkolási helyzeten és ráveszi a kormányt, hogy sorolja a kiemelt kórházak közé a Péterfy Sándor utcai intézményt.

Karácsony a patkányokról: egy tipikus fideszes mutyi

"Egy tipikus fideszes mutyi forgatókönyvének összes elemét látni lehet a fővárosi patkánymentesítésre kiírt közbeszerzési pályázatnál és az ügyben Tarlós István főpolgármester minden megnyilvánulása hazugság volt" - jelentette ki Karácsony Gergely, az ellenzék közös főpolgármester-jelöltje. Trippon Norbert, a Fővárosi Önkormányzat Közbeszerezési Bizottságának szocialista elnöke közölte, a testületet "nagyon durván becsapták", ezért kezdeményezi a bizottság rendkívüli ülésének összehívását az ügy tisztázása érdekében. Tarlós István belső vizsgálatot indít a fővárosi patkánymentesítés közbeszerzési eljárása ügyében. További részletek itt.

A Fidesz azt hirdeti, hogy az ellenzéki polgármesterek bevándorlókat telepítenének mindenhová

Az ellenzék bevándorláspárti polgármesterjelöltjei nagy veszélyt jelentenek a településekre - jelentette ki a Fidesz-frakció szóvivője. Halász János úgy fogalmazott: az októberi önkormányzati választás tétje különösen nagy a magyar településeknek, a bevándorláspárti európai baloldal ugyanis minden szinten ki akarja építeni a hálózatát a tagállamokban.