Tüttő Kata: Leisztinger Tamás a legokosabb férfi, akit ismerek. Az apám mellett

Nincsenek közös cégeink Leisztinger Tamással, nincs közös vagyonunk, nem is volt - mondta Tüttő Kata MSZP-s politikus, az ellenzék belvárosi polgármesterjelöltje, aki először beszélt a nyilvánosság előtt hosszabban a milliárdos volt élettársához fűződő kapcsolatáról. Tüttőt az ellenzéken belül Leisztinger belvárosi ingatlanszerzése miatt támadtak, amit igazságtalannak tart. Tüttő azt is elárulta, mire fog karaokézni október 13-án este.

„Nem tudtam korábban Leisztinger Tamás Belgrád rakparti ingatlanáról, furcsa védekező helyzetbe kerültem, hogy ezt a nyakamba akarják varrni.” Tüttő Kata MSZP-s politikus, az ellenzék közös belvárosi polgármesterjelöltje hosszabban beszélt az Indexnek arról az ügyről is, amely miatt elsősorban az ellenzéki oldalon hónapok óta támadják.

Tavasszal publikálta a Magyar Narancs, hogy Tüttő Kata egykori élettársa, a milliárdos Leisztinger Tamás a belvárosi Fidesz-többségű önkormányzattal üzletelt: megszerezte a Belgrád rakpart 27. alatti, több mint 1000 négyzetméteres ingatlant az önkormányzattól nyomott áron, miután korábban évekig bérelte. Ebben az ügyletben közvetve része volt Rogán Antal bizalmasának, Kertész Balázsnak. Az eset azért kavarta fel az ellenzéki oldalt, mert a sajtó és az együttes Juhász Péter korábban éppen az ilyen konstrukciókat minősített korrupciógyanúsnak. Ezután pedig visszásnak tartotta a közvélemény egy része, hogy az ellenzék közös jelöltje a kerületben éppen Tüttő lett.

Leisztinger miatt legutóbb múlt héten Puzsér Róbert támadta az ellenzéki összefogást, de a pár nappal ezelőtt kiszivárgott hangfelvételen Karácsony Gergely ellenzéki főpolgármester-jelölt is azt mondta: ha előbb értesül a Leisztinger-dologról, aligha támogatta volna Tüttő belvárosi indulását. A szocialista politikus először beszélt bővebben a Leisztinger Tamáshoz fűződő kapcsolatáról.

Tüttő szavait interjú formájában idézzük.

Nincs közös vagyon, nincs közös cég, nem is volt

Tüttő Kata: Egy olyan bérlőkedvezményes rendszert alakított ki a belvárosi önkormányzat, amelynek részeként önkormányzati közvagyonból a jog eszközével magánvagyonokat csináltak. Erről szóltak az elmúlt évek ügyei. Én nem voltam itt képviselő, ezeknek a döntéseknek sosem voltam része. A saját döntéseimért vállalok felelősséget.

Dull Szabolcs: Nem is azzal támadják, hogy ön hozta volna a döntést. Ellenben az ön volt élettársa haszonélvezője volt a konstrukciónak. Elítéli, hogy Leisztinger igénybe vette ezt az ellenzék által kritizált kedvezményt?

Ezzel a kedvezménnyel nagyon sokan éltek lakók, bérlők, összemosódik ki miért kapott kedvezményt. Leisztinger Tamás a gyerekeim apja. A legokosabb férfi, akit ismerek. Az apukám mellett. De nekünk soha nem voltak közös üzleti döntéseink, nincsenek közös cégeink. Nincs közös vagyonunk, nem is volt. Soha nem voltunk házasok. Mindketten magunk hozzuk a döntéseinket: én a politikai döntéseimet, ő az üzleti, gazdasági döntéseit.

Ha most kerülnék a politikába, érteném a támadásokat, de én 2002 óta politizálok, végig lehet nézni az összes szavazatomat a Fővárosi Közgyűlésben és a XII. kerületi testületben. Az elmúlt 17 évben egy döntésem sincs, (amely arra utalna) ami azt bizonyítaná, hogy azért kerültem a Belvárosba, hogy a gyerekeim apját segítsem.

Ön szerint Leisztinger korrupcióban érintett?

Nem ismerem ennek az ügynek a konkrét részleteit, ezért tartom igazságtalannak, hogy nekem kell magyarázkodni miatta és minősítenem. De meggyőződésem, hogy ő nem érintett korrupcióban.

De csak felhívta őt, hogy érdeklődjön az ügy részleteiről, amely politikailag ráéghet önre. Vagy nem hívta fel?

Tisztességtelennek tartom, hogy olyan ügy ég rám, amely döntésnek nem voltam sem a részese, sem a haszonélvezője. Higgye el mindenki, hogy nem ismerem a konkrét szerződést. Tudom, hogy nehéz szóra bírni Leisztinger Tamást, de tényleg őt kell megkérdezni. Ami az én dolgom ezzel az egésszel, és már most jelzem: az október 13-ai győzelem után nemcsak az utcákat takarítjuk ki a Belvárosban, hanem Rogán Antal összes emberét is eltakarítjuk a cégekből és a hivatalból. És kiteregetjük a szennyest, nyilvánosságra hozunk minden régebbi szerződést, amelyet ma titkol az önkormányzat és a vagyonkezelő.

Most szennyesnek minősített minden szerződést, így megint adódik a kérdés, hogy Leisztinger ingatlanszerzését is szennyesnek gondolja?

Nem, én azt mondom amíg nem látjuk a szerződéseket, nem tudjuk eldönteni, mit gondoljunk ezekről. Csak azt tudjuk, titkolják. Ha nyilvánosak lesznek, kiderül, mi szennyes és mi nem.

De nincs olyan kapcsolatban Leisztingerrel, hogy megkérdezze a szerződés részleteit?

Mi a gyerekeink jövőjéről szoktunk beszélni, és erről hozunk döntéseket. Arról pedig nem akarok a nyilvánosság előtt beszélni, hogyan alakult és milyen a kapcsolatunk Leisztinger Tamással. Szeretnék a hálószobámból mindenkit kitessékelni. Nehéz helyzetben vagyok, mert minden támadás, és minden, amit erre mondok, a gyerekeimet és érinti. Márpedig bennem az anyai ösztön a legerősebb, és védeni fogom a gyerekeimet.

A nyilvánosság számára az a legfontosabb kérdés, hogy ha a kerület polgármestere lenne, tudna-e hitelesen eljárni a belvárosi ingatlanügyek esetében, amelynek Leisztinger Tamás is az érintettje. Mi a biztosíték?

Nem az én dolgom lesz megítélni, hogy melyik szerződés szennyes. Ott lesz a képviselő-testület, és legfőképp a nyilvánosság. Minden átlátható lesz. És amit ígérek: befejezzük ezt a fajta bérlői kedvezményes vásárlási rendszert. Ma nagyjából 700 önkormányzati ingatlan áll üresen, mi nem értékesítésben hanem bérlőkben gondolkodunk, csinálunk egy nyilvánosan hozzáférhető és jól használható adatbázist ezekről, és tisztességes versenyfeltételeket teremtünk.

Amikor nyilvánosságra került ez az ügy, egy pillanatra sem gondolkozott el, hogy visszalép, és máshol indul?

Bennem az a kérdés merül fel inkább időnként, érdemes-e egyáltalán ma Magyarországon politizálni. A kerületi visszalépés nem, a polgármesterjelöltség nem csak rólam szól hanem a közösségről aki támogat..

Karácsony Gergely viszont a kiszivárgott hangfelvételen azt mondta, hogy ezt benézte, és nem támogatta volna a belvárosi indulását, ha tud erről a Leisztinger-ügyről. Beszélt vele?

Majdnem mindennap beszélek vele, nagyon jó a személyes viszonyunk. Karácsony mondatait kiragadták, személyesen és a nyilvánosság előtt is biztosított arról, hogy felkészültnek és alkalmasnak tart.

A belvárosi vezetés két ellensége: a lakók és a fák

Tüttő Kata arról is beszélt, hogy nem kizárólag az ellenzéki osztozkodás miatt indul az V. kerületben, a Hegyvidék mellett – ahol képviselő – ehhez a kerülethez kötődik a leginkább. Nyilván az ellenzéki megállapodás eredményeként indul DK-s polgármesterjelölt a XII. kerületben (Élő Norbert indul), de végül az ő döntése volt, hogy az idén az V. kerületben próbálkozik.

Kötődöm a Belvároshoz, tanultam, dolgoztam és éltem is itt. 19 évesen költöztem ide, és itt éltem addig, ameddig előrehaladott várandós voltam. Olyan házban laktunk a hatodik emeleten, ahol minden héten elromlott a lift. Emellett láttam, hogy kevés a zöldfelület, és nem hogy babakocsival, hanem gyalogosként is alig férek el a járdán. Azért döntöttem úgy, hogy nem ide akarok gyereket szülni, és elköltöztem. Polgármesterként azt szeretném elérni, hogy a belváros kisgyerekesként is élhető legyen.

Tüttő éppen ezért a programjának középpontjába a klímaváltozás elleni küzdelmet helyezte. Az energiahatékonyság elősegítését, megújuló energiaberuházásokat, a szelektív hulladékgyűjtés megerősítését, és a térkőrengeteg helyett több zöldfelületet és 15 éven belül klímasemlegességet ígér a Belvárosba. Az elmúlt években a Európai Unió Régiók Bizottságában vitt előterjesztései mind a városok klímaváltozás miatti felelősségével és lehetőségeivel foglalkoztak, ezért a Bizottság a Polgármesterek Klíma és –Energiaügyi Szövetségének magyar nagykövetévé választotta.

Az ellenzéki összefogás csapatával végigkopogtatták szinte az összes házat a kerületben, ám nem ezt tartja a leghatékonyabb kampányolási módszernek:

a Belváros valósága, hogy alig élnek itt. A jelenlegi vezetésnek két ellensége van: a fák és a lakók. Egy átlagos 40 lakásos bérházban jó, ha 5 valódi itt lakót találunk. A lakások egy része üresen áll, sokban iroda működik, bérbe van adva rövid vagy hosszú távra, vagy Airbnb-re használják. Aztán vannak, akik csak itt dolgoznak, és csak a parkolási engedély vagy a gyerekek óvodája, iskolája miatt van itt a lakcímük, de nem itt élnek.

Mit énekel október 13-án este?

Az esélyeiről azt mondta, hogy a jobbikos Losonczy Pál polgármesteri indulása ellenére is hisz a győzelmében, hiszen ő tavaly tavasszal is állva maradt mint képviselőjelölt, mégis győzött Csárdi Antal a Fidesz jelöltjével szemben. A májusi EP-választáson is itt több szavazatot kaptak az összefogás pártjai, mint a Fidesz. Losonczy azt mondta róla, hogy „okos és csinos csajnak” tartja Tüttőt, de nem volt hajlandó beállni mögé.

Losonczy külsejét nem akarom megítélni, ezt nem gondolom helyesnek. De mi Losonczy Pállal szövetségben vagyunk, jó a kapcsolatunk.

Az egyik helyi ellenzéki jelölt, Csonka Krisztián éppen Losonczy Pállal közösen tárta fel a minap, hogy az önkormányzati Városüzemeltetési Kft irodáiban halomra állnak az egyik fideszes alpolgármester, Rubovszky Csilla plakátjai, és az önkormányzat dolgozói munkaidőben rakják ki. Szóval nincs harag Losonczyval, sőt, az sem egyértelmű, hogy a szavazói inkább rám, vagy (inkább )a fideszes polgármesterre szavaznának, ha ő nem indulna.”

A saját eredményét nem akarta megjósolni, mint ahogy azt sem akarta megtippelni, hogy Karácsony Gergely hány szavazatot kap, vagy hogy a kerületekben, hogy szerepel az ellenzék. „Amit nem csinálok, az a kártyajóslás, fogadás, tippmix.” Szerinte viszont az ellenzéki pártok közös kampányolása önmagában pozitív fejlemény, amelynek a következő választásokon meglesz a gyümölcse.

Tüttő pár nappal ezelőtt a kampányolós, Kata-szatyros bejegyzései mellett posztolt az Instagramon egy videót, amelyen a TV2 elleni tüntetésre igyekezve a TikTok alkalmazással „Blah blah blah című számra tátog.

A kérdésre, hogy milyen zenére fog karaokézni október 13-án este, azt mondta: „mi mást, eléneklem, a We are the champions-t, Queen-rajongó is vagyok”.