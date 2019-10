Mit kínál a magyar kampány?

Nem meglepő jelenség, hogy választási kampányban óvodákban, bölcsődékben parádéznak politikusok, vagy már kétszer átadott járdákat, játszótereket harmadjára is átadnak, ahogy az sem, hogy ilyenkor meglódul az ajándékozási kedv. Össze is szedtünk párat az elmúlt napokból, és egyben kérjük is az olvasókat, ha bárhol látnak még az utolsó pillanatokban is kampányosztogatást, küldjék el, összeválogatjuk azokat is!

Idősek világnapja: pénz

A pénzosztás, vagy x ezer forint értékű vásárlási utalvány osztogatásának kampányban nagy hagyománya van az országban, ám a kampányoló polgármestereket most meg is segítette az a véletlen egybeesés, hogy az idősek világnapja épp a kampányidőszakra esik. Így jöhetett ki jól többek között

Sára Botond fideszes polgármesternek Józsefvárosban,

Hassay Zsófia fideszes polgármesternek Terézvárosban,

Bácskai János fideszes polgármesternek Ferencvárosban,

hogy 6-10-6 ezer forintot adhattak a nyugdíjas korú lakóknak. Ezt a kampányt egyébként Botka László indította be Szegeden még májusban, amikor bejelentette, hogy minden szegedi nyugdíjas és általános iskolás 10 000 forintos támogatást kap.

Még több pénz

A Hassay vezette Terézváros rápakolt erre is: "a nyugdíjasok 10 ezer forint, a rászorulók 15 ezer forint értékű vásárlási utalványt kaptak az önkormányzattól. Az a lakos pedig, aki mindkét kategóriába beleesik, 25 ezres utalványt vehetett át a napokban" - írta az Átlátszó.

Ingyen sör

A Kétfarkú Kutya Párt legelsők között tett ígéretét váltotta valóra váratlanul Tápiószele polgármestere: egy helyi fesztiválon a saját arcképével felmatricázott dobozos sört osztogatott, a sörre azt írta: „Hallgass a szívedre... Szavazz a Ferire!”. Azon túl, hogy kiderült, már a 2015-ös választáson is ezt csinálta, az is kiderült, mit gondol az ingyensör-osztogatásról:

Nem hiszem, hogy ez bármiféleképpen befolyásolna bárkit is.

Sör- és virslikupon árvácskával

Ha nem is a jelölt arcképével ellátott sört, de névre szóló sör- és virslikupon ütötte fel a fejét Miskolcon. Az Azonnali írta meg, hogy a fideszes Alakszai Zoltán lakossági fórumára küldött meghívóban segítettek a döntésben: elmenjek, ne menjek?!

A kupon felhasználásához egy előzetes regisztráció kell csak, és a megjelenés.

Ugyanitt a Fidesz egyik önkormányzati képviselőjelöltje, Seresné Horváth Zsuzsanna pedig termelői vásárt tart, ahol lakcímkártya bemutatása után ingyen árvácskát kaphatnak a megjelentek.

Almalé, fontos tanáccsal

A Fidesz XVIII. kerületi polgármestere, Ughy Attila frissen préselt, rostos almalét dobott a kampánypiacra, rajta nem csak a nevével, de okos idézet is szerepel a polgármestertől:

Az egészség adomány. Vigyázzunk rá, és vigyázzunk egymásra.

Fotó: Olvasói fotó

Örök csodafegyver: krumpli

Régi hagyomány, hogy valahogy mindig kevéssel, vagy közvetlenül a választások előtt kezdenek el krumplit osztani. Ez történt 2010 januárjában, vagy 2017 decemberében is, amikor személyesen Rétvári Bence osztotta az ingyen burgonyát a nyugdíjasoknak. Aztán 2018-ban osztott meg egy felhívást a Hegyvidéki Fidesz az önkormányzati krumpliosztásról a XII. kerület különböző pontjain, ahol a 65. életévét betöltött idős személyek igényelhetnek olyan akciós kupont, amit aztán öt kilogramm krumplira válthatnak.

A 2019-es önkormányzati választáson a XI. kerületben ütötte fel a fejét a csodakrumpli: gigahosszú sor állt a pult előtt, ahol a fideszes polgármester, Hoffmann Tamás arcképével ellátott zsák krumplit lehetett átvenni jelképes pár száz forintos összegért. Budafok-Tétény lakói szintén szerencsések voltak hála Karsay ferenc fideszes polgármester jóvoltából krumpliügyileg.

Krumpli + hagyma (+ zsidózás)

Hunvald György, egykori MSZP-s politikus és korábbi erzsébetvárosi polgármester is elindult Erzsébetváros polgármesterségéért, a közös ellenzéki jelölt javára sem volt hajlandó visszalépni, hiába kérték tőle egykori párttársai. A választási kampányt pedig ő is berúgta, de rápakolt a sima krumpliosztásra, ő hagymát is osztott.

Kis színes: amikor Gulyás Márton szerette volna megtudni, hogy milyen pénzből osztogat ilyen nagyvonalúan a politikus, Hunvald kampánycsapatának egyik tagja heves zsidózás közepette hajtotta el Gulyást.

Krumpli + méz + kolbász + operett

Wintermantel Zsolt, Újpest fideszes polgármestere is meghívta a kerületi lakosokat egy operett előadásra a választás előtt pár nappal, de nem csak ennyi: három napon át lehet átvenni az időseknek szánt ajándékcsomagot is. Ebben a 10 kg krumplin kívül lesz kávé, tea, méz, tészta és kolbász.

Az operett a János Vitéz lesz, de a polgármester levelében további lehetőségeket is felkínál az önkormányzat a kerület idős lakóinak: ingyenes számítógépes tanfolyamot.

Önkormányzat persze máshol is finanszíroz képzéseket, a szocialista vezetésű Angyalföldön például kismamák vehettek részt számítógép-kezelői tanfolyamon. Itt a kampány idejére nem a tanfolyam meghirdetése jutott, hanem az oklevelek átadása: Tóth József MSZP-s polgármester szeptember 27-én adott át 17 ECDL-diplomát kismamáknak.

Krumpli és alma

A ferencvárosi Fidesz és a Magosz közös akciója a választási kampányban: magyar gazdák által megtermelt krumplit és almát lehetett nagyon kedvezményes áron vásárolni, épp a választás előtti pénteken, „amíg a készlet tart.”

Klímahelyzet: madáretető

Az utóbbi napok egyik legmeglepőbb kampányfogása: az óbudai fideszes polgármester, Bús Balázs és csapata madáretetőket osztanak a kerületben. "Védjük a fákat! Etessük a madarakat! Minden madárfaj téli etetése fontos természetvédelmi tevékenység, ezért is gondoltuk úgy, hogy egy madárvédelmi akció keretében szeretnénk felhívni a figyelmet az etetés fontosságára" - írják posztjukban.

A madáretetők átvehetők: szeptember 28. 7.00-12.00, Vörösvári úti piac, szeptember 28. 8.00-12.00 Csillaghegy termelői piac, október 5. Csobánka tér.

LED

Szintén a XI. kerületben történt a kedvezmény némi adatért cserébe: a fideszes Hoffmann Tamás vezette önkormányzat két helyszínen tette lehetővé a nagyon kedvezményes árú LED-izzók vásárlását a kerületi lakosoknak, annyi, hogy az egyéb kerületekben szokásos hasonló akciókkal ellentétben itt nem volt elég bemutatni a lakcímkártyát a vásárláskor, hogy így igazolja az ember, hogy a kerületben lakik.

Egy regisztrációs lapot is ki kellett tölteni, amit a vásárlásnál le kellett adni. Ebben e-mail címet, telefonszámokat, lakcímet, életkort és nevet kértek a kerületi lakosoktól.

Chips

Tiszaburán, a tiszaburai polgármester és csapata sem aprózta el: egy kisbusz hátuljából az izgatott lakosokból összeállt tömegbe dobálták a chipses zacskókat.

Nagy Imre korábban fideszes politikus volt, a Népszava írt januárban arról, hogy a megye egyik legszegényebb településének fideszes polgármesterének húga vásárolja fel a szegényeknek szánt tűzifát. Nagy a mostani választáson függetlenként indul.

Almás pite

A fideszes Vattamány Zsolt vezette Erzsébetváros a kampány előtt, szeptember végén lepi meg a megfelelő Erzsébetváros-kártyával rendelkező helyi lakosokat egy almáslepény-alapanyagokat tartalmazó csomaggal (alma, fahéj, liszt és sütőpor).

A kerületi oldal egy lepényrecepttel is segíti a lakókat.

Vajna Timi fánkja

Belvárosi Családi Pikniket tartottak néhány napja az V. kerületben, volt rengeteg gyerekprogram, koncert és kézműves foglalkozás. Éppen Tutu bohóc műsorát nézték a gyerekek, amikor is egy kis meglepetés szakította meg a műsort: az V. kerületi KDNP-s alpolgármester, aki egyben a Fidesz-KDNP képviselőjelöltje a Belváros 2. választókerületében, egyszer csak ingyen fánkot kezdett osztogatni a gyerekeknek.

"Igen, fánkot hoztam"

- mondta a politikus mikrofonba a gyerekeknek. A fánk pedig természetesen Vajna Timi fánkozójából került egyenesen a gyerekek kezébe.

Fideszes pendrive

Péntek délután kaptunk olvasói levelet, amely szerint egy fővárosi I. kerületi lakásban lakik, és a házban mindenkinek a postaládájába egy fideszes pendrive volt bedobva. Sajnos, nem tudjuk, mi van rajta, mint olvasónk írta, "Nem mertük a gépbe betenni, nehogy elkapjunk valamit".

(Borítókép: Almás lepény hozzávalókat oszt Erzsébetváros Önkormányzata a Klauzál téri piacon 2019 szeptember 26-án. Fotó: Németh Sz. Péter / Index)